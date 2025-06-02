¡Ú°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¡Û±«¤ÎÆü¤³¤½Ë¬¤ì¤¿¤¤¡¢¹á¤ê¤È±Ç²è¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥·¥Í¥Þ¡ß¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤´¤í¿²¥·¥¢¥¿ー
¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯¤¤¤Á¤Î¤ß¤ä-ËÂ-¤Ï¡¢Çß±«¤Î±«¤ÎÆü¤òÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥Í¥Þ¡ß¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£±«¤Î²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Âç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥¢¥í¥Þ¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¹á¤ê¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¡£±«¤ÎÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢Ìþ¤·¤ÈÈóÆü¾ï¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
Çß±«¤ÎÍ«Ýµ¤òÌþ¤·¤Î»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥·¥Í¥Þ¡ß¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡×
³°½Ð¤ò¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Á¤ÊÇß±«¤Î±«¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤³¤½¿´¤òËþ¤¿¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡£
¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯¤¤¤Á¤Î¤ß¤ä-ËÂ-¤Î¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥Í¥Þ¡ß¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÈÂç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÌµÎÁ¤ÇÂß¤·½Ð¤·¡¢±«²»¤È¤È¤â¤Ë±Ç²è´Õ¾Þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÎÆü¸ÂÄê¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¡¢»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦ÓÌ³Ð¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
±«¤ÎÆü¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È
²÷Å¬¤Ç¼ê¤Ö¤éOK¤ÎÂç¿Í¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°
¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¢¥È¥¤¥ì¤ò´°È÷¡£¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¤ÏBBQ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Ä«¤Ï¼êºî¤ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¥µ¥ó¥É¤ÇÄ«¿©¤ò¡£¼ê¤Ö¤é¤ÇË¬¤ì¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤È¥µー¥Ó¥¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÂç¥°¥ê¥ë¤Ç¹ë²÷¥Ðー¥Ù¥¥åー
Çß±«¤Îµ¨Àá¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¥¹¥Æ¥¤¤ò
±«¤ÎÆü¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÀÅ¤«¤Ê¼«Á³¤Î²»¤È¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥Í¥Þ¡ß¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ç¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹Ìþ¤·¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü¾ï¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿´¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
1Æü3ÁÈ¸ÂÄê¤Î½ÉÇñ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ë¥³À½¥²¥ë¥Æ¥ó¥È¤Ç¤Î½ÉÇñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê²¤²ÐÂÎ¸³¤ä¥Ñ¥¿ー¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¥¯¥¤ー¥ó¥µ¥¤¥º¥Ù¥Ã¥É¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢ÇÂ¥Ð¥¹¥¿¥ÖÉÕ¤¤Î¥Ð¥¹¥ëー¥à¤ò´°È÷¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½÷»Ò²ñ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¡§1Çñ2¿©ÉÕ¤ 1¿Í¤¢¤¿¤ê±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¡Ê¢¨2Ì¾ÍøÍÑ»þ¡Ë
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¿¥¢¥¦¥È¡§¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó 15:00～¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È ～12:00
¾®³ØÀ¸³ä°ú¡§¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ³ä°úÎÁ¶â¤òÅ¬ÍÑ
»ÜÀß¾ÜºÙ
¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯¤¤¤Á¤Î¤ß¤ä-ËÂ-
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»ÔÉÚÅÄº½¸¶2120-1¡ÊÉÚÅÄ»³¸ø±àÆâ¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ì¾¸Å²°Ãæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¡¢´ôÉì»ÔÆâ¤«¤éÌó30Ê¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wood-designpark.jp/ichinomiya/(https://wood-designpark.jp/ichinomiya/%E2%80%8B)
Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕÃæ
Ãó¼Ö¾ì¡§ÀìÍÑ13Âæ¡Ü¶¦ÍÑ60Âæ¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¡§²Ä