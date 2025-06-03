日本BD、血管にカテーテルを挿入せずに、指にカフを装着するだけで、非侵襲的・連続的な血圧測定を可能に 「VitaWave™ フィンガーカフ」発売

日本BD、血管にカテーテルを挿入せずに、指にカフを装着するだけで、非侵襲的・連続的な血圧測定を可能に 「VitaWave™ フィンガーカフ」発売