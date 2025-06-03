全国47会場で税理士・公認会計士を対象に「ＴＫＣ会計事務所経営セミナー」を開催

株式会社ＴＫＣ

税理士・公認会計士が組織するＴＫＣ全国会（会長：税理士 坂本孝司、事務局：東京都新宿区、会員約11,400 名）と株式会社ＴＫＣ（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）は、全国47会場（6月～8月）で「ＴＫＣ会計事務所経営セミナー」を開催します。

当セミナーでは、顧問先に満足度の高いサービスを提供している税理士が講師となり、その実践事例や他の会計事務所との差別化戦略を紹介します！また、ＡＩの普及などデジタル化が加速する今だからこそ、未来を見据えた事務所経営ができているか？顧問先にとって本当に価値のある税理士事務所と何か？について参加者と一緒に考えてまいります。

詳細やお申込みはこちらをご確認ください。https://www.tkc.jp/ao/seminar/keiei/

１．ききどころ

〇ＴＫＣ全国会が思い描く税理士の未来

〇事務所経営における生産性向上の最新事例を公開

〇デジタル化の先にある税理士に求められる役割

２．開催概要

(1) タイトル

税理士の未来を考える 今こそ実践すべき差別化戦略

(2) 開催地

全国47会場

(3) 開催期間

2025年6月～2025年8月

(4) 参加対象

税理士、公認会計士

(5) 参加費

無料

(6) 共催

ＴＫＣ全国会ニューメンバーズ・サービス委員会、株式会社ＴＫＣ

(7) お申込みはこちら

https://www.tkc.jp/ao/seminar/keiei/

３．他のおすすめのセミナーはこちら

(1) 顧問先ゼロ開業で成功するための拡大手法

https://www.tkc.jp/ao/seminar/kaigyo/

(2) 公認会計士のための独立開業セミナー

https://www.tkc.jp/ao/seminar/cpa/

(3) 税務官公署出身者のための独立開業セミナー

https://www.tkc.jp/ao/seminar/ob/