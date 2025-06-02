ÌîÂ¼AM¡¢¥Ë¥Ã¥¥óÅê¿®¾ðÊó¡ÖÂè19²ó±¿ÍÑ²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏÄ´ºº¡×2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶ä¹ÔÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ
ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCEO·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾®ÃÓ¹Ì÷¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥¥óÅê¿®¾ðÊó¢¨¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÂè19²ó±¿ÍÑ²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏÄ´ºº¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÄ´ºº¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶ä¹ÔÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¶ä¹Ô¡¢¿®ÍÑ¶â¸ËÅù¡¢Áë¸ý¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ò¼è¤ê°·¤¦¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë´ð¤Å¤Ç¯1²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±¿ÍÑÎÏ¡×¡Ö¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¦´ë²èÎÏ¡×¡ÖÈÎÇäµ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¿®ÍêÅÙ¡×¤Î·×4¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬Áí¹ç½ç°Ì¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£²ó¤â¡¢¡Ö±¿ÍÑÎÏ¡×¡Ö¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¿®ÍêÅÙ¡×¤Î3¹àÌÜ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶ä¹ÔÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢Ä¹´ü¤ÇÎÉ¹¥¤Ê¾¦ÉÊ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÙ¶¯²ñ³«ºÅ¤ä»ñÎÁÄó¶¡¤Ê¤É¤Î·ÑÂ³¤·¤¿¥µ¥Ýー¥È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¶áÇ¯Åö¼Ò¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤ä»Ô¾ì´Ä¶µÞÊÑ»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤â¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¡¢ºÇÎÉ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÅØÎÏ¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö»ñ»º±¿ÍÑÎ©¹ñ¼Â¸½¥×¥é¥ó¡×¤ò·Ç¤²¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢À¤³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡ÆüËÜ¶âÍ»ÄÌ¿®¼Ò¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë½µ´©¤ÎÅê»ñ¿®Â÷ÀìÌç»ï¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.nikkin.co.jp/toushin/about.html
°Ê ¾å
¡ãÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
¢£Åê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë¥ê¥¹¥¯¡¦ÈñÍÑ
¡Ú¤´Ãí°Õ¡Û
²¼µ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤äÈñÍÑ¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÎÎÁÎ¨¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸øÊçÅê»ñ¿®Â÷¤Î¤¦¤Á¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤ÎÎÁÎ¨¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤äÈñÍÑ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Åê»ñ¤ò¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤è¤¯Åê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤ä·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢¼ç¤Ë¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¤ä¸ø¼ÒºÄÅù¤ÎÃÍÆ°¤¤Î¤¢¤ë¾Ú·ô¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·Åê»ñ¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Åö³º»ñ»º¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼è°ú²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ä°ÙÂØ¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤êÅê»ñ°ìÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Î¤´Åê»ñ¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤ò²¼²ó¤êÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷Ëè¤ËÅê»ñÂÐ¾Ý»ñ»º¤Î¼ïÎà¤äÅê»ñÀ©¸Â¡¢¼è°ú»Ô¾ì¡¢Åê»ñÂÐ¾Ý¹ñÅù¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÆâÍÆ¤äÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Åê»ñ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤ä·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤ò¤è¤¯¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚÅê»ñ¿®Â÷¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°Ê²¼¤ÎÈñÍÑ¤Î¹ç·×³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤ë´ü´ÖÅù¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÎÇä²ñ¼Ò¤è¤ê¤ªÅÏ¤·¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷ÀâÌÀ½ñ¡Ê¸òÉÕÌÜÏÀ¸«½ñ¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤´È½ÃÇ²¼¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/84182/table/220_1_4fb107c473183a1eff1fa9ed8d50fa3f.jpg ]
Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¦¹æ¡§ÌîÂ¼¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè373¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.nomura-am.co.jp/¡¡
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/nomura_am_jp