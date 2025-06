KONAMI eスポーツ学院が産学連携パートナー募集を開始！(株)デジタルハーツとeスポーツ人材のキャリア選択を広げる教育連携

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントが運営する「KONAMI eスポーツ学院」では、eスポーツ業界の未来を共に創造していく「産学連携パートナー企業」の募集を開始したことをお知らせします。

当学院ではこれまでにも、数多くの企業様と連携し、技術開発、リクルート支援、特別講義、イベント協業など、多岐にわたる取り組みを実施してまいりました。今後はさらに、人材・技術・設備といった多様なリソースを活かし、相互にメリットのある協力体制を築いていきたいと考えています。

eスポーツ分野やデジタルスキルに特化した高校生たちとともに、新たな価値を共創していただける企業様を広く募集しています。業種の垣根を越えた連携により、これまでにない可能性を切り拓いていきます。

URL:https://www.konami.com/ginza/school/partner.html

KONAMI eスポーツ学院では、KONAMIが長年にわたりゲーム業界で培ってきた知見とネットワークを活かし、将来eスポーツ業界での活躍を目指す若者の育成に力を注いでいます。このたび、2026年4月入校生の出願受付を開始するとともに、特待生の募集もスタートしたこともお知らせします。

産学連携の輪がさらに拡大。 新パートナーと始動!

「KONAMI eスポーツ学院」が新たな産学連携パートナーとして、「株式会社デジタルハーツ」との産学連携(※1)で提携したことをお知らせします。

デジタルハーツは、ゲームの不具合を検出するデバッグからローカライゼーション、マーケティング支援などの幅広いサービスを提供する企業です。

今回の取り組みでは、KONAMI eスポーツ学院の生徒に対し、デバッグ体験や特別講義を含む出張授業を提供いただきます。eスポーツの競技シーンとは異なり、サービスの品質を向上を目的としてゲームをプレイする体験を通じてゲームに関する職業の知見を広め、将来の進路の選択肢を広げることを目的としています。

※1 産学連携:企業と教育機関が協力し合い、研究開発や人材育成を行う取り組みのこと。

2026年4月入校生 出願受付開始!

出願受付期間

I期 2025年6月2日(月) ~ 7月25日(金)

※II期~IV期については公式サイトにてご確認ください。

コース概要

募集定員:40名 ※募集は定員になり次第受付を終了します。予めご了承ください。

在籍期間:2026年4月より3年間 (夏季・冬季休校あり)

※高校卒業資格の取得には「第一学院高等学校」通信制課程の履修が必須となります。

出願資格

中学校卒業(2026年3月に中学卒業見込みを含む)以上の者。

説明会等で希望コースについて理解している方。

第一学院高等学校」入学予定者、または在籍者。心身ともに健康な方

出願方法

KONAMI eスポーツ学院公式サイトをご覧ください。(https://konami.jp/4dtAYn8)

※詳細はオープンスクールにてご案内します。

特待生の募集もスタート!

特待生制度は、eスポーツにおいて優れた実績を持ち、さらに実力を伸ばしたい方、将来世界で活躍できるプロプレーヤーを目指す方をサポートするための制度です。審査対象タイトルは「FORTNITE」となります。

特待生は、これまでの大会の実績やゲームランクなどの実力をもとにした審査結果に応じて、1年間の学納金の全額、または一部が免除となります。また、当学院と同時に入校することで、高校卒業資格取得のための学習を受けられる通信制高校「第一学院高等学校」の年間学費についても、成績に応じて一部または全額が免除となります。

特待生制度への応募は、新入生だけでなく転校生も対象となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

https://konami.jp/4muzs8w

体験授業 予約受付中!

当校の魅力をさらに深く知っていただくため、プロeスポーツチーム所属の講師が体験授業を開催します。実際に教室のゲーミングPCを使って、FPSゲームの技術を講師に教えてもらいながら参加者と

一緒に楽しめます。

初心者の方でもご参加いただける内容ですので、ぜひお気軽にお申し込みください。

最新のスケジュールは公式サイトをご確認ください。

オープンスクール参加はこちら https://konami.jp/43GD7bX

KONAMI eスポーツ学院(第一学院高等学校 eスポーツコース)とは

KONAMI eスポーツ学院は第一学院高等学校eスポーツコースとしての学びを3年間提供します。

現在、教育分野におけるeスポーツの活用については世界的に注目が高まっており、プロ選手だけでなく、ストリーマー(配信者)や、ゲーム実況解説、eスポーツライターなど、関わる職業の選択肢も増えてきています。

また、3年間のスクールライフにおいてeスポーツだけでなく、さまざまな座学を通して多彩なスキルを時間をかけてみがくことで、eスポーツ業界にとどまらず幅広い分野に対応できる人材を育てていきます。

さらに、提携している第一学院高等学校の先生から直接、学習についてのサポートや、大学・専門学校への進学といった卒業後の様々な進路相談を受けることができます。

※「KONAMI eスポーツ学院」は、「第一学院高等学校」で高等学校通信教育を受けている生徒などに対して、学習に対する支援などを行うサポート校です。

「KONAMI eスポーツ学院」公式サイト: https://konami.jp/4dtAYn8(https://konami.jp/4dtAYn8)

公式X アカウント:https://konami.jp/3xdwbFp

株式会社デジタルハーツとは

デジタルハーツグループは、「SAVE the DIGITAL WORLD」という企業ミッションのもと、約8,000名のゲーム好き人材及び創業以来培ってきたノウハウを強みに、ゲームの不具合検出を行うデバッグ事業を中心とした、ゲームメーカーをサポートする様々なサービスを提供しています。また、これまでも、eスポーツ関連の業界団体への参画や世界最大級の格闘ゲームの世界的eスポーツ大会「EVO(The Evolution Championship Series)」の日本誘致や、資本参加しているGeeSports 万博実行委員会有限責任事業組合が「2025 年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」でシニア e スポーツ大会の開催を企画するなど、日本におけるeスポーツの普及に積極的に取り組んでまいりました。

デバッグからローカライゼーション、マーケティング支援などの幅広いサービスを提供し、ゲーム・エンターテインメント業界の発展を支えています。

「デジタルハーツグループ」公式サイト: https://www.digitalhearts.com/(https://www.digitalhearts.com/)

(C) 2001-2025 DIGITAL HEARTS Co., Ltd