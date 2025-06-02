¡Ú·Ð±Ä´ë²è¤ÎÌ¤Íè¤¬¤ß¤¨¤ë¡Û¡Ö·Ð±Ä´ë²è¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¡×¤ò7/24(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¡¡¤ª¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ¡ª
´ðÄ´¹Ö±é¤È¤·¤Æ¥á¥ë¥«¥ê¾®Àô¼èÄùÌòPresident¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÂ¾¡¢Sansan¡¢freee¡¢DeNA¡¢SmartHR¡¢¥¿¥¤¥ßー¡¢kubell¡¢GENDA¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥¹¥Ôー¥«ー15Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢·Ð±Ä´ë²è¤äCXO¤ÎÊý¤Î¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¥Æー¥Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://scalecloud.jp/seminars/conference2025
¡Ú¥Æー¥ÞËè¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÅÐÃÅ¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¡Û¼ÂÂÎ¸³¤ò´ð¤ËÉáÃÊÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¸½¾ì¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¥á¥ë¥«¥ê¾®Àô»á¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Sansan¡¦freee¡¦DeNA¡¦¥¿¥¤¥ßー¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë·Ð±ÄÁØ¡¦·Ð±Ä´ë²èÀÕÇ¤¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢·Ð±Ä´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂÌ³¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·Ð±Ä´ë²è¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1Éô¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡Û
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±. ´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ð±Ä´ë²è¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä
¾®ÀôÊ¸ÌÀ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«¥ê¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥ºFC¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£². ·Ð±Ä¡É´ÉÍý¡É¤«¤é·Ð±Ä¡É»²ËÅ¡É¤Ø¤Î¿Ê²½¤È¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê
¹À¥¹¥¿ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒScale Cloud¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£³. ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë·Ð±Ä´ë²è¤È¤Ï
³ÑÅÄ¹ä»Ë »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Òkubell / ³ô¼°²ñ¼Òkubell¥Ñー¥È¥Êー¡Ë
/¹Ó»³ÂçÊå »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥Ú¥¤¡Ë/¼£Àµ¿Í »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSmartHR¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£´. Í½»»¤ÎÃ£À®ÅÙ¤È¤½¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë
¾¾ËÜ¿® »á¡ÊSansan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë/¿¹ËÜÍºÂç »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡Ë
/¹À¥¹¥¿ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒScale Cloud¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£µ. ·Ð±Ä´ë²è¤¬Ã´¤¦·Ð±ÄÀïÎ¬
ÉðÃÏ·òÂÀ »á¡Ê¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë/¾®Àî¾°Âç »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
/Àõ¸«¾¢ÂÀ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥ßー¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£¶. M&A¤ÈPMI¤Î´ª½ê
±©¸¶¹¯Ê¿ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGENDA¡Ë/Ä¹Ã«ÀîæÆÊ¿ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò£É£ó£è£á£ò£å¡Ë
/ÂçÃ«½ÙÌÀ »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥à¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£·. ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëIR
´ØËÜ ·½¸ã »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò IR Agents¡Ë/¿¹ËÜÍºÂç »á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡Ë/¸åÆ£ÉÒ¿Î »á¡ÊFiNX³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡ÚÂè2Éô¡Ã¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ê»ÄÀÊ¤ï¤º¤«¡ª300Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡Ë¡Û
ÅÐÃÅ¼Ô¸ò¤¨¤Æ¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー³«ºÅ¡ª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
300Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯¿ÍÌ®¤òÃÛ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢§¾ÜºÙ¤È¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é
https://scalecloud.jp/seminars/conference2025
¡Ú·Ð±Ä´ë²è¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¾ÜºÙ¡Û
Ì¾¾Î¡§·Ð±Ä´ë²è¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025
Æü»þ¡§2025Ç¯7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～21:00
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒScale Cloud
¡ãÂè1Éô¡Ã¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡ä
»þ´Ö¡§10:00～17:00
ÆâÍÆ¡§Í½¼Â´ÉÍý¡¦IR¡¦M&A¡¦´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁ´7¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ãÂè2Éô¡Ã¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¡ÊÄê°÷300Ì¾¡Ë¡ä
»þ´Ö¡§19:00～21:00¡Ê18:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¥µー¥ë¶åÃÊ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¼Ô¤Ç·Ð±Ä´ë²è½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¸ÂÄê
»²²ÃÈñ¡§5,000±ß
¢§»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://scalecloud.jp/seminars/conference2025
¡ÚÊÀ¼ÒÂåÉ½ ¹À¥¹¥¿Ãø¡ÖKPI¼°PDCA¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡Û
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå300Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½ ¹À¥¹¥¿Ãø¡ÖKPI¼°PDCA¡×¤¬ÌµÎÁ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
µ®¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥àÁ÷¿®¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë´°Î»²èÌÌ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß³ÎÇ§¥áー¥ë¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»²²Ã¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://scalecloud.jp/seminars/conference2025
¡Ú¡Ö·Ð±Ä´ë²è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¥á¥ó¥ÐーÊç½¸Ãæ¡ª¡Û
·Ð±Ä´ë²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·Ð±Ä´ë²è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×»²²Ã¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡Ö·Ð±Ä´ë²è¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëºÇ¿·¾ðÊóÅù¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§·Ð±Ä´ë²è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎSlack¥°¥ëー¥×¤Ø»²²Ã¤¹¤ë
https://join.slack.com/t/w1665447689-nvx647868/shared_invite/zt-31kj4ds04-oh9arID9aCjdXeO0W3ZzBA
¤´ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢»öÌ³¶É¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä´ë²è¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025 ±¿±Ä»öÌ³¶É
Email: info@scalecloud.jp