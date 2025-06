都市と地方を自由に行き来する”二地域居住”の推進を目指し、6/18(水)19:00～二地域居住に関するイベントを都内で開催

株式会社Another works

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2025年6月18日19:00~、首都圏在住で、北海道での複業・二地域居住に興味がある方を対象としたイベントを開催することをお知らせいたします。本取り組みは、令和6年度 国土交通省「二地域居住先導的プロジェクト実装事業」において、二地域居住等における中長期的な課題の解決に向けた先導的な取り組みとして採択されています。

イベントの詳細はこちら :https://peatix.com/event/4424768/view

■二地域居住の推進を目指し北海道厚真町と連携、国土交通省「二地域居住先導的プロジェクト実装事業」に採択

主な生活拠点とは別の地域へ定期的に通う「二地域居住」という暮らし方が注目を集めています。2024年11月には「改正広域的地域活性化基盤整備法」が施行され、自治体が二地域居住者向けの共同オフィスなどをつくる際に国の支援を受けやすくなりました。



当社では優れた民間人材の知見を行政課題の解決に活かすため、複業クラウドを通じて自治体への複業人材登用を支援しています。2025年5月に複業総合研究所より公開した「自治体複業白書」では、69.3%の複業人材が現地訪問を実施していることが明らかになり、自治体複業が地方への人の流れを生み出し、関係人口の創出に寄与していることが分かりました。

この度当社は、北海道厚真町ほか2者と「厚真町二地域居住先導的プロジェクトコンソーシアム」を設立し、令和6年度 国土交通省「二地域居住先導的プロジェクト実装事業」において、二地域居住等における中長期的な課題の解決に向けた先導的な取り組みとして採択されました。

本取り組みの一環として、当社では今後さらなる二地域居住の推進を目指し、首都圏在住の複業人材向けに二地域居住に関するイベントを開催することとなりました。







■都内で二地域居住に関するイベントを開催

首都圏在住で、北海道での複業や二地域居住に興味をお持ちの方々を対象に、イベントを開催します。本イベントでは、実際に二地域居住を実践されている方から、その暮らし方や体験談を伺うことで、二地域居住への理解を深めていただきます。

■「複業クラウド for Public」とは

専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public

■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/