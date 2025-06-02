À°ÂÎ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£¡ß¥¥Ê¥ó¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à¡ß²£ÉÍ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç³Ø¹» ¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥ÈÂÓÆ±´ë²è¥ì¥Ýー¥È
¡ÖÀ°ÂÎ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥Ç¥£¥ïー¥¯¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥íー¥É¥ìー¥¹¥Áー¥à¡Ö¥¥Ê¥ó¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à¡×¤È¤ÎÂÓÆ±´ë²è¤ò¡¢2025Ç¯¥Ä¥¢ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÁêÌÏ¸¶¡¦Åìµþ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦¥È¥ìー¥Êー¤Î°éÀ®¡¦¼ÂÁ©ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¸½¾ì¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿ÈÂÎ¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦µ»½Ñ¡×¤È¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í´ÖÎÏ¡×¤òËá¤¯¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËÀ°ÂÎ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£ ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹ ±ÝÅÄ¥È¥ìー¥Êー¡¢»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¥¥Ê¥ó¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à »³ËÜ¸µ´îÁª¼ê¡£
¢£ Day1¡ÃÁêÌÏ¸¶¥¹¥Æー¥¸¡õÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î»Ü½Ñ¥µ¥Ýー¥È
1ÆüÌÜ¤ÏÁêÌÏ¸¶¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«³Ø¸å¡¢Áª¼ê¤¬ÂÚºß¤¹¤ëÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÀìÂ°¥±¥¢¥éー°Â¸«»á¤Î¤â¤È¤Ç¶ÈÌ³¤òÊä½õ¡£
¥Áー¥à¤Î²ÙÊªÈÂÆþ¤«¤é»Ü½Ñ¥Ù¥Ã¥É¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Áª¼ê¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¤Þ¤Ç¡¢°Â¸«»á¤«¤éÄ¾ÀÜ¸½¾ì¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤ò»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£ ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹¤Î±ÝÅÄ¥È¥ìー¥Êー¤¬»³ËÜ¸µ´îÁª¼ê¡¢¿·¾ëÍºÂçÁª¼ê¤Ø¤Î»Ü½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¹¥¤ß¤òÃúÇ«¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Íê¤òÃÛ¤¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£¤¬Æü¡¹ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ó¤êÅº¤¦»Ü½Ñ¡×¤Î¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥Þ¡¦¥ë¥ÐÁª¼ê¤Ø¤Î¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Î¸«³Ø¤òÄÌ¤¸¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¿ÈÂÎ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ»½Ñ¤Î¿¼¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Î²ÙÊª¤È»Ü½Ñ¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÈÂÆþ¡£
°Â¸«¥±¥¢¥éー¤«¤é¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¡£
»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¿·¾ëÍºÂçÁª¼ê¡£
°Â¸«¥±¥¢¥éー¤Ë¤è¤ë¥È¥Þ¡¦¥ë¥ÐÁª¼ê¤Ø¤Î»Ü½Ñ¤ò¸«³Ø¡£
¢£ DAY2¡Ã¥¹¥Ýー¥Ä¤È°éÀ®¤ÎÍ»¹ç¨¡¨¡¡È¼¡À¤Âå¡É¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·
2ÆüÌÜ¤ÏÅìµþ¥¹¥Æー¥¸¡£²£ÉÍ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸2Ì¾¤ò¾·¤¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÎ¸³·¿¼Â½¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë²£ÉÍ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç³Ø¹»¶µ°÷¡¢¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥¢ー¥ëÁª¼ê¡¢¥É¥ê¥åー¡¦¥â¥ìÁª¼ê¡¢²£ÉÍ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç³Ø¹»³ØÀ¸2Ì¾¡¢¥È¥Þ¡¦¥ë¥ÐÁª¼ê¡¢¥ì¥¤¥ó¡¦¥¿¥é¥Þ¥¨Áª¼ê¡Ë
¼Â½¬ÆâÍÆ
¡¦¥Áー¥à¥Ô¥Ã¥È¤Î´Ä¶°Ý»ý¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¡¦²ÙÊª¡¦Áª¼ê¤Î¿È¤Î²ó¤êÂÐ±þ¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥óÂÐ±þ¤ò´Þ¤à¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µ¥Ýー¥È
¡¦Áª¼ê¥µ¥Ýー¥È¤ä¥È¥ìー¥Êー¶ÈÌ³¤Î¸«³Ø
¤³¤ÎÆü¤Ïµ¤²¹¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Â¸«»á¤¬¡ÖÉ¹Ç¹¤Îºî¤êÊý¡×¤ò³ØÀ¸¤ËÃúÇ«¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å·Á³¸¶ÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯À®Ê¬¤ä±ÉÍÜÊäµë¤Î½ÅÍ×À¤ÎÀâÌÀ¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ö¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥óÂÐ±þ¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ÎÇÛÉÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¡×»ëÅÀ¤È¡¢¥È¥ìー¥Êー°Ê³°¤ÎÌò³ä¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ë»ÑÀª¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿·õ¤ËÉ¹Ç¹¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤ï¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡£
¥¹¥¿ー¥ÈÁ°¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ë¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÀ®Ê¬¤ä3¼ïÎà¤ÎÇ»¤µ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥Áー¥à¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦¡£
¢£ ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤¿¡Èµ¤¤Å¤¡É¤È¡È³Ø¤Ó¡É
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£ ¤é¤é¤Ýー¤È³¤Ï·Ì¾Å¹ ±ÝÅÄ¥È¥ìー¥Êー¡Ê²£ÉÍ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç³Ø¹»Â´¶ÈÀ¸¡Ë
¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ïµ®½Å¤Ç¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÇ»Ì©¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡×
²£ÉÍ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç³Ø¹»¡¡³ØÀ¸
¡Ö¸½¾ì¤ÈºÂ³Ø¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸½¾ì·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖËÜÈÖ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÉ½¾ð¤äµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥È¥ìー¥Êー¤ÎÆ°¤¡Ä¡£¸½¾ì¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¢£ ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£ ¡ß ¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¶ÃÏ¤Ø
¥Ä¥¢ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥Æー¥¸À©¥íー¥É¥ìー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£¤¬ÂÓÆ±¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ÎÂÓÆ±¤â½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢À°ÂÎ¡¦¥È¥ìー¥Êー¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼ÂÁ©¶µ°é¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£¤Î¥È¥ìー¥Êー¤Ï¡¢¤æ¤¬¤ß¤Îº¬ËÜ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¡Ö¼«Á³¤Ê¿ÈÂÎ¡×¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢¹ü¡¢´ØÀá¡¢¶ÚÆù¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Ø¤ÎÅª³Î¤Êµ»½ÑÄó¶¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ä²È»ö¤ËÎå¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤ÈÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ü½Ñ¤ÎÉý¤È¿¼¤µ¤ò¹¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥ìー¥Êー¡×¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ
¤³¤ÎÂÓÆ±´ë²è¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£¤¬·Ç¤²¤ë¡È°é¤Æ¤ë´ë¶È¡É¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Î¼´¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À°ÂÎ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ï
¥é¥Õ¥£¥Í¥°¥ëー¥× ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ°ÂÎ¥µ¥í¥ó¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò·è¤·¡¢Í½ËÉ¤ËÆÃ²½¤·¤¿»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Åª¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤äÆÈ¼«¤ÎÄ´À°µ»½Ñ¤Ç¡¢¹ü¤ä¶ÚÆù¡¢´ØÀá¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢ÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤òÀ°¤¨¡¢Èþ¤·¤¤¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.bodywork.co.jp/brand/naturalbody/)
▶¥È¥ìー¥ÊーºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://recruit.natural-body.co.jp/)
KINAN Racing Team
¥¥Ê¥ó¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥à¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ê¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤È»°½Å¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë·§ÌîÃÏ°è¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Å¾¼Ö¥íー¥É¥ìー¥¹¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤ËUCI¡Ê¹ñºÝ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢¹ç¡Ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò²ÃÆþ¤µ¤»¡¢UCI¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥í¥Ä¥¢ー¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥ìー¥¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kinan.racing
Twitter¡§@KINANRacingTeam
Facebook¡§KINAN Racing Team
Instagram¡§@kinanracingteam
¢ã²ñ¼Ò³µÍ×¢ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥Ç¥£¥ïー¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯Áí¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¶¦Â¸¶¦±É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ© ¡§ 1987Ç¯2·î18Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÅìÃæÌî2-22-23 ¥é¥Õ¥£¥Í¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò À¶¿å½¨Ê¸