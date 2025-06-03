【サマーセール特集】最大30％OFF！人気グランピング・ヴィラをお得に予約するなら「リゾートグランピングドットコム」へ

■『サマーセール特集』の概要について

株式会社ブッキングリゾート

本特集では、最大30％OFFの割引プランをはじめ、豪華特典付きプランなど、夏の旅をより魅力的にするお得な情報をまとめてご紹介。これから夏の旅行を計画する方にとって、見逃せない内容となっております。

公開日：2025年6月3日

掲載内容：

・最大30％OFFの割引プラン

・体験アクティビティが無料で楽しめるプラン

・ファミリーに嬉しいお子様無料プラン など

特集ページを見る :https://www.resort-glamping.com/feature-articles_sale/

■『サマーセール特集』に掲載中の人気施設をチラ見せ！

■No.1：釣ヶ崎グランピングリゾート(千葉県)

内観共用の大型プール

東京都心から車で約60分とアクセス良好。“サーファーの聖地”として知られる千葉・一宮に位置する当施設は、サウナや大型プールをはじめ、自然と海を満喫できるアクティビティが充実したアウトドアリゾートです。

▹プラン概要と特徴◃

［対象期間］

本日～2025年7月18日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

ファミリー応援プラン 小学3年生までのお子さま無料♪海と空に包まれる大自然グランピング【体験充実＆選べるBBQ】

- 小学3年生までのお子様の宿泊料金が無料！- ポップコーンづくり体験やアイスマルシェなど親子で楽しめる体験イベントが充実- 共用の大型プールも無料で利用可能- 愛犬同伴OKなど用途に応じて選べる豊富な部屋タイプをご用意

【施設概要】

施設名：釣ヶ崎グランピングリゾート

住所：〒299-4303 千葉県長生郡一宮町東浪見36-1

チェックイン：15:00 ～ 18:00

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.chiba-glampingresort.com/

■No.2：蒼天海峯 -SOUTENKAIHOU- (新潟県)

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/t-glampingresort/0/detail/1059857外観内装［Site ‘’A‘’ ≪プライベートドッグラン付き・2ベッド≫］

新潟県上越市に誕生した当施設は、新潟県初となる全棟オーシャンビューの贅沢なグランピング施設。

真っ青な日本海を見下ろす高台に設置されたドームテントからは、海・空・森が織りなす雄大な自然を一望できるロケーションで、心ほどける非日常のアウトドアステイをお楽しみいただけます。

▹プランの概要と特徴◃

［対象期間］

本日～2025年7月11日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

【6月新棟OPEN記念】全棟20％OFF！最大21,900円お得に楽しむ、海・空・森に癒される絶景グランピング

- 全棟20％OFFの限定割引で、最大21,900円お得に宿泊可能- 1日2組限定、プライベートサウナ付き客室も対象- 1日3組限定、愛犬と泊まれるドッグラン付き客室も対象- すべての客室から日本海を望む絶景ロケーション

【施設概要】

施設名：蒼天海峯-SOUTENKAIHOU-

住所：〒942-0085 新潟県上越市五智国分１８３５－１

チェックイン：15:00 ～ 18:00

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.niigata-glamping.com/

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/del-male/0/detail/1059765

■No.3：ALOHA GLAMPING RESORT SAKAI(茨城県)

外観内装

東京都心から車で約60分とアクセス抜群。茨城県・境町に位置する当施設はハワイの開放感をテーマにした当施設では、緑に囲まれた静かな環境で非日常空間をお楽しみいただけます。

▹プラン概要と特徴◃

［対象期間］

本日～2025年7月11日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

お得な”20％OFF” 期間限定の大幅割引！！この機会を見逃せない♪【素泊まり】

- 20％OFFの特別割引で、お得に宿泊- 全客室に専用のシャワー・トイレを完備- 愛犬同伴可能なドッグラン付き客室をご用意(2棟限定)- お子様の宿泊料金は大人の50％OFF

【施設概要】

施設名：ALOHA GLAMPING RESORT SAKAI

住所：〒306-0431 茨城県猿島郡境町大字西泉田1224-2

チェックイン：15:00 ～ 18:00

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.ibaraki-sakai-glamping.com/

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/sakaimachi-g/0/detail/1073154

■No.4：シーサイドグランピング淡路(兵庫県)

外観共用の大型プール

大阪市内から車で約90分。瀬戸内海に浮かぶ関西屈指のリゾート地・淡路島。その美しい海沿いに位置する当施設では、青い海と空を一望できる開放的なロケーションで、非日常のアウトドア体験をご提供します。

▹プランの概要と特徴◃

［対象期間］

本日～2025年7月10日（木）のご宿泊分まで

［プラン名］

【ちょっと早めの島旅応援!!最大30%OFF!!】≪special sale≫女子旅やグループ旅行にも！爽やかな風と豊かな自然に包まれる。～インクルーシブバー、BBQ、焚火etc.～＜素泊まり/選べるお食事＞

- 最大30％OFFの特別割引で、お得に宿泊- ビーチは目の前！全室オーシャンビューの絶好ロケーション- ビールやハイボール、ソフトドリンクなどが無料で飲み放題(15：00～20：30)- 共有の大型プールも無料で利用可能(ナイトプールも開催予定)

【施設概要】

施設名：シーサイドグランピング淡路

住所：〒656-2223 兵庫県淡路市生穂字川尻1581番

チェックイン：15:00～18:00

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.awaji-glampingresort.com/

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/sg-awaji/0/detail/1004470

外観

■No.5：グランドーム福岡ふくつ(福岡県)

内観

玄界灘を望む美しい海岸線が広がる福津市に位置する当施設では、目の前に広がる白砂のビーチと、水平線に沈む美しいサンセットを眺めながら、極上のアウトドアステイをお楽しみいただけます。

▹プランの概要と特徴◃

［対象期間］

本日～2025年7月18日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

【5月7日～7月18日・平日限定／「ふくおか平日おトク旅」観光キャンペーン専用プラン】福岡の魅力とオーシャングランピングをおトクに満喫プラン【選べるお食事】

- ジェラートビュッフェやピザ作り体験などの多彩な体験イベントが無料で楽しめる- ビールやハイボール、ソフトドリンクなどが無料で飲み放題(18時30分まで)- 全16棟のうち4棟のみ愛犬同伴OK【施設概要】施設名：グランドーム福岡ふくつ住所：〒811-3304 福岡県福津市津屋崎4丁目45-1チェックイン：15:00チェックアウト：10:00公式サイト：https://www.fukuoka-glamping.com/プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/glampdome-fukuoka/0/detail/798781

■夏の期間限定SALEで、お得に旅を楽しもう！

この夏は、自然の中で非日常を味わう“贅沢なアウトドア体験”を、特別価格で楽しむ絶好のチャンス。「リゾートグランピングドットコム」の【サマーセール特集】で、あなただけの特別な旅を見つけてみませんか？

特集を見る :https://www.resort-glamping.com/feature-articles_sale/

リゾートグランピングドットコムとは

「リゾートグランピングドットコム」は、全国のグランピング施設を中心に、プライベートヴィラやキャンプスタイルの宿泊施設など、多彩なアウトドア宿泊施設を紹介・予約できる旅行予約サイトです。海や山、湖畔など、自然に囲まれたロケーションで、日常を離れた贅沢な時間を過ごせる施設を数多く掲載しています。

サイトでは、地域や目的別はもちろん、「「ペット同伴可」「部屋タイプ」「サウナ付き」「プライベートプール付き」など、こだわりの条件からも施設を検索できます。ファミリー旅行、カップルでの記念日利用、友人とのグループ旅、ソロキャンプやワーケーションまで、幅広いニーズに応えるラインアップが特徴です。

また、「リゾートグランピング会員」限定で、お得なキャンペーンや特典付きプランも多数ご用意しています。会員登録は無料ですので、ぜひこの機会にご登録ください。

会員登録はこちら :https://www.resort-glamping.com/recruitment-ofmembers2025/

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp