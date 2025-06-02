【学内合説実施校が約3倍に急増！】クオキャリアが歯科医院経営・総合情報誌『アポロニア21』6月号に連載記事を掲載 ― テーマは増える学内合説（学校内合同就職説明会）―

株式会社クオキャリア月刊『アポロニア21』2025年6月号・クオキャリア記事より抜粋

歯科業界の人材採用支援を行う株式会社クオキャリア（本社：東京都豊島区）は、歯科医院経営に関する総合情報誌『アポロニア21』25年6月号（発行：日本歯科新聞社）に、連載記事を掲載いたします。

連載記事の概要

今回の連載記事では、長年にわたり歯科業界の人材採用を専門的にサポートしてきた当社が、豊富なデータや経験を基に、歯科人材の採用課題解決に向けて複数のテーマで解説しています。

6月号のテーマは「増える学内合説（学校内合同就職説明会）」。

クオキャリアが独自に行った歯科衛生士養成校への調査データの分析結果などを紹介するとともに、今年度に学内合説を実施する歯科衛生士養成校が2024年度に比べて約3倍に増加する見込みの中で、求人歯科医院がとるべきアクションについても解説しています。

掲載概要

- 月刊『アポロニア21』：https://www.dentalnews.co.jp/apollonia21/※毎月1日発行（年間12冊）- 月刊『アポロニア21』2025年6月号：https://dentalnews.shop/items/682b18b6c5d1bb6b70d9850c月刊『アポロニア21』2025年6月号

クオキャリアでは、歯科採用市場の最新トレンドを読み解き、歯科医院の採用課題解決に貢献することを目指しています。同誌の7月号でも独自の調査データを基に連載記事を掲載いたします。

- 7月号連載記事：テーマ「求職者から比べられる歯科医院」（仮）

また、当社では、歯科衛生士・歯科医師専門の求人サイト(https://www.webqua.jp/)の運営や求人情報誌の制作・発行(https://www.webqua.jp/dh/magazine)、求人票の作成・発送代行を行っているほか、歯科衛生士向けの合同就職説明会「DH就活フェス(https://www.webqua.jp/fes)」や歯科医師向けの合同就職説明会「MEETUP(https://www.webqua.jp/meetup)」の運営も行っています。

■関連記事

●クオキャリアが歯科医院経営・総合情報誌『アポロニア21』に連載記事を掲載 ― 歯科衛生士・歯科医師の「就職活動の早期化」や「学内合説」をテーマに ―(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000105996.html)

●春の「DH就活フェス」（合同就職説明会）を東京で開催！春イベントでは過去最多342名の歯科衛生士が参加！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000105996.html)

●4月開催として過去最多の来場求職者を記録！歯科医師向け合同就職説明会「MEETUP」を東京・大阪の2会場で開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000105996.html)

クオキャリアは、今後も歯科採用市場に関するデータの集積・分析を続け、歯科医院と歯科求職人材のさらに良質なマッチングの実現に努めてまいります。

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を18年前より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

《関連URL》

【歯科採用支援「クオキャリア」（歯科医院様向け）】https://info.quacareer.com/

【歯科衛生士・歯科医師専門の求人サイト「クオキャリア」】https://www.webqua.jp/

【歯学部生向けキャリアサポートメディア「Quacareer BRUSH」】https://www.webqua.jp/brush/

【歯科衛生士のキャリアを支援するWEBメディア「クオキャリア pocket」】https://www.webqua.jp/pocket/

【予防歯科・口腔ケアの「歯医者さんTV」】https://haisyasan.tv/

【歯科経営者100人の肖像】https://www.webqua.jp/ism/

【Instagram】https://www.instagram.com/quacareer_dh/

【X】https://x.com/quacareer