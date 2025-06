アシスタントコーチ契約合意のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンにおいて、下記3名のアシスタントコーチとの契約継続が合意に至りましたので、ご報告いたします。

- 東島奨 アシスタントコーチ(継続) ※3シーズン目- 井堀真緒 アシスタントコーチ(継続) ※2シーズン目- コーディ・ケリー アシスタントコーチ(継続) ※2シーズン目

東島奨 -Sho Higashijima-

役職

アシスタントコーチ

生年月日

1985年2月15日

出身地

埼玉県

経歴

2017-18 ライジングゼファー福岡 アシスタントコーチ

2018-19 アルバルク東京 アシスタントコーチ

2019-20 山形ワイヴァンズ ヘッドコーチ

2020-21 越谷アルファーズ アシスタントコーチ

2021-23 越谷アルファーズ ヘッドコーチ

2023-24 茨城ロボッツ アシスタントコーチ兼通訳

2024- 茨城ロボッツ アシスタントコーチ

東島奨AC コメント

茨城ロボッツに関わる皆さまへ。来シーズンも茨城ロボッツでアシスタントコーチを務める東島奨です。茨城県でコーチング出来ることに日々感謝の気持ちを忘れず、今シーズンよりも、さらに成長した姿をファンの皆さまへ見せますので、引き続き熱い応援よろしくお願いいたします。

井堀真緒 -Mao Ihori-

役職

アシスタントコーチ

生年月日

1995年9月29日

出身地

大阪府

経歴

2018-20 大阪体育大学男子バスケットボール部 アシスタントコーチ

2020 京都ハンナリーズ ビデオコーディネーター

2020-24 京都ハンナリーズ アシスタントコーチ

2024- 茨城ロボッツ アシスタントコーチ

井堀真緒AC コメント

今シーズンも茨城ロボッツへのたくさんのご支援、ご声援ありがとうございました。来シーズンも茨城ロボッツの一員として戦えること、とても嬉しく思っています。そしてこのような機会をくださった堀オーナー、川崎社長、落GM、クリスHC、チーム関係者の皆さまに感謝いたします。来シーズンも引き続き「1% Better」のマインドセットを持ち、チームと共に成長し続け、自分の持てる力のすべてをチームに尽くします。クリスHC体制2シーズン目、皆さん共に素晴らしいものにしましょう。

GO GO Robots!

コーディ・ケリー -Cody Kelly-

役職

アシスタントコーチ

生年月日

1995年10月27日

出身地

アメリカ合衆国

経歴

2020-22 メンフィス大学 グラデュエイトアシスタントコーチ

2022-23 千葉ジェッツ スキル&ディベロップメントコーチ

2023-24 ハワイ大学 アシスタントコーチ

2024- 茨城ロボッツ アシスタントコーチ

コーディ・ケリーAC コメント

ロボッツファミリーとして、このチームに戻ってこられることをとても嬉しく思います!この組織はバスケットボールにおいても、水戸の地域社会においても、大きく前進している本当に特別な組織だと思います。これまで水戸で過ごした時間は素晴らしいものでしたし、これからも茨城のために日々エネルギーと熱意を提供し続けられることに心が高ぶっています!一緒に成長し続けましょう!Go Go Robots!

It is so great to be welcomed back to the Robots family! This organization is truly special and making big strides forward in basketball and in the community of Mito. My time in Mito has been amazing so far and I’m excited to continue bringing energy and enthusiasm day in and day out for Ibaraki! Let’s continue growing together, 1% better! Go Go Robots!