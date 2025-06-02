Ê¡²¬¡¡ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¤È°í´ô¤Î¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¥â¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
2025Ç¯5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢°í´ô»ÔÁí¹ç·¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö KameliaSC¤Î¥â¥ë¥Ã¥¯¥Áー¥à¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¡¦¶µ°÷¡¦ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤¬¥â¥ë¥Ã¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¥¹¥ß¥»¥¤ ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ýー¥Ä¿ä¿Ê½õÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶¦ºÅ¤Ï³Ø¹»Ë¡¿ÍËãÀ¸½Î ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¡¢¼çºÅ¤Ï°í´ô»ÔÁí¹ç·¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö KameliaSC¸ø¼°¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢³ØÀ¸8Ì¾¤È¶µ°÷2Ì¾¡¢½Õ°ìÈÖ¤Î¥á¥ó¥Ðー4Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥â¥ë¥Ã¥¯¤ÎÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Áー¥àÂÐ¹³Àï¤ä¥ëー¥ëÀâÌÀ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ïº£¸åÊ¡²¬»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥â¥ë¥Ã¥¯Âç²ñ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë³ØÀ¸¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½àÈ÷ÃÊ³¬¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç²ñ´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤âÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤ä¡Ö°í´ôÅç½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¡×¤Ê¤É¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤ËÉÙ¤ó¤ÀÄó°Æ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥â¥ë¥Ã¥¯Ì¤·Ð¸³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¡×¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÃÏ°è¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤¿°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÍ½Äê¡Û
ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Î¥â¥ë¥Ã¥¯Âç²ñ³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¤â»²²èÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³«ºÅ»þ´ü¤ä¾ÜºÙ¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¡×¤ò°é¤à³Ø¤Ó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥â¥ë¥Ã¥¯ÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬KameliaSC¤Î¥â¥ë¥Ã¥¯¥Áー¥à¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ä¶µ°÷¤È¤È¤â¤Ë°ì¤Ä¤Î´ë²è¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³Ø¹»¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê´Ø¤ï¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¼¼¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¯ÎÏ¤òÍÜ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¯¤¤Ï¢·È¤ò»ý¤ÄËãÀ¸ÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶µ°é´Ä¶¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥ë¥Ã¥¯Âç²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¾Ä³°ÎÏ¡¦ÁÛÁüÎÏ¡¦¼Â¹ÔÎÏ¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ë³Ø¤Ó¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë――
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËãÀ¸ÀìÌç³Ø¹»¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¡¦´ë¶È¤È¤Î³Î¤«¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¡×¤ò¿·Àß
ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¡Ê3Ç¯À©¡Ë¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÃÛ¤¯ÎÏ¤ò°é¤àËÜ³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¡¦»ùÆ¸Ê¡»ã¡¦ÃÏ°èÊ¡»ã¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë±þ¤¸¤¿ÀìÌç¶µ°é¤òÅ¸³«¡£Ê¡»ã»ÜÀß¤äÃÏ°è¼Â½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©ÎÏ¤È¶¦´¶ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¡Ê https://asojuku.ac.jp/amfc/ ¡Ë
ËãÀ¸°åÎÅÊ¡»ã¡õÊÝ°éÀìÌç³Ø¹»¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç°åÎÅ»öÌ³¡¦ÊÝ°é¡¦Ê¡»ã¤ò³Ø¤Ù¤ëÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢¸½¾ì·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê¼Â½¬µ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ä¥Áー¥à¥ïー¥¯¤âËá¤¤Þ¤¹¡£½¼¼Â¤·¤¿»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷¡¢³ØÈñ¥µ¥Ýー¥È¡¢½¢¿¦¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢ËüÁ´¤Î¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤½¢¿¦Î¨¡¦»ñ³Ê¼èÆÀ¼ÂÀÓ¤ò¼Â¸½¡£°åÎÅ»öÌ³¡¦ÊÝ°é¡¦Ê¡»ã¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿ÍËãÀ¸½Î¡¿ËãÀ¸ÀìÌç³Ø¹»¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡Ê https://asojuku.ac.jp/ )
1939 Ç¯ÀßÎ©¡£Ê¡²¬¸©Æâ¤Ë¤Æ 12¹»¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤È¹âÅùÉô¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀ¾ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀìÌç³Ø¹»¥°¥ëー¥×¡£Ê¡²¬¸©¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶å½£Á´°è¡¦»³¸ý¡¦²Æì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¿Ê³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ï72,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£IT¡¢¥²ー¥à¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·úÃÛ¡¢ °åÎÅÊ¡»ã¡¢´Ñ¸÷¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¤òÄó¶¡¡£³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ½ÎÏ¤äÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶µ°é¤ò½Å»ë¤·¡¢¼ÂÁ©ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£