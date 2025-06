アドビ、6月15日の「PDFの日」を記念して「PDFあるある」ソーシャルキャンペーンを開始

アドビ株式会社

【2025年6月2日】

アドビ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:中井陽子、以下アドビ)は、6月15日の「PDFの日」を記念して、2025年6月2日(月)10時00分から6月15日(日)23時59分まで、「PDFあるある」ソーシャルキャンペーンを開催します。

「大事な書類は真っ先にPDF化しておく」「期待してPDFのページをめくったら白紙だった」など、誰もが一度は経験したことがあるであろう“PDFあるある”を、ハッシュタグ「#PDFあるある」をつけてX(旧Twitter)、Instagram、TikTokで投稿してください。投稿の中から抽選で30名様に5千円分のAmazonギフトカードをプレゼントします。また、「ベストオブあるある」に選ばれた1名様にはAmazonギフトカード5万円分を贈呈します。ご応募、心よりお待ちしています。

2025年1月にアドビが発表した調査(https://blog.adobe.com/jp/publish/2025/01/28/dc-adobe-releases-survey-results-on-business-people-s-use-of-past-documents)によると、ビジネスパーソン全体の87.0%が業務において過去の社内資料を参照・再利用している一方で、「必要な資料を探すのに時間がかかる(52.4%)」「資料内の必要な情報にたどりつけない(43.4%)」といった課題が明らかになりました。特にPDF形式で保存された資料については、「内容の編集(54.8%)」「テキストの抽出(40.2%)」といった作業に困難を感じるなど、「資料はあるのに、うまく活用できない」と感じているビジネスパーソンが少なくないようです。

そこでアドビは、日常的に使われることが多いPDFに関する「あるある」を皆さまから募ることで、前向きな気づきや業務改善のきっかけを届けたいという想いから、「PDFあるある」ソーシャルキャンペーンを実施します。この取り組みを通じて、PDFや、Adobe Acrobat(https://www.adobe.com/jp/acrobat.html)の機能の活用促進を図り、より創造的で効率的な業務に集中できる環境づくりをサポートしていきます。

キャンペーンに関する最新情報は、アドビの下記ブログをご参照ください。

https://blog.adobe.com/jp/publish/2025/06/02/dc-pdf-aruaru-social-campaign

■「PDFあるある」ソーシャルキャンペーン募集要項

●応募期間

2025年6月2日(月)10時00分から2025年6月15日(日)23時59分まで

●応募方法

1.アドビの公式SNSアカウントをフォロー。X (@adobejapan(https://x.com/AdobeJapan))、Instagram (@adobecreativecloudjp(https://www.instagram.com/adobecreativecloudjp/))、TikTok(@adobejapan(https://www.tiktok.com/@adobejapan))の全て、またはいずれかを必ずフォローください。

2. ご自身のX、Instagram、TikTokにて、ハッシュタグ 「#PDFあるある」をつけて、ご自身の「PDFあるある」を自由形式で投稿してください。なお、アドビ公式アカウントのキャンペーン投稿に、ハッシュタグ 「#PDFあるある」をつけて返信・コメントする形でのご参加も可能です。

●応募条件

・下記応募規約に同意いただいた方

・ご自身で所有している公開アカウント(X、Instagram、TikTok)をお持ちの方

・13歳未満の方はご応募いただけません

・投稿内容はアドビ公式SNSや広報等で紹介される場合があります。あらかじめご了承ください

・当選者にはアドビの公式SNSアカウントからDM(ダイレクトメッセージ)でご連絡します。DMが受け取れるようアドビのX、Instagram、TikTokのアカウントをフォローしてください

・コメントを含めて、お一人さまにつき、一投稿までとさせていただきます

●選考基準

・誰もが一度は経験した「PDFあるある」をテーマに、自由な形式でご投稿ください。

※形式は問いません(短文、一言ネタ、ポエム、フレーズ、など自由)

・作品を投稿いただく場合は自作・未発表のものに限ります。既出、他者の作品の流用はご遠慮ください。

●賞品

応募作品の中から抽選で30名様にAmazonギフトカード 5千円分

「ベストオブあるある」に選ばれた1名様にAmazonギフトカード 5万円分

●発表

2025年6月17日(火)にアドビ公式X(@AdobeJapan(https://x.com/AdobeJapan))で発表予定。入選者には随時DMでご連絡します。

応募規約

ご応募いただく前に、キャンペーン概要と合わせてご確認ください。

ご応募いただいた方は、掲示されている各事項を理解いただき、本規約に「同意」したとみなさせていただきます。

本キャンペーンについて

・本キャンペーンは、事前に通知することなく、システムメンテナンスや不具合等により中止・中断・終了することがあります。

・当選者の発表は、当選者のみにご連絡させていただきます。

禁止事項

応募を通じて、以下の事項に該当するアカウントからの応募は無効とさせていただく場合があります。また当選後に判明した場合も、当選権利を無効とさせていただく場合があります。

・X、Instagram、TikTokの利用規約に違反している。

・本キャンペーンの運営を妨げる行為。

・特定の団体や個人に対する誹謗中傷。

・公序良俗に反する行為。

・宣伝及び勧誘行為。

・その他、運営事務局が不適切だと判断した行為。

個人情報の取り扱いについて

当選者からお預かりする個人情報は、アドビの個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)に従い厳正に取り扱うとともに、以下の利用目的の範囲内において利用いたします。

1.当選者への通知

2.賞品の発送

個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)はこちら

URL:https://www.adobe.com/jp/privacy/policy.html

■「アドビ」について

アドビはデジタル体験を通じて世界に変革をもたらします。

アドビに関する詳細な情報は、webサイト(https://www.adobe.com/jp/about-adobe.html)をご覧ください。

