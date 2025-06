日本BD、血管にカテーテルを挿入せずに、指にカフを装着するだけで、非侵襲的・連続的な血圧測定を可能に 「VitaWave™ フィンガーカフ」発売

血管にカテーテルを挿入せずに、指にカフを装着するだけで、非侵襲的・連続的な血圧測定を可能に

「VitaWave™ フィンガーカフ」発売

6月5日より日本麻酔科学会 第72回学術集会にて本邦初展示

日本BD(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 本社:東京都港区、代表取締役社長:長瀬信弥)は、新たにVitaWave™ フィンガーカフ(読み ヴィタウェーブ フィンガーカフ)を5月19日に発売いたしました。同製品は6月5日より兵庫県神戸市において開催される、日本麻酔科学会 第72回 学術集会(神戸国際展示場3号館)にて本邦初展示いたします。VitaWave™ フィンガーカフは、当社のHemoSphere™ アドバンスド モニタ(読み ヘモスフィア アドバンスド モニタ)と連携し、患者さんの指に装着するだけで、連続的かつリアルタイムに血圧などの血行動態パラメータをリアルタイムで測定・モニタリングすることを可能にします。この革新的なソリューションは、集中治療室(ICU)や手術室など、迅速かつ正確な循環動態の把握が求められる臨床現場において、医療従事者の意思決定を支援する革新的なソリューションです。■ 「指に装着するだけ。」 簡便・迅速に、連続的非侵襲血圧(cNIBP)の測定が可能に手術リスクが低い場合や、患者さんが若く合併症が少ないといった、いわゆるローリスク手術環境においては、血圧管理が腕帯式血圧計(マンシェット)による間欠的な測定にとどまることが一般的です。しかしながら、ローリスク手術であっても術中低血圧の発生率は決して低くなく、術後合併症との関連性が報告されています(※1、※2)。VitaWave™ フィンガーカフを導入することで、より簡便かつ迅速に血圧波形を連続的に把握することが可能となり、術中の血行動態変化に対する介入の意思決定を支援します。これにより、術中低血圧に起因する合併症のリスク低減も期待されます(※3)。■ 非侵襲ながら良好な測定値VitaWave™ フィンガーカフは、非侵襲の測定装置でありながら、自動キャリブレーションや血圧波形変換などのアルゴリズムにより、動脈留置カテーテル(いわゆるAライン)を用いた観血的動脈圧測定と良好な整合性が確認されています(※4)。これにより患者さんの負担を軽減しながらも、術後合併症のリスクとの関連性が指摘されている術中低血圧の発生を防ぐことを目指しています。BDは、「明日の医療を、あらゆる人々にTM」というパーパスのもと、医療従事者の皆さんと密接に連携し、革新的な技術と包括的な臨床教育を通じて、先進的な血行動態モニタリングを実現しています。日々、医療現場の皆さんをサポートし、重要な場面への備えを整えています。[製品写真]VitaWave™ フィンガーカフ■製品の特長: 既存のHemoSphere™ アドバンスド モニタへの接続 非侵襲的かつ連続的な血圧測定 簡便なカフの装着と、迅速な血圧波形表示 定期的に自動キャリブレーションしながら指動脈血圧を測定 臨床データに基づき、指動脈圧を橈骨動脈圧へ変換 最大72時間の連続使用が可能(1本の指に対する連続使用は最大8時間)[Reference]※1:Gregory A, et al. Intraoperative hypotension is associated with adverse clinical outcomes after noncardiac surgery. Anesth Analg. 2021 Jun 1;132(6):1654-1665※2:W Saasouh et al. Incidence of intraoperative hypotension during non‑cardiac surgery in community anesthesia practice: a retrospective observational analysis. Perioper Med. 2023;12:29. ​※3:K Kouz, et al. Continuous finger-cuff versus intermittent oscillometric arterial pressure monitoring and hypotension during induction of anesthesia and noncardiac surgery: The DETECT Randomized Trial. Anesthesiology. 2023;139:298-308.※4:E Kho, et al. Clinical agreement of a novel algorithm to estimate radial artery blood pressure from the non-invasive finger blood pressure. J Clin Anesth. 2022:110976.【製品概要】発売日:2025年5月19日 https://digitalpr.jp/table_img/2639/110988/110988_web_1.png 製造販売元:エドワーズライフサイエンス合同会社▼プレスリリースのPDFはこちらよりダウンロードいただけます。https://prap.gigapod.jp/ffc5e4b5f8b1f0be9753728c9fbf7ce5efdc018fd※ダウンロード期日:2025-8-31日本BD日本BD(日本ベクトン・ディッキンソン株式会社)は、BD(本社:米国ニュージャージー州フランクリンレイクス)の日本支社として1971年に創立(1985年日本法人化)。世界の製造拠点から、ライフサイエンス研究用製品、臨床検査・感染制御、環境検査関連製品、薬剤投与等の治療用製品を輸入販売しています。1987年に日本における製造物流拠点として開設した福島工場(福島県福島市西工業団地)では、細菌検査用の生培地やプレフィル用シリンジ(薬剤充填式注射器)を製造し、グローバルスタンダードの製品を日本の品質基準でお届けしています。BDは、2017年C.R. Bard社の買収(日本では株式会社メディコンとして運営)、2024年エドワード社よりクリティカルケア事業を買収し、アドバンスド ペイシェント モニタリングとして事業を開始する等、ポートフォリオの拡大を続け、日本においても、「明日の医療を、あらゆる人々に™」というパーパスの実現を追求しています。主要製品:フローサイトメーター(細胞分離解析装置)および試薬、血液培養等の細菌・ウイルス検査システムや迅速診断キット、子宮頸がん検査システム、医療従事者を職業感染から守る針刺切創防止機構付きの安全器材や抗がん剤曝露から守る閉鎖式薬剤輸液システム、プレフィル用シリンジ、薬局の効率化をサポートする薬局ロボットなど。詳細は、https://www.bd.com/jp/ をご覧ください。BDBD (Becton, Dickinson and Company) は、医療分野での新たな知見を求め、診断や治療の質を向上させることで、「明日の医療を、あらゆる人々に™」というパーパスの実現を目指す、世界有数の医療機器・メドテック企業です。患者さんの治療や医療プロセスに関する革新的な技術やサービスを開発することによって、医療の最前線で活躍する人々を支えています。世界で77,000人におよぶBD社員は、次世代の診断・治療法の研究開発の現場で研究者をサポートし、臨床現場における医療従事者の安全性や医療効率を向上するため日々努力をしています。世界のあらゆる国の医療機関とパートナーシップを組み、世界規模の最重要課題に取り組むとともに、顧客である医療機関と緊密に連携することで、医療効果の改善やコスト削減、効率化、安全性の向上、医療アクセスの促進に寄与しています。BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. ⓒ2025 BD. All rights reserved.本プレスリリースは、報道関係者を対象に、BDグループに関する最新情報を提供するものです。患者さんや一般の方向けに、顧客誘引や医学的アドバイスを目的としたものではありません。