¡ÖÊõÀÐ¥Ô¥¯¥ë¥¹¡×¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÅÐ¾ì¡ª»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®
´§º§Áòº×¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë°¦¥°¥ëー¥×¤¬³«È¯¡¦´Æ½¤¤¹¤ë¡ÖDOLLIE¡Ê¥É¥ê¥£¡Ë¤ÎÊõÀÐ¥Ô¥¯¥ë¥¹¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó2025Ç¯³«ºÅ¤Î¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÉÊ´ü´Ö¤Ï¡¢6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î4Æü´Ö¡£²ñ¾ì¤ÏÀ¾¥²ー¥È¥¾ー¥ó¡ÖEXPO¥á¥Ã¥»WASSE¡×Æâ¤Î»³¸ý¸©¥Öー¥¹¡Ö¤Õ¤¯¤Î¹ñ¡¢»³¸ý¡ÊHAPPINESS YAMAGUCHI¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢»î¿©ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³¸ý¸©Äó¶¡¡Û¡Ö¤Õ¤¯¤Î¹ñ¡¢»³¸ý¡×²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸
¡ÖÊõÀÐ¥Ô¥¯¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢°¦¥°¥ëー¥×¤Î¸½Ìò¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºÌ¤êÈþ¤·¤¤¿·´¶³Ð¥Ô¥¯¥ë¥¹¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ò¡¢ËÜÍè¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÓ¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢Ì£¤Ë¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Á¡ºÙ¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¯»ÀÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤´²ÈÄíÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎËüÇî¤Ç¤Ï¡¢²¼´Ø»Ô¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡Ö¤ª¤¤¤·¤â¡ª¤¿¤Î¤·¤â¡ª¡×¤Î2024Ç¯ÅÙÇ§Äê»ºÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢5¼ï¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ò¤´»î¿©¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½ÐÉÊ´ü´ÖÃæ¤Î4Æü´Ö¤Ï¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¦´Æ½¤¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨/¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦ÎÐÀî¤â²ñ¾ì¤Ë¾ïÃó¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÊõÀÐ¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¾Ò²ð¤ä»î¿©¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¸©¤Î¡È¤Õ¤¯¡É¡Ê¹¬Ê¡¡Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½ÐÉÊ¾ðÊó
¡ÚºÅ»öÌ¾¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ö¤Õ¤¯¤Î¹ñ¡¢»³¸ý¡×½ÐÅ¸
¡Ú´ü¡¡´Ö¡Û2025Ç¯6·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡ÛÀ¾¥²ー¥È¥¾ー¥ó EXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×Æâ »³¸ý¸©¥Öー¥¹
¡Ú¥Öー¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÛÃ¯¤â¤¬¹¬Ê¡¡Ê¤Õ¤¯¡Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»³¸ý¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ê¿©¡¢´Ñ¸÷¡¢Ê¸²½¡¢¸òÎ®¤Ê¤É¡Ë¤òÅ¸¼¨¤È¥¹¥Æー¥¸¤ÇÂÎ´¶
¡Ú½ÐÉÊ¾¦ÉÊ¡ÛDOLLIE ÊõÀÐ¥Ô¥¯¥ë¥¹¡Ê²¼´Ø»Ô¡Ë
¡ü¼ïÎà¡§5¼ï¡Ê²¼´Ø»Ô¡Ö¤ª¤¤¤·¤â¡ª¤¿¤Î¤·¤â¡ª¡×2024Ç¯ÅÙÇ§Äê»ºÉÊ¡Ë
¡¦¥º¥Ã¥ー¥Ë¤ÈÂçº¬¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥Ô¥¯¥ë¥¹
¡¦¿Í»²¤È¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹
¡¦¤¦¤º¤éÍñ¤È¹õ¸ÕÜ¥¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹
¡¦»§Ëà°ò¤È¥«¥«¥ªÆ¦¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹
¡¦¥Ñ¥¤¥ó¤È¥Þ¥ó¥´ー¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ô¥¯¥ë¥¹
¡ü²Á³Ê¡§°ìÉÓ¡¡\ 1,100(ÀÇ¹þ)
5¼ïÎà¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¡¢¤Þ¤¿¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤ò¤´»î¿©¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖFIVESTAR WEDDING¡×·ëº§¼°¾ìÀìÂ°¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬´Æ½¤
¡ÖÊõÀÐ¥Ô¥¯¥ë¥¹¡×¤Ï 2024Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¥Ï¥¦¥¹¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥° Áí¹çÂè1°Ì ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖFIVESTAR WEDDING¡×¤Î·ëº§¼°¾ì¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥±ー¥¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡¢°ú²Û»ÒÅù¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¦´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨/¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ÎÐÀî ¹§°ì
Åìµþ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÂçºåÁ´Æü¶õ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ËÅ¾¿È¡£Á´Æü¶õ¥²ー¥È¥¿¥ïー¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨½¢Ç¤¤Î¸å¡¢Åö¥°¥ëー¥× ¥Ö¥é¥¤¥À¥ëÉôÌç¤Î¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨&¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Ë½¢Ç¤¡£
Æ±¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ÜÀßÆâ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¡¢¾¦ÉÊ¡Ê°ú²Û»Ò¡Ë¤Î³«È¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¡¦´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£
Â¾¡¢¥¯ー¥×¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É¡ÊCDM¡Ë2023Ç¯Í¥¾¡¥Áー¥à¤ÎÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ä¥ïー¥ë¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡ÊWCM¡ËÆþ¾Þ·ÐÎò¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¸½ºß¤âÁ´¹ñ¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¡Ú¡Ö¤ª¤¤¤·¤â¡ª¤¿¤Î¤·¤â¡ª¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ûhttps://oishimo-tanoshimo.com (https://oishimo-tanoshimo.com)
¡ÚDOLLIE¸ø¼°Instagram¡Û@dollie._official(https://www.instagram.com/dollie._official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
¡Ú±¿±Ä¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ìー¥Àー°¦¡Ê°¦¥°¥ëー¥×¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°¦¥°¥ëー¥×¡Ê³ô¡ËÆüËÜ¥»¥ì¥â¥Ëー
TEL¡§083-283-0088¡ÊÂåÉ½¡Ë
E-mail¡§webmaster@aigroup.co.jp
°¦¥°¥ëー¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.aigroup.co.jp/