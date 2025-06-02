SG¥àー¥Ó¥ó¥°¤ÈBIOTECHWORKS-H2¤¬¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
ÇÑ´þÊª¤«¤é¿åÁÇÀ¸À®¡¢¿åÁÇ¤«¤éºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢ÇÑ´þÊª¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒBIOTECHWORKS-H2¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Àî ÌÀ½¨¡¢°Ê²¼¡ÖBIOTECHWORKS-H2¡×¡Ë¤ÈSG¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç·¿²È¶ñ²ÈÅÅ¤ÎÀßÃÖÍ¢Á÷¤ª¤è¤Ó°ÜÅ¾¤ò¼ç¼´¤Ë½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢ÀÅÌ®ÊªÎ®¢¨¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹SG¥àー¥Ó¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑËÜ ¹â¾Ï¡¢°Ê²¼¡ÖSG¥àー¥Ó¥ó¥°¡×¡Ë¤Ï½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BIOTECHWORKS-H2¤Ç¤Ï¡¢ÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔÍ×ÉÊ¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë»ñ¸»¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¿åÁÇ¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¤´¤ßZERO¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢SG¥àー¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë°áÎà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Í²ÁÊª¤Î²ó¼ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±¿Á÷¤äÁÒ¸Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢BIOTECHWORKS-H2¤ÈSG¥àー¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢·È»ö¹à¤òÄÌ¤¸¤Æ½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤ÊÏ¢·È»ö¹à
¡Ê£±¡Ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ª¤è¤Ó¼«¼£ÂÎ¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÉÔÍ×ÉÊ¤Î²ó¼ý¤ª¤è¤Ó±¿Á÷
¡Ê£²¡ËÊÝ´É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤ÎÄó¶¡¤È¤½¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤«¤ëÏ¢·È
¡Ê£³¡Ë¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤Î¹½ÃÛ
¢£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
º£¸å¡¢ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊÀ¼Ò¥Ñー¥È¥ÊーÄù·ë´ë¶È¤ª¤è¤Ó¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊÊªÎ®¤òÄó°Æ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢À¸À®¤µ¤ì¤ë¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÅÌ®ÊªÎ®¤È¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¸þ¤«¤¦Æ°Ì®ÊªÎ®¤ËÂÐ¤·¡¢ºÆÍøÍÑ¤äºÆ»ñ¸»²½¤òÌÜÅª¤Ë»ÈÍÑºÑ¤ßÀ½ÉÊ¤äÇÑ´þÊª¡¢Í²ÁÊª¤Ê¤É¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤«¤éÀ¸»º¼Ô¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊªÎ®
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBIOTECHWORKS-H2
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-18-3
ÀßÎ©¡§2023Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾Àî ÌÀ½¨
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´Ä¶¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢ÇÑ´þÊª»ñ¸»²½»ö¶È¤Ê¤É
URL¡§https://www.biotechworks.co.jp
²ñ¼ÒÌ¾¡§SG¥àー¥Ó¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿·º½3-2-9
ÀßÎ©¡§1988Ç¯10·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ÑËÜ ¹â¾Ï
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°ìÈÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È¡¢»º¶ÈÇÑ´þÊª¼ý½¸±¿ÈÂ¶È¡¢ÅÅµ¤¹©»ö¶È¤Ê¤É
URL¡§https://www.sagawa-mov.co.jp/