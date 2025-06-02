『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 3　DMM TVで独占ライブ配信決定！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司 以下「DMM」）は、『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 3の2025年6月15日(日)12:30公演、【千秋楽】2025年6月15日(日)18:00公演を「DMM TV」にて独占ライブ配信いたします。本日6月2日(月)よりDMM TV特設サイトにて、ライブ配信の予約販売を開始しています。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。

ライブ配信概要

■配信公演

・2025年6月15日(日)12:30公演

・【千秋楽】2025年6月15日(日)18:00公演

＜販売期間＞

2025年6月2日(月)10:00～6月22日(日)20:00まで

＜販売価格＞

各公演：3,800円(税込)

＜ライブ配信時間＞

各公演開始30分前～ライブ配信終了まで(予定)

＜見逃し配信期間＞

2025年6月16日(月)18:00～6月22日(日)23:59まで

【視聴方法】

１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン

※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。

２.下記ライブ配信販売ページより購入

３.「DMM TV」（ブラウザ版 / アプリ）にて視聴

【ライブ配信販売ページ】

https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=hunter3/



■ご注意

※公演開始30分前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。

※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。配信スケジュールをご確認いただきご購入の際はご注意ください。

※DMM TVで配信されるスペシャルカーテンコールの映像・静止画のSNS投稿は禁止となります。

また、パソコン、スマートフォン、テレビ等の画面を写真や動画で撮影し、SNSへ投稿する行為もお控えください。

※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を後日期間限定で何度でも視聴出来るサービスです。

※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。

・配信開始時間に遅れが発生した場合は準備でき次第配信開始となります。

※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。

作品概要

父親・ジンの手掛かりを求めて、幻のハンター専用ゲーム“グリードアイランド(G・I)”落札を目指してヨークシンシティに乗り込んだゴンとキルア。

しかし幻影旅団との戦いの末、資金なきままオークション当日を迎えることとなった2人は作戦を変更し、全てのG・Iを落札した大富豪・バッテラ氏が雇うプレイヤーとしてゲームに挑むこととなる。

ゲンスルーやツェズゲラ、ゴレイヌといった参加プレイヤーたちとゲーム内でしのぎを削る2人。旅の道中、ビスケとの出会いを機に特訓を重ね、戦闘能力を上げるゴンとキルアは、立ちはだかる難敵たちに立ち向かいゲームのクリアを目指す!!

果たしてゴンは無事クリアをし、ジンに会うことができるのか...!?︎

キャスト

ゴン：西山蓮都

キルア：阿久津仁愛

ビスケ：高橋 愛

ノブナガ：村田 充

フェイタン：平松來馬

マチ：秋野祐香

フィンクス：田鶴翔吾

シャルナーク：織部典成

シズク：清井咲希

コルトピ：椎名鯛造

ツェズゲラ：北村圭吾

ゴレイヌ：松田大輔（東京ダイナマイト）

レイザー：spi

ヒソカ：丘山晴己

ゲンスルー：坂東巳之助

アンサンブル

辻本将平 原池 優 古田伊吹 山崎里彩 平井浩基 山崎竜之介 池之上頼嗣 川口 調

佐藤新太 三小田芳樹 能代谷和輝 細見奏仁 馬渕香那

スタッフ

原作：冨樫義博（集英社「週刊少年ジャンプ」より）

脚本・演出：山崎 彬

音楽：坂部 剛

主催：『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 3製作委員会

▼『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 3公式サイト

https://hunter-stage.jp/

■DMM TVとは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,100作品、エンタメを含む19万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日

調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所

調査手法：デスクリサーチ

※4 2025年4月時点





・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/



■「DMM TV」公式SNS

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■合同会社DMM.comについて

会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2024年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

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