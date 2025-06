6/24(火)RightTouch×HDI-Japan共催セミナー開催「三つ星」獲得企業 Panasonic、三井ダイレクト損害保険、ポーラの3社が登壇するVoCの活用最前線

株式会社RightTouch

データとAIでカスタマーサポートを変革する株式会社RightTouch(東京都港区、代表取締役 野村修平/長崎大都)は、ITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体の日本支部であるHDI-Japanと共催で、6/24(火)にセミナー「カスタマーサポートフロンティア Vol.1 ~HDI三つ星各社が描くVoC起点の事業貢献~」を開催いたします。

開催背景

RightTouchは、カスタマーサポート領域に特化したエンタープライズ企業向けSaaS事業を展開しています。昨年発表した「RightVoC by KARTE(β版)」(以下、RightVoC)含む4つのプロダクトを開発・提供しています。

問い合わせデータを始めとするVoCデータ(Voice of Customer、以下「VoC」)は、顧客ニーズやサービスの改善点を直接収集できる貴重な情報資産です。しかし、VoCは自由記述や音声などの非構造化データが多く、うまく活用できていない企業が少なくありません。

主な課題としては、収集した顧客の声の分析に膨大な工数がかかること、単なるキーワード抽出や要約だけでは具体的な改善策につながる示唆を導き出せないこと、そして分析結果を実際のビジネスアクションに変換する仕組みが不足していることなどが挙げられます。加えて、CS部門で得られた顧客インサイトがマーケティングや企画、ITなど社内の他部門に効果的に共有・活用されず、企業全体で顧客の声を活かしきれていない現状も見受けられます。

こうした状況を踏まえ、本セミナーでは、HDI-Japanが主催するWebサポート/問合せ窓口格付け調査で最高ランクの「三つ星」を獲得したパナソニック株式会社、三井ダイレクト損害保険株式会社、株式会社ポーラの3社から、活用の難しいVoCデータをどう戦略的に活用し顧客体験やブランド価値向上につなげているのか、VoC活用の先進事例をご紹介いたします。

VoCデータを活用し、カスタマーサポート部門を起点に事業貢献を実現する最新の取り組みを学ぶ貴重な機会ですので、ご関心のある方は、ぜひご参加ください。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98678/table/35_1_f67c9c4c6b460dcd8f952ec7b521308f.jpg ]

HDI-Japan について

https://www.hdi-japan.com/

HDIはITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を築きあげました。HDIは1989年に米国に設立され、現在のビジョンは「卓越したカスタマエクスペリエンスでビジネスを成功させる」ことです。またHDIは業界で最も成功している「HDI国際年次カンファレンス」をカスタマサービス・テクニカルサポートプロフェッショナル向けに開催しています。HDIはそのメンバーを中心として運営を行い、どのベンダーからも中立で、人的ネットワークや情報共有を促進します。HDIは世界で50,000を超える会員を有し、米経済誌フォーチュン・世界企業上位の多数が加盟し、世界中に100の支部/地区会を有しています。HDI-Japanは日本のサポートサービス業界の要請に応えて、世界のHDIと同じコンセプトで2001年に設立されました。なおHDI-Japanはシンクサービス株式会社(本社:川崎市) により運営されています。

RightVoC by KARTE(β版)について

https://rightsupport.karte.io/

「RightVoC by KARTE(β版)」は、生成AIを活用して問い合わせデータ(VoC)の加工・分析・活用プロセスを全自動化するソリューションです。独自開発の分析モデルにより、顧客の声から困りごとの自動分類・分析を行い、具体的な改善提案を生成します。CS部門だけでなく、マーケティングや開発部門へ改善点を連携し、サイト改善やFAQ作成などの具体的なアクションまでワンストップで実現します。5,000件の問い合わせデータを1時間以内で処理でき、「顧客の声を"聞く"から"活かす"へ」というコンセプトのもと、全社的なVoC活用と顧客中心の経営を支援します。

株式会社RightTouchについて

「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」をミッションに、カスタマーサポート(CS)領域に特化したエンタープライズ企業向けSaaS事業を展開。生成AIを活用し、CS部門の生産性・顧客体験・従業員体験の向上、プロフィットセンター化を支援するWebサポートプラットフォーム「RightSupport」をはじめ、VoC分析・ボイスボットなど、コンタクトセンター業務を支える4つのプロダクトを提供。金融、通信、小売など大手企業のCS部門に多数導入されています。

株式会社プレイド(東証グロース 4165)からカーブアウトしたスタートアップ。



名称 :株式会社RightTouch

所在地 :東京都港区三田3-2-8 THE PORTAL MITA 5F

代表者 :代表取締役 野村修平/長崎大都

設立日 :2021年10月27日

事業内容:「RightSupport by KARTE」「RightConnect by KARTE」の開発、提供

企業URL:https://righttouch.co.jp/