¡Ö»ä¤Î°¤ðÕÂÙ¡×¡ÖDeep Night¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¢¥¸¥¢ÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡ª¤³¤Î²Æ¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤Î2ºî¤ò¤ªÆÏ¤±

株式会社コンテンツセブン

株式会社コンテンツセブンは、Prime Videoサブスクリプション「チャンネルアジア」内で、大きな話題を呼んだ中国ドラマ「私の阿勒泰<アルタイ>-To The Wonder-」と、人気ホストクラブが舞台のタイBLドラマ「Deep Night -今夜は僕らだけ-」を独占で見放題配信いたします。

6月6日(金)から配信開始!世界が認めた、傑作ヒューマン・ラブストーリー

私の阿勒泰<アルタイ>-To The Wonder-

「新生~5つの顔を持つ男~」のジョウ・イーランと、『ボーン・トゥ・フライ』のユー・シーが贈る、心を揺さぶる珠玉のヒューマンドラマ。

2024年4月に第7回カンヌ国際ドラマ祭で中国語長編ドラマとして史上初の公式出品・初公開を果たし、大きな注目を集めた本作。惜しくも受賞は逃したが、その後も国内外で30以上の賞に輝いた。

さらに、映像美と繊細な演出が高く評価され、中国大手レビューサイト「豆瓣(Douban)」では驚異の8.9点を記録!年間ドラマランキングTOP3入りも果たした感動作が、ついに日本初配信!

トレーラー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=bOe4LD8XVjU ]

あらすじ

19歳の漢族・李文秀(リー・ウェンシウ)は、都会のホテルで働きながら作家を志していた。しかしある日、トラブルが原因で解雇されてしまい、故郷・新疆アルタイ地区へ戻ることを決意する。小さな雑貨店を営む母と再び暮らし始めた文秀だったが、言語や文化の違いから、なかなか地元の暮らしに馴染めなかった。そんな中、カザフ族の青年・巴太(バタイ)と出会う。兄の死をきっかけに、自分の進みたい道と父の期待の間で揺れる巴太。彼との交流を重ねるうちに、文秀は広大な牧草地での暮らしや、そこに息づく人々に触れ、これまで気づかなかった故郷の美しさに心を動かされていく。やがて、自然との向き合い方に表れる文化の衝突と融合を目の当たりにし、自らの価値観にも静かに変化を感じ始める──。

基本情報

タイトル:私の阿勒泰<アルタイ>-To The Wonder-

原題:我的阿勒泰

話数:全8話(各話約45分)

日本配信:2025年6月6日(金)

コピーライト:(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

6月13日(金)から配信開始!恋愛禁止のホストクラブで芽生える、秘密の恋

Deep Night -今夜は僕らだけ-

人気ホストクラブ「ディープナイト」を舞台に様々なカップルが繰り広げる濃密なラブストーリー。

昼は大学生、夜は<ディープナイト>のNo.1ホストとして働くウェラーと、クラブの経営者である母から店を継ぐよう命じられ、渋々従業員として働くことになったケムティット。

“店内恋愛禁止”の鉄の掟の中でホストと従業員たちの嫉妬と秘密が交差する!

トレーラー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0qkAboxtdWU ]

あらすじ

大人気の有名ホストクラブ<ディープナイト>は今日も大盛況。男女問わず、愛を求める人たちを相手に疑似恋愛を繰り広げている。ある日、経営学部に通う大学生のケムティットはクラブの経営者である母から、稼業を継いでほしいと言われる。ホストクラブに興味などまったくないケムティットだったが、そこで一人の男性に魅了される。その人とは、クラブのNo.1ホスト・ウェラー。しかし同時に、ウェラーが同じ学部の同級生ではないかと気づく。身元を隠してクラブの駐車場係として働くことになったケムティットはウェラーに近づこうとするが…。店内禁止の鉄の掟の中で、様々な想いや思惑が入り乱れるホストクラブ<ディープナイト> 。過激で刺激的な秘密の恋が幕を明けるーー。

基本情報

タイトル:Deep Night

原題:Deep Night

話数:全8話(各話約50分)

日本配信:2025年6月13日(金)

コピーライト:(C)Starting Co., Ltd., All rights reserved

サブスクリプション概要

Prime Video内サブスクリプション

「チャンネルアジア」

https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/subscription/channelasiajp

韓国、中国、タイなどアジアドラマ、アジア映画のコンテンツチャンネル

サブスクリプション月額料金:660円(税込)

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。