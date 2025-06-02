¥¢ー¥È¤ÎÃæ¤Ç¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤à¡ª¡©AR¥Öー¥¹¤Ê¤ÉË×Æþ¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¡ªÂç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¡ãART SHINSAIBASHI¡ä
Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¤Ï¡¢Âçºå¤Î³¹¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¼þÍ··¿¥¨¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOsaka Art & Design 2025¡×¤Ë»²²è¤·¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äµ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÇÂè10²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢ー¥ÈÂç·¿ºÅ»ö¡ãART SHINSAIBASHI¡ä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µð¾¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÏÃÂê¤Î¸½Âå¥¢ー¥È¤Î¿ô¡¹¤ò¤´¾Ò²ð¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¢ー¥È¤ÎÃæ¤Ç¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëË×Æþ¶õ´Ö¤Î½Ð¸½¤ä¡¢ºî²È¤ÎÍè¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤¸¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Âè£±²ñ¾ì ¿´ºØ¶¶PARCO 14³¬ PARCO GALLERY/SPACE 14¡Ê6·î20Æü(¶â)¢ª25Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡Ë
¢£Âè£²²ñ¾ì¡¡Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û1³¬ ¸æÆ²¶ÚÂ¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê6·î4Æü(¿å)¢ª24Æü(²Ð) ¤Þ¤Ç¡Ë
¢£Âè£³²ñ¾ì¡¡Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û8³¬ ¥¢ー¥ë¥°¥í¥ê¥åー ¥®¥ã¥é¥êー ¥ª¥Ö ¥ªー¥µ¥«¡Ê6·î4Æü(¿å)¢ª26Æü(ÌÚ) ¤Þ¤Ç¡Ë
¿´ºØ¶¶PARCO 14³¬¡¡PARCO GALLERY¡¿SPACE14 ¡¡6·î20Æü(¶â)¢ª25Æü(¿å)
¢£DOLK¡Ê¥É¥ë¥¯¡ËÍèÆüµÇ°ÆÃ½¸¡¡
¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Î¹ñÌ±Åª¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¡£ÆüËÜ½é½ÐÉÊ¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTeddy Dolk paint tag¡×98¡ß68cm¡¡¥¹¥×¥ìー¥Ú¥¤¥ó¥È¡¢¥Þー¥«ー¡¢¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó
¡ÖSlingshot Clean ALU¡×¡¡83.2¡ß83.3cm¡¡¥¹¥×¥ìー¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ø¤Î¥«ー¥Ú¥¤¥ó¥È
ºî²ÈÍè¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡ª
6·î20Æü(¶â)～22Æü(Æü)10»þ～12»þ¡¢14»þ～17»þ
6·î25Æü(¿å)10»þ～12»þ¡¢14»þ～16»þ
¢¨DOLKºîÉÊ¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ¡§¿§»æ¤Ëºî²È¤¬¥¹¥Æ¥ó¥·¥ë¡¦¥¹¥×¥ìー¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£Jeremy Yamamura¡Ê¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥ä¥Þ¥à¥é¡ËPOPUP SHOP
1981Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹À¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥°¥Ã¥º¤Ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¸¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖDOGZZZ¡×¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖLife is good¡×¡¡30¡ß30cm¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¡ÖNakama all starzzz¡×¡¡50¹æ F¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¡ú²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ë¥¯¤ä¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥ä¥Þ¥à¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£KAREZMAD¡Ê¥«¥ê¥º¥Þ¥É¡ËAR¥Öー¥¹
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¢AR¤ò¶î»È¤·¤¿ºîÉÊ¤¬³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÆüËÜ¤Î¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëAR¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÇAR¥¢ー¥È¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤ÈºîÉÊ¤¬Æ°¤¡¢´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È HRDART
Ãæ²Ú·÷¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëHRDART³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPolaris from Asia¡×¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÃíÌÜ¥®¥ã¥é¥êー¤È¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¶â»Ò ÎÃ»Ò¡ÖÌÜ³Ð¤á¤Î»þ¡×¡¡72.7¡ß91cm¡¡¥¸¥°¥ìー¡¡ed.50 2024Ç¯
¢£Â¼¾åÍµÆóÆÃ½¸
1964Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¸¦µæ²Ê ½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÆüËÜÈþ½Ñ±¡Æ±¿Í¡£
¡ÖÊª¸ì¤Î¶õ¡×¡¡8¹æS¡¡¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡¢Ãå¿§
Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û1³¬ ¸æÆ²¶ÚÂ¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¡
¿·Ç¸¹¯Ê¿¡Ö be kind rewind #9 ¡×¡¡S20¹æ¡¡´éÎÁ¡¢ç±¡¢ÏÂ»æ
¸½Âå¥¢ー¥ÈPOPUP SHOP
6·î11Æü(¿å)¢ª17Æü(²Ð)
¿Íµ¤¤ÎÂ¼¾åÎ´ÈÇ²è¤«¤é¡¢¼ã¼ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¿·Ç¸¹¯Ê¿¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ò½ÐÉÊ
¡Ö as many times as ¡×¡¡80.3 x 80.3cm ¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
YOICHIRO ANDOÆÃ½¸
6·î18Æü(¿å)¢ª24Æü(²Ð)
Àº¹ª¤ÊÉÁ¼ÌÎÏ¤Ç¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½ÁØ¤òÄ¶¤¨¤¿¿´´ã¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û8³¬¡¡¥¢ー¥ë¥°¥í¥ê¥åー ¥®¥ã¥é¥êー ¥ª¥Ö ¥ªー¥µ¥«¡¡¡¡
¡Ö·î¤È³¿ ー·î¤òÄ¯¤á¤Æー¡×P20¹æ¡¡Çó¡¢´ä³¨¶ñ¡¢»æ
Osanai MegumiÅ¸
6·î4Æü(¿å)¢ª10Æü(²Ð)
ÅïÊý »Ö¸ù¡ÖÌô»Õ°å²¦Ç¡ÍèÁü¤Îºô¡×24.5¡ß17.5cm¡¡ÈÇ²è
ÅïÊý»Ö¸ù¤ÈÆüËÜ²è¡¦ÍÎ²è¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
6·î18Æü(¿å)¢ª24Æü(²Ð)