全国628飲食店のクーポンを地域情報アプリ「Lorcle」で配布

株式会社中日新聞社

地域情報アプリLorcleで配布する各店舗のクーポンのイメージ

東海地方を地盤に全国にチェーン展開する外食事業者でつくる「共創和や会」と中日新聞社は、これまで共創和や会が発行してきた飲食クーポン券を紙からデジタルに切り替え、中日新聞社が運営するスマートフォン用の地域情報アプリ「Lorcle（ロークル）」内で配布する取り組みを６月２日から始めました。配布期間は７月１８日までです。

和食麺処サガミやスガキヤ、世界の山ちゃん、一刻魁堂などの各店を運営する９社が参加。愛知、岐阜、三重の東海３県を中心に、関東や関西などの系列店も含む、全国の628店舗が対象となります。飲食代金の10％値引き券や、アイスクリーム・ギョーザの無料券、手羽先の増量券などを配布します。

クーポン券は、ロークルアプリ内に特集記事を集めた「ピックアップ」のコーナーや、イベント情報などを地図上に表示した「おでかけ」のコーナーから利用できます。

ロークルは、新聞の地域ニュースと自治体・企業の情報が組み合わせて掲載される仕組みで、情報を得たい人は、誰でも無料で活用できます。アプリストアから「ロークル」などと検索すればダウンロードできます。

Lorcleのダウンロードはこちら(https://lorcle.jrn.io/app?s=lorcle~press~202503press)から（スマートフォン専用アプリです）

Lorcleダウンロード用QRコード

■和食麺処サガミ 154店舗

一社、中根、知立、一色大橋、岡崎大樹寺、四軒家、豊田錦、稲沢、 多治見、富吉、瀬戸、柴田、川越、高蔵寺、小牧、江南、味美、東郷、鈴鹿、大府、西春、土古、有松、津桜橋、戸田笹目、木場、四日市羽津、松葉公園、津島埋田、岐阜加納、美濃加茂、羽島、一宮公園通、岐阜鏡島、新川、刈谷、一宮今伊勢、 潮見ヶ丘、バイパス大垣、富士伝法、守山大永寺、柳津、富士宮、春日井篠木、可児、一宮千秋、富士柚木、東浦、桑名、豊田朝日、大垣浅草、袋井、豊田寿、掛川、堺山本、岸和田、土岐、バイパス伊勢、法隆寺、浜松有玉、武豊、高浜、京都城陽、大垣垂井、長浜、松原、彦根、香芝、西尾、恵那、近江八幡、芥見、中津川、富田林、伊勢小俣、開明、京都八幡、滋賀守山、岡崎羽根、三島玉川、津島江川、岐阜正木、浜松可美、岐阜長良、町田金井、亀山、五個荘、四日市ときわ、梅森坂、草津、久居、厚木荻野、川崎宮前、松阪川井、サガミ豊山、小松、富山飯野、高岡、千音寺、磐田、敦賀、三島萩、町田根岸、掛尾、東村山、甲西、 府中、神戸谷上、 函南、八潮、鵜沼、伊勢原、埼玉鶴ヶ島、日進、箕面、伊賀上野、御殿場、志賀公園、黒川、豊田上野、長島、菰野、瑞浪中央、関マーゴ、岐阜北一色、豊川牛久保、東海、金沢松村、東川口、甚目寺、ルビットパーク岡崎、志段味、川西加茂、宇治東、半田インター、木津川城山台、川名、長久手、飯田インター、安城桜井、常滑、岐阜本巣、東大阪善根寺、亀岡千代川、焼津西小川、港知多、天道、河内長野、八日市、富山山室、野田横内、学研精華台、幸田、安曇野

■味の民芸 48店舗

八王子、国分寺、三鷹牟礼、羽村、練馬高松、多摩永山、吉祥寺北町、相模原並木、高島平、昭島中神、相模が丘、所沢小手指、青葉台、北浦和、藤沢湘南台、本町田、若葉台、小金井、丸山台、岡山奥田、富士、葛飾奥戸、八王子椚田、茂原、川崎宮前、宝塚、岡山国富、世田谷砧、尼崎、相模原橋本、甲府上石田、岡山奉還町、港北ニュータウン、川崎稲田堤、子母口、東久留米滝山東、流山、柏十余二、野田国道１６号、成田ニュータウン、八千代、佐倉、佐原、宇都宮帝京大前、国立、アクロス東久留米、新綱島、守谷ふれあい通り

■歌行燈 ６店舗

本店、桑名駅前、クオレ大山田、四日市ときわ、鈴鹿、名張

■やじろべえ 12店舗

日進、いのこし、滝の水、神の倉、植田、春日井、半田、東海加木屋、小牧南、瀬戸、羽島、江南庵

■世界の山ちゃん 61店舗

千種駅前店、名駅西口店、金山南店、金山西店、則武店、栄店、名駅太閤店、錦三大津店、錦中店、本店、長者町店、本丸店、名古屋、東店、納屋橋店、駅西4号店、金山総本店、名駅新幹線口、鶴舞店、大曽根店、伏見駅前店、名駅３丁目店、新栄店、アスティ三河安城店、太田川駅前店、セントレア店、岐阜長住店、アスティ大垣店、川崎仲見世店、川崎砂子店、関内北口店、武蔵小杉駅前店、西武新宿店、新宿花園店、池袋北口店、池袋サンシャイン60通り店、銀座京橋店、秋葉原昭和通り店、浅草橋店、上野アメ横店、田町三田口店、飯田橋店、錦糸町南口店、蒲田店、渋谷センター街店、赤羽店、立川北口店、吉祥寺店、北千住店、北浦和店、川口店、船橋店、武蔵小杉駅前店、広島大手町店、広島胡店、千日前店、梅田東通り店、本町店、天王寺ミオ店、博多バスターミナル店、天神西通り店、小倉駅前店

■一番軒＋世界の山ちゃん２店舗

一番軒小牧店、一番軒浄心店

■くいどん 11店舗

滝の水店、みえ川越店、半田店、東海店、城北店、平針店、北名古屋店、金山店、一宮店、甚目寺店、南陽店

■鈴のれん ５店舗

春日井店、畑江通店、瀬戸店、長久手店、四日市店

■からしげ ４店舗

鳴子店、高針台店、妙音通店、瀬戸店

■スガキヤ 254店舗

アスティ猪子石、中村パレ、大須、大須万松寺通、大須赤門、新中島フランテ、中村ピアゴ、太平通りヨシヅヤ、中川アズパーク、守山イオン、清水山ピアゴ、上和田ピアゴ、シャオ西尾、ヤマナカ岡崎北、豊橋南イオン、向山アピタ、豊川プリオ、幸田ピアゴ、岡崎西友、福釜ピアゴ、刈谷アピタ、蒲郡アピタ、岡崎コムタウン、イオン豊川開運通、安城イトーヨーカドー、岡崎北アピタ、碧南東ピアゴ、刈谷イオンタウン、安城南アピタ、西尾フィール、岡崎イオンモール、刈谷バロー、岡崎ウイングタウン、蒲郡クラスポ、ピアゴ新城、ヴェルサウォーク西尾、ＺＥＮＴ岡崎上地、フィール南岡崎、バロー豊橋、イオンモール豊川、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ豊明、南成岩フィール、グリーンシティー豊田１Ｆ、豊田青木町、ミオ香久山、知立アピタ、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ武豊、半田イオン、トヨタ生協本部、三好アイモール２Ｆ、半田パワードーム、東海荒尾アピタ、豊田ギャザ、日進アオキスーパー、三好ベイシア、浄水バロー、常滑カインズ、モリコロパーク、大府アピタ、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ太田川、リソラ大府、イオンモール常滑、メグリアエムパーク、イオンモール長久手、愛知医科大学病院、東浦イオンモール、知多イトーヨーカドー、長久手アピタ、イオンスタイル豊田、半田あさひまちモール、サンマルシェ高蔵寺２号、春日井バロー、西枇杷島フランテ、新江南平和堂、清洲ヨシヅヤ、小牧イオン、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ小牧、八剣ピアゴ 高蔵寺アピタ、瀬戸アピタ、江南西アピタ、瀬戸西バロー、春日井イオン、ドン・キホーテ楽市街道、名古屋空港アピタ、新瀬戸バロー、扶桑イオンモール、アスカ尾張旭、春日井南フィール、犬山キャスタ、小牧堀の内マックスバリュ、大治ピアゴ ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ一宮大和、フィールパールシティ稲沢、津島ヨシヅヤ３Ｆ、稲沢アピタ、津島ヨシヅヤ１Ｆ、稲沢平和バロー、稲沢ヨシヅヤ、津島北テラスヨシヅヤ、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ大口、稲沢リーフウォーク、木曽川イオンモール、甚目寺ヨシヅヤ、ヨシヅヤＪＲ蟹江駅前、テラスウォーク一宮、イオンタウン弥富、ビバホーム一宮、ルビットパーク大口、名張イオン、久居イオン、桑名イオン、鈴鹿イオンモール ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ名張、尾平イオン、四日市北イオンモール、明和イオンモール、松阪アドバンスモール、桑名アピタ、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ鈴鹿、桑名東バロー、スーパービバホーム津白塚、伊賀上野アピタ、桑名カインズ、スーパービバホーム鈴鹿、津城山イオンタウン、多気クリスタルタウン、四日市アピタ、イオンモール東員、松阪三雲アピタ、伊勢ララパーク、日永カヨー、津ラッツ、みえ川越カインズ、伊勢バロー、キング観光生桑、そよら鈴鹿白子、イオンモール津南、高富平和堂、マーゴ関、鵜沼平和堂、可児パティオ、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ岐阜、大垣南バロー、美濃加茂バロー、瑞穂プラント、大垣イオンタウン、長良バロー、岐阜マーサ、モレラ岐阜、スーパービバホーム柳津、鶴見アルプラザ、羽島バロー、大垣イオンモール、各務原イオンモール、大垣アピタ、カラフルタウン岐阜、瑞浪中央バロー、御嵩アピタ、関カインズ、市橋バロー、名鉄岐阜駅前、恵那バロー、各務原中央バロー、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ美濃加茂、浜松西イオン、浜松志都呂イオンモール、富士南イオン、浜北プレ葉ウォーク、ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ富士吉原、イオンモール富士宮、高辻フィール、千代田橋アピタ、鳴海アピタ、ルビットタウン戸田、名古屋南アピタ、ＤＣＭ２１熱田、ニュー栄Ｂ２、イオン名古屋東、八事イオン、イオンモールナゴヤドーム前、イオンメイトピア、名西ヨシヅヤ、緑アピタ、愛知県図書館、大高イオンモール、港ベイシア、志段味バロー、有松イオン、ｍｏｚｏワンダーシティシネマ棟、新瑞橋イオンモール、新守山アピタ、徳重ヒルズウォーク、鳴海なるぱーく、名古屋北アピタ、植田ピアゴ、千種イオンタウン、フィール富田、イオンタウン名西、ＤＣＭ２１城北、イオンタウン太閤、ＺＥＮＴ名古屋北、イオンモール名古屋茶屋、ポートウォークみなと、イオンタウン熱田千年、ピアゴ平針、スーパービバホーム名古屋南、名古屋港ＪＥＴＴＹ、鳴海西友、堀田カインズ、イオンモール熱田、則武新町、セントラルパーク、名古屋駅エスカ店、スーちゃんハウス星が丘テックランド店、ららぽーと名古屋みなとアクルス、笠松ピアゴ、柳津イオン、Ｖタウン芥見、ルビットタウン中津川、イオンタウン本巣、北方アピタ、正家バロー、イオンモール土岐、アスティ岐阜、おおとり堺、香里園アルプラザ、門真ライフ、高槻イオン、喜連瓜破イオン、住道オペラパーク、イオン藤井寺ショッピングセンター、ビバモール美原南インター、イオンタウン松原、そよら長原駅前店、フレンドタウン交野、つかしん、ＴｅｃｃＬＩＦＥＳＥＬＥＣＴ尼崎、イオンモール奈良登美ヶ丘、イオンモール京都桂川、平和堂水口、モリーブ守山、近江八幡イオン、甲賀カインズ、長浜西友、野洲イオン、フォレオ大津一里山、堅田アルプラザ、イオンタウン湖南、ピエリ守山、ビバシティ彦根、ヤマナカ津新町、春日井フィール、ＬＳルビットタウン高山

■焼肉スギモト ４店舗

HOUSeN、アスナル金山店、名古屋うまいもん通り広小路口店、SUGIMOTO THE STEAK

■一刻魁堂 43店舗

東浦店、東海店、一ツ木店、豊田インター店、港店、豊田南店、西尾店、豊明店、尾張旭店、弥富店、美和店、半田店、清須店、朝日店、一宮千秋店、稲沢店、小牧下末店、岡崎石工団地店、みよし店、木曽川店、大垣南店、羽島店、各務原店、四日市インター店、岐阜島店、松河戸店、イオンタウン千種店、ヴィアモール江南店、イオンタウン大垣店、土岐店、垂井店、可児店、イオンタウン鈴鹿店、アピタタウン稲沢店、イオンタウン富士南店、ララガーデン川口店、アピタ千代田橋店、サンステーションテラス福山店、アピタ長久手店、イオンモール木更津店、ポートウォークみなと店、ららぽーと磐田店、アピタテラス横浜綱島店

■東急ホテル内モンマルトル １店舗

■ピッツェリアマリノ 23店舗

島田、尾張旭、蟹江、師勝、高蔵寺、春日井、半田、日進竹の山、可児、安城里町、大府、小牧、岐阜長良、大垣、三好、稲沢、安城横山、一宮、緑、多治見、岐阜市橋、愛西

高蔵寺店（DOLCE×ITALIAN MARINO）

豊田上原店（ステーキイタリアンマリノ）