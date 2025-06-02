¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¡¤ªÊÆ¡Ê5kg¡Ë¤ÎÅ¹Æ¬Çä²ÁÊ¿¶Ñ¤òËèÆüÇÛ¿®¡ª
ÊóÆ»´Ø·¸³Æ°Ì
2025Ç¯6·î2Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ¡¡¼£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î2Æü¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ç¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëRDS»Ô¾ì¥Çー¥¿¤òÍøÍÑ¤·¡Ö¤ªÊÆ5kg¡×¤ÎÅ¹Æ¬Çä²ÁÊ¿¶Ñ¤òËèÆü¸ø³«¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÊÆ¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤äÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤¬Æü¡¹ÊÑÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»Ô¾ì¥Çー¥¿RDSPOS¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËèÆüºÇ¿·¤Î¡Ö¤ªÊÆ5kg¡×¤ÎÊ¿¶ÑÇä²Á¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÁ¤¨¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£È¯¿®ÆâÍÆ
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¤ªÊÆ¡Ê5kg¡Ë
Ä´ººÅ¹ÊÞ¡§3,500Å¹ÊÞµ¬ÌÏ
È¯¿®ÆâÍÆ¡§Á°Æü¤ÎÅ¹Æ¬Çä²ÁÊ¿¶Ñ¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡Ë¡¡
¢¨Å¹Æ¬Çä²ÁÊ¿¶Ñ¡§ÆüÊÌ¡¦Å¹ÊÌ¡¦Ã±ÉÊÊÌ¤ÎÇä²Á¤òÊ¿¶Ñ¤·¤Æ»»½Ð
È¯¿®ÉÑÅÙ¡§ËèÆü
È¯¿®ÇÞÂÎ¡§Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸TOP¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡Ë
https://www.mdingon.com/
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡¡https://price-transition.mdingon.com/
È¯¿®¥¤¥áー¥¸¡§²¼µ¤ÎÄÌ¤ê
¡ÚRDS¤È¤Ï¡Û
Î®ÄÌPOS¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¬¡£
1988Ç¯¤Ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÎ®ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥»¥ó¥¿ー¤¬¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢2018Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¤¬»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯»þÅÀ¤ÇÁ´¶ÈÂÖ268´ë¶È¡¢6,501Å¹ÊÞ¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¶ÈÂÖÌó183´ë¶È3,800Å¹ÊÞ¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î»Ô¾ì¥Çー¥¿
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú½êºßÃÏÅù¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¢©169-0075¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì4-9-9¡¡13»þ¥Ûー¥ë¥Ó¥ë3³¬
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡§03-6908-7878
URL¡§https://www.mdingon.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î®ÄÌ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¡¦±Ä¶È»Ù±ç¶ÈÌ³
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó ¹ÊóÃ´Åö¡§¹À¥¡¡Ì¹À¡¡/¡¡Àõ¸«¡¡ÁÔÂç
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡§03-6908-7878
e-mail¡§ info_mdon@mdingon.com