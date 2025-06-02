RJCリサーチ、2025年6月より中央区日本橋茅場町にオフィスを新設
インパクトホールディングス株式会社の連結子会社で、マーケティングリサーチ事業を展開する株式会社RJCリサーチ （本社：東京都港区、代表取締役社長：倉本 雄太） は、2025年5月12日付で港区赤坂にあるアーク森ビルへの本社移転に加えて、事業拡大および業務環境の充実を目的として、2025年6月2日 （月） 付で中央区日本橋茅場町にある日本ビルディング2号館に茅場町オフィスを新設しましたことをお知らせいたします。
新オフィス概要営業開始日
2025年6月2日 （月）
住所
〒103-0027
東京都中央区日本橋茅場町1-2-5 日本ビルディング2号館2階
アクセス
日比谷線、東西線 茅場町駅7番出口より、徒歩3分
入居グループ会社
ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社
株式会社RJCリサーチ
株式会社RJCリサーチ 会社概要
会社名 ： 株式会社RJCリサーチ （インパクトホールディングス株式会社 連結子会社）
代表者 ： 代表取締役社長 倉本 雄太
創業 ： 1967年7月 ※2017年12月に分社化により新会社として設立
本社所在地 ： 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F
事業内容 ： 市場調査、世論調査、社会調査等の企画設計、実施、集計分析、報告書作成、リサーチ・コンサルティング （最適な企画設計・分析手法のご提案） 、各種統計資料、一般資料の収集と分析等
WebURL ： https://www.rjc.co.jp/
お問い合わせ先
インパクトホールディングス株式会社 広報担当
TEL ： 03-5464-8321
E-mail ： pr@impact-h.co.jp
CONTACT ： https://impact-h.co.jp/contact/
コーポレートサイト ： https://impact-h.co.jp/
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