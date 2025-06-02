ÊñÁõ¤Î¥«¥Ê¥¨¤¬¡ÖÂè27²ó ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ê¥¨¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Èõ¹â À®·û(¢¨)¡¢°Ê²¼ ¥«¥Ê¥¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè27²ó ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¢¨)¡ÖÈõ¹â¡×¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¤¬Àµ¼°É½µ
º£²ó¡¢¥«¥Ê¥¨¥Öー¥¹¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡À¾¥Ûー¥ë1F¡¡¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§W12-10¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¤ò¼é¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊñÁõ¤«¤é¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëPTP¡×¡Ö°åÌôÉÊÊñÁõ¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³ÆÊ¬Ìî¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëPTP¡Ê³«È¯Ãæ¡Ë
Ã±°ìÁÇºà¤ÎPTPÊñÁõ¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÆÈÎ©¸¦µæ½ê¡ÖInstitute cyclos-HTP¡×¤è¤ê¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅ¬À¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ûÂ¸¤ÎPTPÊñÁõµ¡¤Ë¤ÆÊñÁõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³¸ºà¡¢À®·Áºà¤È¤â¤Ë¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó¼ù»é¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÌôÉÊÊñÁõ¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à
¥«¥Ê¥¨¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÇÑ´þÊª¤ä¡¢²þÈÇ¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥ß¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î¤è¤ê¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ーÍÍ¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥íー¥ëÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢PTPÊñÁõ¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¶õ¥·ー¥È¤äÈ´¤¥«¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ËÊ¬Î¥¤·¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¼«¼Ò¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô¤Î¼è°úÀèÍÍ¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¡¥«¥Ê¥¨³«È¯ÉÊ
¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ýー¥·¥ç¥ó
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ù»é¤Î100¡ó¤¬¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó·Ï¼ù»é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ôー¥ë¥ªー¥×¥ó¥Ö¥ê¥¹¥¿ーÊñÁõ
»°ÁØÆó¼¼ÂÞ¡Ê³«È¯Ãæ¡Ë
À½ÉÊÍÑ¡¢Éû»ñºàÍÑ¤Î 2¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÍ¤¹¤ëÀ½ÂÞÉÊ¡Ê³«Éõ»þ¤ËÉû»ñºà¤¬³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡¿À½ÉÊÉõÆþ»þ¤ÈÉû»ñºàÉõÆþ»þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥·ー¥ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤êÌÇ¶Ý¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¿¥¤¥×¡Ë
Âæ»æÉÕ¤¥Ë¥åー¥¢¥ó¥«ー¡Ê³«È¯Ãæ¡Ë
¥«¥×¥»¥ë¤â¾ûºÞ¤â¡¢Âæ»æ¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Ë¤è¤êÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ë³«¤±¤é¤ì¤ë°åÌôÉÊÊñÁõ
¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Ì¾¾Î ¡¡¡§Âè27²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡°åÌôÉÊ²½¾ÑÉÊÀ½Â¤Å¸
²ñ´ü ¡¡¡§2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～17¡§00
²ñ¾ì ¡¡¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËÀ¾¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡ ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
Å¸¼¨²ñURL ¡§https://www.interphex.jp/
¢£²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï°Ê²¼URL¡ÊËÜÅ¸¼¨²ñWeb¥µ¥¤¥È¡§Íè¾ì¤Î¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸¡Ë¤«¤éÍè¾ì»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£