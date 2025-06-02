MITテクノロジーレビュー主催の国際アワード「Innovators Under 35」日本版2025年度の募集開始

株式会社角川アスキー総合研究所

MITテクノロジーレビュー［日本版］（運営：株式会社角川アスキー総合研究所、代表取締役社長：加瀬典子）は、「Innovators Under 35 Japan 2025（イノベーターズ・アンダー35ジャパン2025）」の募集を、2025年6月2日より開始します。

「Innovators Under 35」は、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）のメディア部門「MITテクノロジーレビュー」が主催する国際アワードです。世界的な課題解決に取り組み、未来を形作る“35歳未満の若きイノベーター”の発掘を目的として1999年に始まりました。過去にOpenAI共同創業者のイリヤ・サツケバー氏、Tesla創業メンバーで初代CTOのJ.B.ストラウベル氏らも受賞した権威あるアワードとして、世界的に評価されています。

「Innovators Under 35 Japan」はその日本版として今年で6回目の開催となります。本年度は「コンピューター／電子機器」「ソフトウェア」「インターネット」「通信」「AI／ロボット工学」「輸送／宇宙開発」「エネルギー／持続可能性」「医学／生物工学」の全8分野で活動する35歳未満の起業家、研究者、活動家を募集します。

受賞者は、「Innovators Under 35」グローバル版にノミネートされ、2025年11月に都内で開催する表彰式（Innovators Under 35 Japan Summit）で発表を予定しています。

代表的なグローバル版受賞者

・1999年：iRobot 共同創業者 ヘレン・グライナー氏

・2002年：Google共同創業者 セルゲイ・ブリン氏

・2007年：Facebook共同創業者兼会長兼CEO マーク・ザッカーバーグ氏

・2008年：Tesla初代CTO J.B.ストラウベル氏

・2013年：MIT教授／CRISPR共同開発者 フェン・チャン氏

・2015年：OpenAI共同創設者 イリヤ・サツケバー氏

・2017年：Apple／元 Google 機械学習研究者イアン・グッドフェロー氏

日本版2024年受賞者

【AI／ロボット工学】

▶浅井 明里氏（ワシントン大学）

外部知識の活用で「幻覚」を抑制、LLMの信頼性向上に挑む検索拡張生成研究の先駆者。

▶伊藤 洋氏（日立製作所／早稲田大学）

人間の動きを効率的に学習する「深層予測学習」を大幅に拡張。人に寄り添うロボットの実現へ前進。

【コンピューティング】

▶アサバナント ワリット氏（東京大学／理化学研究所／OptQC）

光量子コンピューターで大規模な量子もつれを初実証、スタートアップでの商用化を目指す。

▶久保田 しおん氏（ハーバード大学／マンチェスター大学）

素粒子物理学の新時代を拓く「Q-Pix」プロジェクトをリードする気鋭の物理学者。

▶吉岡 信行氏（東京大学）

「量子優位性」の実用性を明らかにし、「現代の魔法」の社会実装に挑む挑戦者。

【輸送】

▶塚本 紘康氏（NASA ジェット推進研究所／イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校）

不確実性を克服する数学理論で、深宇宙探査の新時代を切り拓く若き研究者。

【エネルギー／持続可能性】

▶キーリー アレクサンダー竜太氏(九州大学／aiESG)

企業のESG活動を製品単位で見える化するツールを開発。豊富な国際経験で学術研究と社会をつなぐイノベーター。

▶孔 爽氏(理化学研究所)

水素の製造に欠かせない触媒の希少金属の使用を大幅に削減。グリーン水素の実用化・普及を牽引する研究者。

【医学／生物工学】

▶金井 仁弘氏(マサチューセッツ総合病院)

新型コロナウイルスの感染に潜む遺伝要因を紐解く国際研究をリード。将来のパンデミックへの備えを築く。

▶山岸 健人氏(東京大学)

皮膚や臓器に貼れる超薄膜エレクトロニクスを開発。アスリートの運動解析やがん治療も視野に。

※2020年より開始となった日本版においても、各分野の最前線で活躍する数多くのイノベーターを表彰しています。

■2025年度 応募要項

応募期間

2025年6月2日（月）～2025年７月31日（木）

対象分野

【コンピューター／電子機器】量子コンピューター、IoT機器、VR/AR機器、カメラ、ディスプレイなどのデバイス等

【ソフトウェア】OS、ミドルウェア、アプリケーション（スマホアプリ含む）、ブロックチェーンなどの暗号技術等

【インターネット】インターネットを利用したサービス、Webサイト、および関連技術等

【通信】5G、通信衛星、量子ネットワーク、放送関連技術、光伝送技術等

【AI／ロボット工学】機械学習/深層学習などのAI技術、産業用/家庭用ロボット、自律運転車等

【輸送／宇宙開発】人工衛星、宇宙船の開発/運用、宇宙探査、宇宙利用サービス、物流、ドローン等

【エネルギー／持続可能性】風力/太陽光発電、小型原子炉、蓄電池、冷暖房、淡水化、バイオマス等

【医学／生物工学】再生医療、遺伝子治療、医療用センサー、インプラント、義肢、脳インターフェイスなど

応募対象

上記８分野で活躍する、大学、スタートアップ企業、大企業、政府機関、非営利団体などに属する研究者、起業家、活動家で、35歳未満（2025年12月1日時点）の方

応募方法

下記応募サイトよりご本人が応募ください

※第三者による推薦（情報提供）も受け付けています。その場合も最終的には本人による応募が必須となります。

選考方法

MIT テクノロジーレビューの規定（グローバル共通）に基づき、厳正かつ公正な審査を実施

各分野の専門家（専門機関の研究者、大学教授など）が審査、MITテクノロジーレビューが最終決定

選出人数

最大10人（2025年10月発表予定）

選考者特典

以下特典が付与されます。

・「Innovators Under 35」グローバル版へ審査対象としてノミネート

・「Innovators Under 35」グローバルサイトへ日本版受賞者として掲載/

・MITテクノロジーレビュー[日本版]へ掲載

・「Innovators Under 35 Japan Summit（都内で11月に開催予定）」で表彰

2025年度審査員（五十音順）

荒井朋子氏：千葉工業大学惑星探査研究センター 所長

江守正多氏：東京大学未来ビジョン研究センター 教授

大関真之氏：東北大学大学院情報科学研究科教授／東京科学大学理学院教授／シグマアイ代表取締役

太田 香氏：室蘭工業大学コンピュータ科学センター長／大学院工学研究科教授

Takashi Kiyoizumi氏：カリフォルニア大学サンディエゴ校JFITエグゼクティブ・マネージャー

田中加奈子氏：アセットマネジメントOne株式会社 シニア・サステナビリティ・サイエンティスト

谷口忠大氏：京都大学大学院情報学研究科教授

中島秀之氏：札幌市立大学 学長

畠 賢一郎氏：再生医療イノベーションフォーラム代表理事副会長

松尾亜紀子氏：慶應義塾大学理工学部 教授

村上明子氏：AIセーフティ・インスティテュート所長／SOMPOホールディングス株式会社執行役員常務グループChief Data Officer／損害保険ジャパン株式会社執行役員Chief Data Officer

主催者メッセージ（MITテクノロジーレビュー［日本版］編集長 小林 久）

「Innovators Under 35 Japan」も6回目の開催となりました。今年も「AI／ロボット工学」「エネルギー／持続可能性」「医学／生物工学」など8分野を対象に、U35の優れた起業家や研究者、社会活動家を募集します。「Innovators Under 35 Japan」を通じて、MITテクノロジーレビューは、変化を恐れず、日本の、そして世界の未来を切り開いていく新しいイノベーターを応援します。

新技術の開発や既存技術の創造的な応用によって、世界的な課題解決に取り組み、向こう数十年間の

未来を形作る、独創的な35歳未満の若き起業家、研究者、活動家のご応募をお待ちしております。

Innovators Under 35 Japan 2025応募サイト(https://events.technologyreview.jp/iu35/)

※昨年度の開催実績はこちらからご覧ください

Innovators Under 35 Japan 2024(https://events.technologyreview.jp/iu35/2024/)

■MITテクノロジーレビューについて

『MITテクノロジーレビュー（MIT Technology Review）』は、1899年に米国マサチューセッツ工科大学によって創設された、世界で最も歴史と権威があるテクノロジー誌です。米国版の読者層はその8割超がテクノロジー部門の責任者であり、6割が経営層です。

日本版は米Technology Review Inc.とのライセンス契約のもと、株式会社角川アスキー総合研究所が2016年から会員制Webメディアとして運営しています。

［日本版］公式サイト

https://www.technologyreview.jp/

■株式会社角川アスキー総合研究所について

角川アスキー総合研究所は、メディア運営やコンテンツ制作で培った知見を活かし、調査、コンサルティング、マーケティング、ビジネスソリューション、出版、教育支援など幅広く事業を展開しています。コンテンツ力、メディア力、リサーチ力を総合的に活用し、お客様の課題解決に取り組みます。

公式サイト：https://www.lab-kadokawa.com/