¥¢ー¥È¤ÎÃæ¤Ç¥¢ー¥È¤ò³Ú¤·¤à¡ª¡©AR¥Öー¥¹¤Ê¤ÉË×Æþ¶õ´Ö¤¬½Ð¸½¡ªÂç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¡ãART SHINSAIBASHI¡ä

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸心斎橋店は、大阪の街を巡りながらアートやデザインに出会う周遊型エリアイベント「Osaka Art & Design 2025」に参画し、世界で活躍するアーティストや気鋭のクリエイターによる多彩な作品を紹介いたします。

今回で第10回目となるアート大型催事<ART SHINSAIBASHI>では、「アートを身近に感じて欲しい」をコンセプトに、巨匠アーティストの作品を間近で見ることができるほか、話題の現代アートの数々をご紹介。会場にはアートの中でアートを楽しめる没入空間の出現や、作家の来場イベントなど、特別な空気感があじわえるイベントを多数ご用意しております!

■第1会場 心斎橋PARCO 14階 PARCO GALLERY/SPACE 14(6月20日(金)→25日(水)まで)

■第2会場 大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース(6月4日(水)→24日(火) まで)

■第3会場 大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ(6月4日(水)→26日(木) まで)

心斎橋PARCO 14階 PARCO GALLERY/SPACE14 6月20日(金)→25日(水)

■DOLK(ドルク)来日記念特集

ノルウェーの国民的現代アーティストとして世界的に活躍。日本初出品の技法を使った作品をお披露目いたします。

「Teddy Dolk paint tag」98×68cm スプレーペイント、マーカー、シルクスクリーン「Slingshot Clean ALU」 83.2×83.3cm スプレー、アルミニウムへのカーペイント作家来場イベントも!

6月20日(金)~22日(日)10時~12時、14時~17時

6月25日(水)10時~12時、14時~16時

※DOLK作品お買い上げ特典:色紙に作家がステンシル・スプレーしてプレゼント!

■Jeremy Yamamura(ジェレミー・ヤマムラ)POPUP SHOP

1981年フランス生まれ。現在は東京を拠点に、国内外で数々のアパレルブランドやグッズにアートワークを提供するなど精力的に創作活動をおこなう。アイコニックな犬のキャラクター「DOGZZZ」たちの遊び心満載の世界観をお楽しみください。

「Life is good」 30×30cm アクリル、キャンバス「Nakama all starzzz」 50号 F アクリル、キャンバス

★会場には、ドルクやジェレミー・ヤマムラの世界観のなかでアートを楽しめるフォトブースが出現します!

■KAREZMAD(カリズマド)ARブース

大阪府出身、ARを駆使した作品が海外でも話題の日本の現代アーティストによるARブースが登場。お手持ちのスマホでARアートをご体験いただけます。

※画像はイメージです。スマホをかざすと作品が動き、鑑賞を楽しめます。■アートプロジェクト HRDART

中華圏のコレクターから絶大な支持を受けるHRDART株式会社のプロジェクト「Polaris from Asia」から、アジアの注目ギャラリーとアジアで活躍する日本のアーティストをご紹介。

金子 涼子「目覚めの時」 72.7×91cm ジグレー ed.50 2024年■村上裕二特集

1964年東京生まれ。東京藝術大学大学院研究科 修士課程修了。日本美術院同人。

「物語の空」 8号S キャンバス、着色

大丸心斎橋店 本館1階 御堂筋側イベントスペース

新埜康平「 be kind rewind #9 」 S20号 顔料、膠、和紙現代アートPOPUP SHOP

6月11日(水)→17日(火)

人気の村上隆版画から、若手アーティスト新埜康平などの作品を出品

「 as many times as 」 80.3 x 80.3cm アクリル、キャンバスYOICHIRO ANDO特集

6月18日(水)→24日(火)

精巧な描写力で人間社会における表層を超えた心眼の尊さを伝える現代アーティスト

大丸心斎橋店 本館8階 アールグロリュー ギャラリー オブ オーサカ

「月と蛙 ー月を眺めてー」P20号 箔、岩絵具、紙Osanai Megumi展

6月4日(水)→10日(火)

棟方 志功「薬師医王如来像の柵」24.5×17.5cm 版画棟方志功と日本画・洋画セレクション

6月18日(水)→24日(火)