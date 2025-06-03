４年ぶりの世界の児童労働者数発表日に議員会館で官・民・NGOが対話、市民も参加～2025年はSDGsで決めた児童労働ゼロの期限～

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市）が参画する児童労働ネットワークは、6月12日「児童労働反対世界デー」に、衆議院第一議員会館で院内集会を開催します。

国連の持続可能な開発目標（SDGs）では、目標8.7で「2025年までに児童労働を終わらせる」と掲げています。しかし、2020年の推計数（※１）では、世界で約1億6,000万人、10人に1人の子どもたちが児童労働をしているとされました。そして、6月12日に4年ぶりに新推計を発表予定の国際労働機関（ILO）は、2025年の児童労働ゼロは未達と予想しています。（※２）

国際的に注目が集まる6月12日に院内集会をひらき、国会議員、ILO駐日事務所、国際協力機構（JICA）、株式会社ロッテ、NGOなど児童労働をなくすことに関わる関係者が一堂に会し、児童労働撤廃に向けて私たちができるアクションを、市民と一緒に考えます。

（※１）ユニセフと国際労働機関（ILO）が発表した2020年の児童労働者数について https://acejapan.org/info/2021/06/31149

（※2）国際労働機関（ILO）が2025年6月11日（ジュネーブ時間）に児童労働者数新推計を発表予定と公表 https://www.ilo.org/resource/news/un-calls-faster-action-child-labour-world-misses-goal-ending-practice-2025

■ 院内集会 「児童労働ゼロ、その日はいつ？」 概要

日時： 2025年6月12日（木） 12：00～14：00（開場11：45～）

主催： 児童労働ネットワーク 後援： ILO活動推進議員連盟、ユニセフ議員連盟

協力： ILO駐日事務所、教育協力NGOネットワーク（JNNE）

会場： 衆議院第一議員会館 国際会議室 （東京都千代田区永田町2-2-1）

詳細： https://acejapan.org/info/event/20250612

■ 参加申し込み方法

下記フォームより事前に申し込みをお願いします。

https://forms.gle/DUtySNWmbWjF8EFR6

今回は報道関係者に加えて、一般市民の参加も募ります。

■ プログラム詳細

第一部 12:00～12:25

・開会あいさつ（CL-Net代表、ILO議連会長、ユニセフ議連）

・来賓あいさつ（駐日ガーナ大使、法務大臣、厚生労働副大臣（予定）、外務省（予定））

・写真撮影

第二部 12:25～13:10

・「『児童労働撤廃目標年』の今、国際機関の立場から見える世界の児童労働の現状と課題」

ILO駐日事務所

・パネルディスカッション 「アフリカの児童労働に市民・企業・政府はどう取り組めるのか～課題・取り組み・希望～」

株式会社オウルズコンサルティンググループ/国際協力機構（JICA）/認定NPO法人ACE/株式会社ロッテ

・国会議員からの質問・コメント

第三部 13:10～14:00

・リレートーク （ドイツ大使館、外務省（予定）、厚生労働省（予定）、CSOネットワーク及びサステナビリティ消費者会議、各種NGOほか）

・オープンフロア

・閉会あいさつ

ご参考：あなたのアクションが100円の寄付になる「ストップ！児童労働 キャンペーン」 （5/15-6/30）

児童労働ネットワークでは、「ストップ！児童労働キャンペーン」を実施しています。その一環として、児童労働にNO！の意思を示す「レッドカードアクション」を展開中です。カードを持った写真をSNSに投稿すると、1枚につき100円が児童労働撤廃に取り組むNGO団体への寄付につながります。特設サイト：https://stopchildlabour.jp/

本件に関するお問い合わせ先 児童労働ネットワーク（CL-Net） 担当 杉山

Eメール： info@cl-net.org

電話： 03-3835-7555（認定NPO法人ACE内｜受付時間：平日10:00～17:00）

ウェブサイト： https://cl-net.org/

児童労働ネットワーク（CL-Net）

児童労働ネットワーク（CL-Net：シーエルネット）は、児童労働に問題意識を持ち、日本からこの問題の解決に貢献することを目指すNGO、労働組合等が参加するネットワークです。

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など