女優 雪見みと オフィシャルサイト/ファンクラブサイトを開設！
ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長：矢内 廣）は、女優 雪見みとのオフィシャルサイト/ファンクラブ（yukimi-mito.com(https://yukimi-mito.com)）を、2025年6月2日(月)に開設いたしました。
雪見みと OFFICIAL SITE/ OFFICIAL FANCLUB
「雪見みと OFFICIAL SITE/ OFFICIAL FANCLUB 」とは
女優 雪見みとのオフィシャルサイト/ファンクラブサイト。ファンクラブにご入会いただくと、
ファンクラブ会員限定のコンテンツやチケット先行など様々な特典をお楽しみいただけます。
【雪見みと OFFICIAL FANCLUB】
■サイトURL：yukimi-mito.com(https://yukimi-mito.com)
■会費：【年額プラン】入会費 1,100円 年額費 5,500円（いずれも税込）
【月額プラン】入会費 0円 月額費 550円（いずれも税込）
■会員限定コンテンツ
-チケット先行受付
※但し、各地主催者様の協力が得られた場合のみとなります。
※抽選受付となる場合もございますので予めご了承ください。
-ファンクラブサイトの限定コンテンツ閲覧
BLOG／MOVIE／GALLERY等、
当サイトでしか見ることの出来ない様々なコンテンツをお楽しみいただけます！
-バースデーメール配信
-【共通】デジタル会員証の発行/【年額プラン】会員証の発行
※会員特典内容は一部変更になる場合がございます。
雪見みと
1997年5月1日生。兵庫県出身。
株式会社 ina(https://ina-group.jp/)所属
趣味：アニメ鑑賞、ゲーム、サックス、カメラ、パン、お酒、キャンプ、ドライブ、イラスト
資格：日商簿記3級 / 正筆会 毛筆特待生 / パンシェルジュ検定2級・3級 / ヤマハピアノ演奏グレード試験6級 / 普通自動車免許(MT) / 乗馬技能検定5級
2025年6月20日(金)公開、映画「満天の星の下で」に菊池花音役にて出演。
X： https://x.com/yukimi_mito
Instagram： https://www.instagram.com/yukimi_mito/