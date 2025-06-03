全国47会場で税理士・公認会計士を対象に「ＴＫＣ会計事務所経営セミナー」を開催

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株式会社ＴＫＣ

税理士・公認会計士が組織するＴＫＣ全国会（会長：税理士 坂本孝司、事務局：東京都新宿区、会員約11,400 名）と株式会社ＴＫＣ（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）は、全国47会場（6月～8月）で「ＴＫＣ会計事務所経営セミナー」を開催します。




当セミナーでは、顧問先に満足度の高いサービスを提供している税理士が講師となり、その実践事例や他の会計事務所との差別化戦略を紹介します！また、ＡＩの普及などデジタル化が加速する今だからこそ、未来を見据えた事務所経営ができているか？顧問先にとって本当に価値のある税理士事務所と何か？について参加者と一緒に考えてまいります。


詳細やお申込みはこちらをご確認ください。https://www.tkc.jp/ao/seminar/keiei/



１．ききどころ

〇ＴＫＣ全国会が思い描く税理士の未来


〇事務所経営における生産性向上の最新事例を公開


〇デジタル化の先にある税理士に求められる役割


２．開催概要

(1) タイトル


　　税理士の未来を考える　今こそ実践すべき差別化戦略


(2) 開催地


　　全国47会場


(3) 開催期間


　　2025年6月～2025年8月


(4) 参加対象


　　税理士、公認会計士


(5) 参加費


　　無料


(6) 共催


　　ＴＫＣ全国会ニューメンバーズ・サービス委員会、株式会社ＴＫＣ


(7) お申込みはこちら


　　https://www.tkc.jp/ao/seminar/keiei/


３．他のおすすめのセミナーはこちら

(1) 顧問先ゼロ開業で成功するための拡大手法


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(2) 公認会計士のための独立開業セミナー


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(3) 税務官公署出身者のための独立開業セミナー


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