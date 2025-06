ニューヨークの中心マンハッタンにあり、アメリカトップのファッションビジネス大学と評されるLIMカレッジがモード学園と国際ファッション専門職大学のニューヨーク校に

学校法人 日本教育財団



学校法人日本教育財団は、ニューヨーク・マンハッタンの中心にあるファッションとライフスタイルビジネスの大学「LIMカレッジ」の株式を100%取得し、本学傘下のグループ校となることに合意しました。

日本教育財団は、ファッション、デザイン、ヘア・メイク、グラフィック、インテリアの各分野で即戦力を育てる専門学校「モード学園(東京・大阪・名古屋・パリ)」と、ファッションクリエイションとビジネスの未来を担う国際的な人材育成を行う「国際ファッション専門職大学(東京・大阪・名古屋キャンパス)」において、これからのファッション業界をリードする高度な専門性とクリエイティビティを兼ね備えた人材育成に力を入れてきました。

また、パリ校として、1841年創立、世界初のファッションスクール「モード学園パリ校ESMOD(エスモード)」と、パリ大学区庁認定高等教育機関である「モード学園パリ校 CREAPOLE(クレアポール)」を設立し、パリのエッセンスとビジネスに昇華させるプロデュース力を直接学ぶことができる教育環境を整えてきました。

一方、LIMカレッジは1939年の設立以来、ニューヨーク・マンハッタンのミッドタウンに拠点を置き、ファッションとライフスタイルビジネスの大学として確固たる地位を築いてきました。インターンシップを通じた実践教育が特長の1つで、Louis Vuitton、Chanel、Gucciいった世界的なラグジュアリーブランドから、NIKE、Microsoft、Financial Times、Ulta Beautyなど幅広い分野のリーディングカンパニーにおいて、即戦力となるプロフェッショナルを多数輩出。ファッション誌VOGUEから"The Best Fashion Schools for Design, Marketing and More(デザイン、マーケティングなどで最高のファッションスクール)"の1つと評価されています。

本学とLIMカレッジが培ってきたニューヨークと日本の教育が高次元で融合し、今後、東京-パリ-ニューヨークの三極体制でより質の高い、国際的な教育環境を整え、グローバルに活躍できる人材育成を加速させる環境を整えました。

これからも「環境が人を育てる」の理念のもと、時代をリードする最適な教育環境の実現に邁進してまいります。

■専門学校 モード学園

東京・大阪・名古屋・パリ(クレアポール、エスモード)にキャンパスを構え、ファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容業界まで、ひとり1人の個性を見つけ伸ばし、即戦力となるプロを育成する専門学校です。学生の希望する業界のプロへと導く業界直結のカリキュラムで、18年連続※希望者就職率100%を達成。「就職」と「美容師の国家資格」を保証する3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。

※2007年度以降の実績

https://www.mode.ac.jp/

■国際ファッション専門職大学(Professional Institute of International Fashion)

55年ぶりに国がつくった新しい大学制度で最初に認可された「専門職大学」のひとつとして2019年4月に開学した、日本で唯一の「ファッション」「ビジネス」の専門職大学。これからのファッションと、そのビジネスを見据えて、世界トップブランドや企業との教育連携から、日本が世界に誇る繊維産地と連携し、グローバルに活躍するイノベーションリーダーを育成します。卒業時には国際通用性のある学位として国が認めた「学士(専門職)」(ファッションクリエイション学士/ファッションビジネス学士/ファッションクリエイション・ビジネス学士)を取得することができます。

https://www.piif.ac.jp/