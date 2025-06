【サンエックスパーパス活動レポート】「ともともフェスタ2025～迎賓館からはじまる「共生社会」～」にすみっコぐらしの“ねこ”と“とかげ”が登場しました！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、以下サンエックス)は、内閣府が開催するインクルーシブな社会の実現に向けた交流イベント「ともともフェスタ2025~迎賓館からはじまる「共生社会」~」にすみっコぐらしのキャラクターである“ねこ”と“とかげ”が登場したことをお知らせします。

本イベントは2025年5月30日(金)、31日(土)の2日間、迎賓館赤坂離宮にて行われました。

イベント特設サイト:https://tomotomofesta2025.jp/

『ともともフェスタ2025』とは、インクルーシブな社会の実現に向けて「障害の有無にかかわらず共に楽しめる場」として、音楽やe-スポーツ、障害当事者団体等によるワークショップ等の交流イベントで、今回初めて開催されました。

また、サンエックスはパーパスに基づいた活動として今回のイベントに参加しました。

すみっコぐらしのキャラクター“とかげ”が5月30日(金)に、“ねこ”が5月31日(土)にイベント来場者とのグリーティングイベントとして撮影会を実施。サンエックスのパーパスロゴのシールステッカーも当日配布しました。

サンエックスは今後もパーパスに基づき、

サンエックスはこれからも、「ずっといっしょに」の想いを大切に、キャラクターといっしょに、こころにそっと寄り添う活動を続けてまいります。

サンエックスのパーパスについてはこちらをご覧ください。

https://www.san-x.co.jp/company/purpose_message/

■すみっコぐらしとは

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

●すみっコぐらしの最新情報はSNSをチェック!

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼すみっコぐらし通信(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/sumikko/

▼すみっコぐらし公式X

https://twitter.com/sumikko_335

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.