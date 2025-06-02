¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì PROTEIN(¥×¥í¥Æ¥¤¥ó)¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ä¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹ º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ä¡×6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯Çä
¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñÆâÇä¾åNo.1¤Î¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥Ö¥é¥ó¥É(¢¨1)¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì PROTEIN¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ä¡×¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì PROTEIN¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹ º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ä¡×¤Î2ÉÊ¤ò¡¢2025Ç¯£¶·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¤Æ¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Ë¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤ËèÆü¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡×¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë°ûÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö°û¤à¥¢ー¥â¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¥Ö¥é¥ó¥É(¢¨1)¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³ー¥Òー¤äÊ´Ëö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î³äºà¡¢ÎÁÍý¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¹¤²¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëGlico¤¬¡¢Ìó70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¸¦µæ¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇºàËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£¡Ö¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¡¢¡Ö1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óE(¢¨2)¡×¡¢¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅ´Ê¬(¢¨3)¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£±¿Æ°»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤ä´Ö¿©¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÏÆ°ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆµÛ¼ý¥¹¥Ôー¥É¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¤¿¤á¡¢ËþÂ´¶¤¬»ýÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¢»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î1ÆüÉÔÂÊ¬¤òÊä¤¨¤ëÎÌ¤Ç¤¢¤ë10g¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨3¢¨4)¡£¡Ö¥Ïー¥É¤Ê±¿Æ°¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡ß¿¢ÊªÀ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿·½¬´·¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÇØ·Ê
¡ã¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¡¦Â¿ÍÍ²½¡ä
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÆâ¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯»Ô¾ì¤Ï¡¢Ìó720²¯±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯»Ô¾ì¤ÏÌó100²¯±ß¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Ï2014～2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ËèÇ¯À®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢°ûÍÑ¼Ô¿ô¤âÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(¢¨5)¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¥ªー¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Æ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö°û¤à°ÕÌ£¡×¤ä¡ÖÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÌò³ä¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯»Ô¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI ¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯»Ô¾ì¡¡2014/1-2023/12 ¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ
¡ã¥×¥í¥Æ¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î¿Ä¹¡ä
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¥Ëー¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¤Î¹ñÆâ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2017～2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç530%¿Ä¹¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó510²¯±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨6)¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¤â¤Ï¤ä°ìÉô¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÀ¸³è¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥æー¥¶ー¡ÊÊ´Ëö¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¿©ÉÊ¡Ë¤ÎÌó47¡ó¤¬¡¢¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¡×¤ä¡ÖÈþÍÆ¸ú²Ì¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¿©»ö¤ä´Ö¿©¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨7)¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤Î¼çÎ®¤Ï¡Ö¶ÚÆùÁý¶¯¡×ÍÑÅÓ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ»Ô¾ì¡Ê°ûÎÁ¥¿¥¤¥×¡¦¥èー¥°¥ë¥È´Þ¤à¡Ë2017Ç¯1·î～2023Ç¯12·î¡¡¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ
¡ãÊ´Ëö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Î³èÍÑ¡ä
¡¡Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ê´Ëö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥æー¥¶ー¤ÎÌó1³ä¤¬¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯°û¤à¤¿¤á¤Ë¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Ç³ä¤Ã¤Æ°ûÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯Êäµë¿©ÉÊ»Ô¾ì¤Î¤¦¤ÁÌó1³ä¤Î¤ª¤è¤½270²¯±ß¤¬¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ¤Ç¤¢¤ê(¢¨6)¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ê¼êÃÊ¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì PROTEIN¡×¤Ï¤ª¤¤¤·¤µ¤È¼ê·Ú¤µ¡¢¤É¤Á¤é¤â³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÈ¼«Ä´ºº¡Ö·ò¹¯¥â¥Á¥ÙÄ´ºº¡×¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È
- ¡Ö·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬7³ä°Ê¾å¡ª
- ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¯¸°¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¡×Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡¡¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î°ûÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Æ°½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë½÷À500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÅö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö·ò¹¯¥â¥Á¥ÙÄ´ºº¡×(¢¨8)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ï89¡ó¤È¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢81.4¡ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤º¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¤½¤Î¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢½µ¤Ë·ò¹¯¥±¥¢¤Ë»È¤¦»þ´Ö¤¬¡Ö1»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ÌóÈ¾¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÆÃ¤Ë30Âå¤Ï54¡ó¤¬1»þ´ÖÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍýÁÛ¤Î¿ÈÂÎÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç·ò¹¯¤Ê¿ÈÂÎ¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¥è¥¬¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¶Ú¥È¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥óÀÝ¼è¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¯ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡ÈÃ»»þ´Ö¡¦¤æ¤ë¤á¡É¤«¤é»Ï¤á¤ë¡×¡Ö½¬´·¤ÎÃæ¤Ë¡È¤Ê¤¬¤é¡É¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤à¡×¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ÑÂ³¤Î¸°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡×·ò¹¯Åª¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎ¤Ç¤¤¤¿¤¤Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ø´ó¤êÅº¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ò¹¯¥â¥Á¥ÙÄ´ºº¡× https://www.glico.com/jp/newscenter/pressrelease/47065/ ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¥¢ー¥â¥ó¥É¤Î±ÉÍÜ¤òÆü¾ïÅª¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¡×¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¤ÊËèÆü¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì PROTEIN¡¡¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ä
¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì PROTEIN¡¡¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹ º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1124/table/548_1_89871f417d9b749b64a38ee7e61072f8.jpg ]
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì PROTEIN¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì PROTEIN¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹ º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ä
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡§250g
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§214±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡¡¡¡¡§
- ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¤ÎÁÇºàËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿¢ÊªÀ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡×¡£
- ¡Ö¿¢ÊªÀ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10g¡×¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤Î±ÉÍÜ¡Ö1ÆüÊ¬¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óE(¢¨2)¡×¤È¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤¬Æ±»þ¤Ë¼è¤ì¤ë¡£
- ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¡ÖÅ´Ê¬¡×¤âÇÛ¹ç(¢¨3)¡£
- ¥¢ー¥â¥ó¥É¤ÎÁÇºàËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ä¡§ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¡£
¡ã¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹ º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ä¡§ÁÇºà¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£Åü¼Á1.0g¤Ç¡¢Åü¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯¡¡6·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://cp.glico.com/almond-k/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://x.com/almondkoka_jpn¡Ê@almondkoka_JPN¡Ë
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/almondkoka_jpn/¡Ê@almondkoka_jpn¡Ë
¢¨1 ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI ¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¹ñÆâ»Ô¾ì 2014Ç¯4·î～2024Ç¯12·î ¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¡Ê¥¢ー¥â¥ó¥É¸ú²Ì¥É¥ê¥ó¥¯¥·¥êー¥º¡Ë
¢¨2 ¡Ö±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¡×¤è¤ê
¢¨3ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2025Ç¯ÈÇ)
¢¨4 ¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº(ÎáÏÂ5Ç¯)
¢¨5 ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI ¥¢ー¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯»Ô¾ì¡¡2014Ç¯1·î～2023Ç¯12·î ¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ
¢¨6 ¥¤¥ó¥Æー¥¸ SRI ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°ûÎÁ»Ô¾ì¡Ê°ûÎÁ¥¿¥¤¥×¡¦¥èー¥°¥ë¥È´Þ¤à¡Ë2017Ç¯1·î～2023Ç¯12·î¡¡¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ
¢¨7 Åö¼ÒÄ´¤Ù¡¡¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥æー¥¶ーÄêÎÌÄ´ºº¡Ê2024.4¡Ë
¢¨8 Åö¼ÒÄ´¤Ù¡¡¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î13Æü～15Æü ¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÂÐ¾Ý¼ÔÂ°À¡§Á´¹ñ10～50Âå½÷À¡Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó·Ð¸³¼Ô¡¿±¿Æ°½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤Ø¤Î´Ø¿´¼Ô¡Ë500Ì¾