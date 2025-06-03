全国47会場で税理士・公認会計士を対象に「ＴＫＣ会計事務所経営セミナー」を開催
税理士・公認会計士が組織するＴＫＣ全国会（会長：税理士 坂本孝司、事務局：東京都新宿区、会員約11,400 名）と株式会社ＴＫＣ（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）は、全国47会場（6月～8月）で「ＴＫＣ会計事務所経営セミナー」を開催します。
当セミナーでは、顧問先に満足度の高いサービスを提供している税理士が講師となり、その実践事例や他の会計事務所との差別化戦略を紹介します！また、ＡＩの普及などデジタル化が加速する今だからこそ、未来を見据えた事務所経営ができているか？顧問先にとって本当に価値のある税理士事務所と何か？について参加者と一緒に考えてまいります。
詳細やお申込みはこちらをご確認ください。https://www.tkc.jp/ao/seminar/keiei/
１．ききどころ
〇ＴＫＣ全国会が思い描く税理士の未来
〇事務所経営における生産性向上の最新事例を公開
〇デジタル化の先にある税理士に求められる役割
２．開催概要
(1) タイトル
税理士の未来を考える 今こそ実践すべき差別化戦略
(2) 開催地
全国47会場
(3) 開催期間
2025年6月～2025年8月
(4) 参加対象
税理士、公認会計士
(5) 参加費
無料
(6) 共催
ＴＫＣ全国会ニューメンバーズ・サービス委員会、株式会社ＴＫＣ
(7) お申込みはこちら
https://www.tkc.jp/ao/seminar/keiei/
３．他のおすすめのセミナーはこちら
(1) 顧問先ゼロ開業で成功するための拡大手法
https://www.tkc.jp/ao/seminar/kaigyo/
(2) 公認会計士のための独立開業セミナー
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