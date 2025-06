6月13日開催！小説『BUTTER』で「The British Book Awards 2025」のDebut Fiction部門を受賞した、柚木麻子さんによるオンライン講座

株式会社エヌエイチケイ文化センター

『BUTTER』は、女性に向けられる社会の眼差し、ルッキズム、働き方、生きづらさなど現代社会の問題に鋭くメスを入れながら、自己ケアと緩やかな連帯の重要性を問いかける作品です。

海外での評価も高く、特にイギリスでは「2024 Books Are My Bag Readers Award」の「Breakthrough award category」、「Waterstones Book of the Year 2024」に続き、今回の「The British Book Awards 2025」Debut Fiction部門の受賞で3冠を達成しました。

今回のオンライン講座では、この快挙について柚木さん自身が感じていること、イギリス、インド、香港などをめぐるオーサーズツアーの中で印象的だったエピソード、世界中の読者との交流の中で気づいたことなど、90分たっぷり語っていただきます。お楽しみに!

オンライン受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1316083.html

■『BUTTER』あらすじ(新潮社HPより引用)

男たちの財産を奪い、殺害した容疑で逮捕された梶井真奈子(カジマナ)。若くも美しくもない彼女がなぜ――。週刊誌記者の町田里佳は親友の伶子の助言をもとに梶井の面会を取り付ける。フェミニストとマーガリンを嫌悪する梶井は、里佳にあることを命じる。その日以来、欲望に忠実な梶井の言動に触れるたび、里佳の内面も外見も変貌し、伶子や恋人の誠らの運命をも変えてゆく。各紙誌絶賛の社会派長編。

柚木麻子(ゆずきあさこ)1981年東京生まれ。2008年「フォーゲットミー、ノットブルー」でオール讀物新人賞を受賞し、2010年に同作を含む『終点のあの子』でデビュー。2015年『ナイルパーチの女子会』で山本周五郎賞を受賞。ほかの作品に『私にふさわしいホテル』『ランチのアッコちゃん』『伊藤くん A to E』『本屋さんのダイアナ』『BUTTER』『らんたん』『ついでにジェントルメン』『オール・ノット』『あいにくあんたのためじゃない』などがある。

『BUTTER』とともに世界をめぐり、柚木麻子が感じたこと。

講師:小説家 柚木麻子

開催形式:オンライン

開催日時:6月13日(金)18:30~20:00

受講料:3,630円(会員・一般ともに)

主催教室:NHKカルチャーセンター梅田教室

