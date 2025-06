【初開催】人と犬の温かく豊かな生活を応援する新イベント「東京ドッグショー2025」6月27日（金）より幕張メッセで開催

株式会社 三栄

東京ドッグショー実行委員会(事務局:株式会社三栄/所在地:東京都新宿区)は、2025年6月27日(金)から29日(日)までの3日間、幕張メッセ国際展示場(ホール1・2・3)にて「東京ドッグショー2025(TOKYO DOG SHOW 2025)」を初開催いたします。

本イベントは、“人と犬の温かく豊かな生活を応援”をテーマに、50社以上の出展企業が集結。最新のドッグアイテムやサービスの展示・販売をはじめ、愛犬と楽しめる体験コンテンツ、フォトスポット、ステージイベントなど、多彩な企画を通して、来場者とその愛犬が一緒に楽しめる場を創出します。

また、同時開催の「TOKYO OUTDOOR SHOW 2025」との共通チケットにより、アウトドアとドッグライフを横断的に体験できる新たなイベントとして開催します。

最新情報は公式ホームページ(https://2025.tokyooutdoorshow.jp/dogshow)および公式Instagram(@tokyo_dog_show_official(https://www.instagram.com/tokyo_dog_show_official/))で随時更新中です。

■開催概要

イベント名:東京ドッグショー2025(TOKYO DOG SHOW 2025)

開催日時:

6月27日(金)10:00~14:00 ビジネスデー(※招待者限定)

6月27日(金)14:00~18:00 特別入場(一般公開)

6月28日(土)10:00~18:00 一般公開

6月29日(日)10:00~17:00 一般公開

会場:幕張メッセ国際展示場 ホール1・2・3(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催:東京ドッグショー実行委員会

企画制作:株式会社三栄(東京都新宿区)

協力:株式会社ドッグラン・ラボ

出展企業数:50社以上

公式ホームページ:https://2025.tokyooutdoorshow.jp/dogshow

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/tokyo_dog_show_official/

併催イベント:TOKYO OUTDOOR SHOW 2025(https://2025.tokyooutdoorshow.jp/)

ペット同伴可

※マナーパンツ着用推奨(TOKYO OUTDOOR SHOW会場では必須)

※リードは2m以内。伸縮リード・ロングリードは原則禁止(保持が可能な場合を除く)

■入場券

前売券:

6月27日(金)特別入場(14:00以降):1,500円(税込)

6月28日(土)・29日(日):各日1,000円(税込)

当日券:

6月27日(金)特別入場(14:00以降):2,000円(税込)

6月28日(土)・29日(日):各日1,500円(税込)

※小学生以下は保護者同伴に限り入場無料

※再入場可(当日のみ有効)

※TOKYO OUTDOOR SHOW 2025と共通チケット

前売券販売サイト:

イープラス:https://eplus.jp/sf/word/0000083202

ローソンチケット(Lコード:31316):https://l-tike.com/event/mevent/?mid=714858

楽天チケット:https://ticket.rakuten.co.jp/event/RTB6627/

■出展予定企業一覧(順不同)

irisu / あにまる堂 / ables / 田舎の逸品本舗 / 犬の洋菓子店 Toy’s FAMILY / 犬服本舗 / 株式会社 エコジョーカー / エミリールネ / おツナがり / オメカシペット / オリジナルコアラのマーチ / CALIFORNIA DOG MARKET / 1.北の極 2.消臭抗菌アロマディフューザー SEAROMA(シーロマ) / QIX / Kitchen Dog! / KILONINER / 首輪とおやつの専門店Diange / グリーンレター合同会社 / GOLDENMAMA / CoCo Gourmet(ココグルメ) / THE DOG CAMP / Chien / zee.dog/charlie’s backyard / 鹿肉工房 / Sigma / 大辞典.com / tanumaison(タヌメゾン) / DEVAN / テラケアブラシのブランシュ / NAAF / Nanala* / n9un / Buddy・Bon・Bon合同会社 / Haney flowers / Pa・NENA / BB.WANDERLAND / ピッコロカーネ by P.C.Trading / Hygge / Felicite / 4dox / FUJIDOG / Bestie/The World is Yours Dogs / Pet-Cool / ペット家ヨシナガ / ボンデチョコ/ハンドメイド犬部 / 株式会社MAT JAPAN / Melia / LIFELIKE / lambwolf collective / LILY PET WORLD / LASER STYLE / Rocofu / LODIWORKS / wads pet(わっずぺっと) / WAFONA / WANCOOK natural food / wan-site

ほか

※5月30日時点

※出展者は変更となる場合があります。最新情報は公式サイト(https://2025.tokyooutdoorshow.jp/tds-booth)をご確認ください。

■注目コンテンツ(予定)

愛犬家インフルエンサーを大募集!

- ワンちゃん向けファッション・雑貨・ケア用品の展示販売- その場で試食OK フード・おやつに関する出展- SNS映えフォトスポット- サンプル配布- ワンちゃんと一緒に食べれられるフードコート- 著名プロカメラマンによる撮影- プロによるワンちゃんの似顔絵イラスト- 著名人のトークイベント(TOKYO OUTDOOR SHOWステージ)

SNSなどで日頃からご活動されているインフルエンサーを募集しています。愛犬との日々を発信しているあなたの視点から、東京ドッグショーの魅力をたくさんの人に届けてみませんか。このイベントをいっしょに応援してくれる方からのご応募を心よりお待ちしています。詳しい要件は申請フォームをご確認ください。

応募締切:6/20(金)

申請フォーム:

https://forms.gle/mmLFNqRfdHoi6bLD7