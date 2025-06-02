CLLENN¤Î½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー～²óµ¢¤·¤¿ºÊ¤ÏÉü½²¤¹¤ë～¡Ù¤¬¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½¡ªDMM TV¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÇÛ¿®·èÄê¡ª
(C)Êæ²Ê¥¨¥ß¡¦¤Î¤ê¤Þ¤¡¿CLLENN
DMM¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCLLENN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÛÀîÆØ»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖCLLENN¡×¡¢ÆÉ¤ß¡Ö¥·¥ì¥ó¡×¡Ë¤Î½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー～²óµ¢¤·¤¿ºÊ¤ÏÉü½²¤¹¤ë～¡Ù¤¬¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢DMM¤ÎÁí¹çÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM TV¡×¾å¤Ç¤Î½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CLLENN¤Î½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー～²óµ¢¤·¤¿ºÊ¤ÏÉü½²¤¹¤ë～¡Ù¤¬¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½·èÄê¡ª
¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー～²óµ¢¤·¤¿ºÊ¤ÏÉü½²¤¹¤ë～¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬É×¤È¥»¥«¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤ÎÉü½²¤òÉÁ¤¯¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤¬¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤è¤ê¡¢½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤È¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤¬Í»¹ç¤·¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤É½¸½ÊýË¡¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡¦¡Ø¥»¥«¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー～²óµ¢¤·¤¿ºÊ¤ÏÉü½²¤¹¤ë～¡Ù
ÇÛ¿®³«»ÏÆü:¡§2025Ç¯6·î17Æü(²Ð)
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§DMM TV¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×https://tv.dmm.com/vod/
¡¡
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
·ëº§4Ç¯ÌÜ¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ËÇº¤à¿¿Í³¤Ï¡¢É×¡¦½ÓÂÀ¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡¦ÎÜÈþ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
É×ÉØ´Ø·¸¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¿¿Í³¤ÏÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤òÎ»¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥»¥«¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÏÆùÂÎ´Ø·¸¤¬Ìµ¤¤¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ê´Ø·¸¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æó¿Í¤¬¾ð»ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÎÜÈþ¤¬½ÓÂÀ¤Î»Ò¶¡¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¿¿Í³¤Ï¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤êÅ¾ÅÝ¡¢Æ¬¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤¬¸«»¦¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È1Ç¯Á°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä
¡Ö²áµî¤ËÌá¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»ä¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ÎÆó¿Í¤Ë»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦--¡×
¥¿¥¤¥à¥êー¥×¤·¤¿¿¿Í³¤Ï±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ø¤ÎÉü½²¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡ª
(C)DMM¥·¥çー¥È
¢£¸¶ºî¾ðÊó
¸¶ºî¡§Êæ²Ê¥¨¥ß
ºî²è¡§¤Î¤ê¤Þ¤
¥ìー¥Ù¥ë¡§GIGATOON¡Ê½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¡õ¥Õ¥ë¥«¥éー¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½ÄÆÉ¤ßÌ¡²è¥ìー¥Ù¥ë¡Ë
GIGATOON ÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/GigatoonStudio
¡ÚÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
https://1-oshimanga.com/p000124/
³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ
(C)Êæ²Ê¥¨¥ß¡¦¤Î¤ê¤Þ¤¡¿CLLENN
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î²èÁü¤ä¸¶ºî¤Î½ñ±Æ¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢³Æ¼ï¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£DMM TV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DMM TV¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä2.5¼¡¸µºîÉÊ¡¦ÉñÂæ¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢DMM¤ÎÁí¹çÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
·î³Û550±ß(ÀÇ¹þ)(¢¨1)¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâ¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ô¤Ï¶È³¦Âè2°Ì(¢¨2)¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ô¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇNo.1(¢¨3)¡ª¿·ºî¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÌó6,100ºîÉÊ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ò´Þ¤à19ËüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¡¦TV¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹(¢¨4)¡£
¢¨1¡¡App Store¡¢Google Play¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨2¡¡GEM PartnersÄ´¤Ù¡Ê¹ñÆâ¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¹ç·×ÏÃ¿ô¡¿2024Ç¯10·îÄ´¤Ù¡Ë
¢¨3¡¡¹ñÆâÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¸«ÊüÂêºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2023Ç¯12·î1Æü～2023Ç¯12·î22Æü¡¢2024Ç¯12·î1Æü～12·î20Æü
Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§(³ô)¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²Ê³Ø¸¦µæ½ê
Ä´ºº¼êË¡¡§¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á
¢¨4¡¡2025Ç¯4·î»þÅÀ
¡¦¡ÖDMM TV¡×¡§https://tv.dmm.com/vod/
¡¦¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡§https://premium.dmm.com/welcome/
¡Ú¡ÖDMM TV¡×¸ø¼°SNS¡Û
¸ø¼°X¡§https://X.com/DMMTV_PR
¸ø¼°X¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ë¡§https://X.com/DMMTV_ANIME_PR
¸ø¼°X¡Ê2.5¼¡¸µ¡¦ÉñÂæ¡Ë¡§https://X.com/DMMTV_BUTAI_PR
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@dmmtv
¸ø¼°YouTube¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡§https://www.youtube.com/@dmmtv-drama
¸ø¼°YouTube¡Ê¥¢¥Ë¥á¡õÀ¼Í¥¡Ë¡§https://www.youtube.com/@dmmtv-anime
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/DMMTV_PR/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr
¸ø¼°TikTok¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr
¸ø¼°TikTok¡Ê¥¢¥Ë¥á¡õÀ¼Í¥¡Ë¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr
¢£DMM¥·¥çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DMM¥·¥çー¥È¤Ï¡¢DMM TV¾å¤Ç½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¢¨¡Ë¤ÎDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò¸«ÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ëè½µ¿·ºî¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌó40ºîÉÊ¤ò´Þ¤àÌó100ºîÉÊ¡¦3,000ÏÃ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DMM TV¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¸«ÊüÂêÂÐ¾Ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡App Store¡¢Google Play¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¸ø¼°SNS¡Û
¸ø¼°X¡§https://x.com/dmmshort_pr
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@DMM-short
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/dmmshort_pr/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dmmshort_pr
¢£CLLENN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CLLENN¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤ËDMM¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGIGATOON Studio¤¬»ö¶ÈÅý¹ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÁíºîÉÊ¿ô¤Ï5,000¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥ÎÉ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒÈ¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://cllenn.com/
ÊÔ½¸¼ÔºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/
ÊÔ½¸¼ÔºÎÍÑnote¡§https://note.com/cllenn
ºÎÍÑ¹Êó¸ø¼°X¡§https://x.com/cllenn_recruit
¡Ú»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
CLLENN¡¡»ö¶ÈÃ´Åö
E-MAIL¡§info-cln@cllenn.com