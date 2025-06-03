【首里城公園】令和 7 年度 首里城復興祭開催決定！ 『国王・王妃』 募集開始！

◆令和７年度 首里城復興祭

一般財団法人 沖縄美ら島財団

首里城祭実行委員会は、11 月 1 日（土）から 3 日（月・祝日）までの 3 日間、首里城公園 内および周辺、那覇市国際通りで「令和 7 年度 首里城復興祭」を開催します。秋の風物詩 として親しまれている首里城復興祭は、首里城公園や那覇市国際通りなどで華やかな琉球 王国文化を再現し、沖縄県の文化振興や観光振興に貢献します。さらに、令和 8 年の首里城 正殿の完成に向けて、復興の機運を一層高めることを目的としています。 期間中は、那覇市国際通りで行われる「琉球王朝絵巻行列」や、首里城公園での「古式 行列」など多彩なプログラムを予定しています。首里城公園の一大イベントとして琉球王 国の歴史と文化を堪能できます。

■ 開催期間：令和 7 年 11 月 1 日（土）～3 日（月・祝日）3日間

◆令和７年度 国王・王妃募集

公式ウェブサイト「首里城公園」復興祭 :https://oki-park.jp/shurijo/events/detail/10081

首里城祭実行委員会は、令和 7 年度の『国王・王妃』を募集します。首里城復興を盛り上 げ、琉球王国の歴史文化の魅力を発信する大切な役割を担ってくださる『国王・王妃』へ、 皆様のご応募をお待ちしております。

【募集期間：令和 7 年 6 月 1 日（日）～ 6 月 30 日（月）※必着】

公式ウェブサイト「首里城公園」 :https://oki-park.jp/shurijo/events/detail/10077[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/84_1_e9f014ab1a844d498526f853983ec290.jpg ]公式ウェブサイト「首里城公園」 :https://oki-park.jp/shurijo/events/detail/10077