Kawasaki, Japan (May 2025) - Harbour¡Ê¥Ïー¥Ðー¡Ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥çー¥ëー¥à¤òPorter¡Çs Paints¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ
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