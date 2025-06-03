【全39講演】日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集結！「Acaric Summit Premium 人事・採用カンファレンス -2025 Summer-」開催
大学院生を中心とする高度専門人材のキャリア支援を行う株式会社アカリク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田 諒）は、国内最大級のHRオンラインイベント「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO -2025 -Summer」を2025年6月25日（水）・6月26日（木）・6月27日（金）に開催いたします。
イベント詳細・参加予約について
下記URLよりイベント詳細をご確認いただけます。
https://acaric.jp/biz/summit-premium-2025-jun
下記ボタンからは無料で参加予約が可能でございます。
当日視聴が難しい場合も、事前に予約をいただきましたら、
全講演のアーカイブ視聴が可能でございます。ぜひご予約ください。
参加予約する（無料） :
https://acaric.v2.nex-pro.com/campaign/79967/apply
「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO」開催にあたって
この度、より一層多くの方と共に学びの機会を共有するため、
日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い、人事・採用について考えるオンラインEXPO
「Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO - 2025 Summer-」を開催いたします。
本イベントには累計6,500名以上の方に申込・参加をいただいており、
この度、第5回目を開催する運びとなりました。
第5回目の開催となる今回のイベントは、3日間に渡って実施する
全39講演から、HRの最新事例を学ぶことができます。
今回は開催日毎に下記テーマを設定しております。
- Day1：人と組織の「戦略・仕組み」を考える
- Day2：未来を創る「新卒採用」を考える
- Day3：成長を加速する「キャリア採用」を考える
こんな方におすすめ
- 人的資本経営の実現に向けた戦略に携わる経営者・役員の方
- 人事戦略の設計や実行に携わる人事責任者・CHROの方
- 26・27卒の採用施策に携わる新卒採用担当者様
- 人材育成・研修の設計や実行に携わる人材開発担当者様
- IT人材の採用や育成に携わる採用・育成担当者様
本イベントで実施する特別講演
Day1 2025年6月25日（水）11:00 - 12:00
ANAグループの人財戦略
「人の力」と「組織の力」を高める成長支援とキャリア支援
- 全日本空輸株式会社キャリア支援室 上席マネージャー 石山 由美香氏
- 法政大学 教授 一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 田中 研之輔氏
- 株式会社アカリク ヒューマンキャピタル事業本部 事業推進部 浅岡 凜 / 博士（理学）
Day1 2025年6月25日（水）15:00 - 16:00
【200社以上のコンサル経験者が語る】
エンゲージメントを高め成果を上げる人事評価制度の極意
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 組織人事ビジネスユニットHR第3部 ディレクター 古川 琢郎氏
- ハイマネージャー株式会社 取締役CEO 森 謙吾氏
Day2 2025年6月26日（木）11:00 - 12:00
【26卒学生登壇】内定辞退の本音を探る！
本命企業とそうでない企業はいつ決まる？
- 株式会社ワンキャリア 新卒紹介事業部 渕脇 和紗氏
- 26年卒学生（3名）
Day2 2025年6月26日（木）15:00 - 16:00
26卒理系学生がアカリクの採用活動を辛口レビュー
～学生の本音から学ぶ、採用改善のヒント～
- 株式会社アカリク 人事・労務グループ リーダー 堀田 真央
- 26年卒理系学生（2名）
Day3 2025年6月27日（金）11:00 - 12:00
【採用競争激化時代を勝ち抜く】
トップ企業が実践する「信頼」を基盤とした採用戦略
- ソフトバンク株式会社 執行役員 / コーポレート統括 / 人事本部 本部長 / 総務本部 本部長 / Well-being 推進室 室長 源田 泰之氏
- 株式会社YOUTRUST ヒューマンリソース部 マネージャー 石原 沙代子氏
- 株式会社Hajimari 執行役員 兼 HR University 事業本部長 山中 諭氏
Day3 2025年6月27日（金）13:00 - 14:00
NRIの採用ブランディングを徹底解剖！
-ここでしか聞けない舞台裏とリアルを深堀り-
- 株式会社野村総合研究所 人事部 キャリア採用エキスパート 串間 淳氏
- パーソルイノベーション株式会社 TECH PLAY Branding 事業責任者 武藤 竜耶氏
Day3 2025年6月27日（金）15:00 - 16:00
なぜ今、博士人材が必要なのか？
～現場で活躍する博士人材の特徴と、組織を成長させるチカラとは～
- 株式会社アカリク 代表取締役 山田 諒
- 株式会社アカリク セールスイネーブルメントチーム リーダー 白井 英登 / 博士（工学）
- 株式会社アカリク 中途紹介グループ リーダー 立花 洸季 / 博士（薬科学）
協賛企業一覧
株式会社アクティブ アンド カンパニー
ourly株式会社
HRクラウド株式会社
株式会社FCE
エン・ジャパン株式会社
株式会社オー
株式会社カオナビ
株式会社ギブリー
Sansan株式会社
株式会社ジェイック
株式会社SIGNATE
株式会社SmartHR
株式会社Smart相談室
タレンタ株式会社
株式会社TalentX
talentbook株式会社
チームアップ株式会社
株式会社ネオキャリア
株式会社No Company
パーソルイノベーション株式会社
ハイマネージャー株式会社
株式会社ハウテレビジョン
株式会社Hajimari
株式会社PeopleX
株式会社ビズリーチ
ファインディ株式会社
株式会社プラスアルファ・コンサルティング
株式会社ベネッセi-キャリア
ポート株式会社
株式会社ミツカリ
株式会社YOUTRUST
株式会社ラフール
株式会社リーディングマーク
株式会社RECCOO
株式会社リンクアンドモチベーション
株式会社ワークス・ジャパン
株式会社ワンキャリア
※50音順
講演スケジュール
Day1 2025年5月26日（水）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/248_1_702f06dd8e1ff17cf669503b36a5e1d3.jpg ]
Day2 2025年5月27日（木）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/248_2_f694314af3502575afe74aff5b145e67.jpg ]
Day3 2025年5月28日（金）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/248_3_e95a50a7487446522990916412bb87b4.jpg ]
開催概要
◆日時
2025年6月25日（水）・26日（木）・27日（金） 11:00 - 16:00
◆会場
オンライン開催
※参加者のみなさまはカメラオフ・マイクオフにてご参加いただけます。
※お申し込みいただきた方にご参加リンクをお知らせいたします。
◆参加費
無料
◆お申込みページ
https://acaric.jp/biz/summit-premium-2025-jun
「アカリク」サービスサイト：https://acaric.jp/biz/
■会社概要
会社名：株式会社アカリク（https://acaric.co.jp/）
創業 ：2006年11月
代表者：代表取締役 山田 諒
所在地：東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階
資本金：1億1500万円
事業 ：大学院生・ポスドク向け就活情報サイト「アカリク」の運営、研究分野・業種・職種別イベントの企画開催、大学等でのキャリアセミナーの実施、新卒大学院生・若手研究者・大学院出身者の人材紹介、オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX」の運営など