¡ÈßêÇò¤Îµ±¤¡É¤¬ºî¶È¶õ´Ö¤òºÌ¤ë¨¡¨¡Sachi¥×¥é¥â¡¢¿·ºî¥¬¥é¥¹¥ä¥¹¥ê¡ØVERT Selenite Edge¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Á¥¯¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ëÍÑ¹âÀºÅÙ¥¬¥é¥¹¥ä¥¹¥ê¤Î¿·À½ÉÊ¡ØVERT Selenite Edge¡Ê¥ô¥§¥ë¥È¡¦¥»¥ì¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¸¡Ë¡Ù¤ò¡¢Sachi¥×¥é¥â¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ØVERT Onyx Edge¡Ù¤ÎÂÐ¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÈþ¤·¤µ¤ÇÁª¤Ù¤ë¹©¶ñ¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡¡Sachi¥×¥é¥â¡ÖVERT Selenite Edge¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸
¡ÊAmazon¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5S5RCYQ
¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ë¡§https://item.rakuten.co.jp/sachi-plamo/verty-selenite/
¡ÚÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Û
ßêÇò¤Î¥¬¥é¥¹¥ä¥¹¥ê
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÁõ¾þ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¹ï°õ¡£
¸÷¤Î²Ã¸º¤ÇÀÅ¤«¤Ëµ±¤¡¢ºî¶È´ù¤ËÍ¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
Î¾Ã¼¤¬¶ËºÙÀß·×
ÊÒ¼ê¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿Î¾Ã¼¥Æー¥Ñー¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÎÍÑ¡£
ºÙ¤«¤¤¥Ñー¥Ä¤Î¤¹¤´Ö¤äÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤Ë¤â³Ú¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸¸ÁÛÅª¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤òËþ¤¿¤¹¹©¶ñ¡£
Onyx Edge¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡È¸÷¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÑµ×À¤ÈÁàºîÀ¤ÎÎ¾Î©
¹Å¼Á¥¬¥é¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¥ä¥¹¥êÌÌ¤Ï¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤âÀÇ½¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢
ºï¤ê¤¹¤®¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä³ê¤é¤«¤Ç¶Ñ°ì¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¸«¤¿ÌÜ¤ÇÁª¤Ö¡É»þÂå¤Î¿·¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
Onyx Edge¤ÈÆ±·Á¾õ¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò»ý¤ÄSelenite Edge¡£
µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁª¤Ö¥Äー¥ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§VERT Selenite Edge¡Ê¥ô¥§¥ë¥È¡¦¥»¥ì¥Ê¥¤¥È¥¨¥Ã¥¸¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§2,560±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î7Æü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì ¤Û¤«
¢§¡¡Sachi¥×¥é¥â¡ÖVERT Selenite Edge¡×ÈÎÇä¥Úー¥¸
¡ÊAmazon¡Ë¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5S5RCYQ
¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ë¡§https://item.rakuten.co.jp/sachi-plamo/verty-selenite/
¡ÚSachi¥×¥é¥â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖSachi¥×¥é¥â¡×¤Ï¡¢¡È¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢
¹âÀÇ½¤«¤ÄÈþ¤·¤¤ÌÏ·¿ÍÑ¥Äー¥ë¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
AmazonÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³Æ¼ï¥Û¥Óー¥Äー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¥Ç¥éー¤ÎÀ½ºîÂÎ¸³¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Á¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
½êºßÃÏ¡§¢©794-0840¡¡°¦É²¸©º£¼£»ÔÃæ»û781-5
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼¾å Çî»Ê
TEL¡§090-1174-9167
URL¡§https://sachi-plamo.com/
E-Mail¡§sachikuru.ec@gmail.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä