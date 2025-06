WEMADE、「ファンタスティックベースボール: 日米プロ」各アプリストアのスポーツゲームカテゴリーで人気ランキング1位を達成！

株式会社Wemade Japan

●NPB、MLBの公式ライセンスを全て取得、有名スポーツアナウンサーをキャスターとして起用、差別化された面白さを提供

●ログインしたユーザーは、メジャーリーガー「吉田正尚」選手のダイヤランクカードを獲得できる

WEMADE Co., Ltd.(代表取締役CEO:Park KwanHo、以下WEMADE)がサービス運営を行い、Round1 Studio(代表取締役CEO:Lee GunHee)が開発した「ファンタスティックベースボール: 日米プロ」は正式サービス開始後、わずか3日でGoogle Play及びApple Storeのスポーツゲームカテゴリーで人気ランキング1位を達成した。

5月29日(木)に正式サービスを開始した「ファンタスティックベースボール: 日米プロ」は日本ゲーム史上初、NPB(Nippon Professional Baseball、一般社団法人日本野球機構)とMLB(Major League Baseball)、MLB Players, Inc.の公式ライセンスを全て取得したモバイル野球ゲームである。WEMADEは日本法人である株式会社Wemade Japan(代表取締役社長:崔 鍾玖)を通してNPBとライセンス契約を締結した。

NPBとMLB所属選手で、自分だけのドリームチームを自由に編成することができる点や、人気スポーツアナウンサー「上重聡」がキャスターとして参加し、実際の中継を見ているかのような臨場感の高い演出など、差別化された面白いゲームに仕上がっている。WEMADEは今後もユーザーを楽しませる多様なコンテンツを展開する予定だ。

現在、「ファンタスティックベースボール:日米プロ」では、様々なイベントを開催している。ゲームにログインした全てのユーザーにメジャーリーガー「吉田正尚」選手のダイヤランクカードを配布している。

「ファンタスティックベースボール:日米プロ」に関する詳しい内容は公式サイトにて確認することができる。

「ファンタスティックベースボール:日米プロ」 参考サイト

・公式サイト: https://www.fantasticbaseball.jp/

・公式 X: https://x.com/profb_jp

・公式Youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/@fantasticbaseball_JP

【権利表記】

一般社団法人日本野球機構承認

プロ野球フランチャイズ球場承認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2024年プロ野球ペナントシーズン中のデータを基に制作しています。

(TM)/(C) 2025 MLB

Officially Licensed Product of MLB Players, Inc.

(C) Wemade Japan Co., Ltd. All rights reserved

(C) Wemade Co., Ltd. & Round1Studio Corp. All rights reserved.

※ゲーム内課金あり