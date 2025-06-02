±Ñ²ñÏÃ¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¢¥×¥ê¡Øfondi¡Ù¡¢½ÉÇñ¶È³¦¸þ¤±ÀÜµÒ±Ñ¸ì¸¦½¤¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·±Ñ²ñÏÃ ¿´¡¦Î¹´Û´ðÁÃÊÔ¡×¤òÀµ¼°Äó¶¡³«»Ï
À¤³¦196¥«¹ñ¡¦200Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë±Ñ²ñÏÃ¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¢¥×¥ê¡Øfondi¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òfondi¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ìî¸¶¼ùÅÍ¡Ë¤Ï¡¢Zenken³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó¡Ö±ÛÁ°¤¢¤ï¤é²¹Àô ¤Ä¤ë¤ä¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢½ÉÇñ¶È³¦¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ì¸¦½¤¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·±Ñ²ñÏÃ ¿´¡¦Î¹´Û´ðÁÃÊÔ¡×¤ÎÀµ¼°Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢fondiÆÈ¼«¤ÎAIµ»½Ñ¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´ÖÆâ¤Î¥íー¥ë¥×¥ì¥¤µ¡Ç½¡¦ÂÐ¿Í¼ÂÁ©µ¡²ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤â·ÑÂ³²ÄÇ½¤Ê¡ÈÂÎ¸³·¿¡¦¼ÂÁ©·¿¡É¤Î¸ì³Ø¸¦½¤¤ò¼Â¸½¡£Ê¸²½Åª´¶¼õÀ¤È¸ì³ØÎÏ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ò±Ñ¸ì¤ÇÆÏ¤±¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦️ ¾ÜºÙURL¡§https://www.omotenashi-ls.jp/shin-ryokan-lp/
¢£ ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·±Ñ²ñÏÃ¤ÎÆÃÄ§¤Èfondi¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ
¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·±Ñ²ñÏÃ ¿´¡¦Î¹´Û´ðÁÃÊÔ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½ÉÇñ¶È½¾»ö¼Ô¤¬Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸ÜµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤«¤Ä²¹¤«¤¤ÀÜµÒ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ì³Ø¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¤¬Áª¤ÖÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û100Áª¡×¤ÇÄÌ»»40²ó¤ÎÁí¹ç1°Ì¤ò¸Ø¤ë²Ã²ì²°Î¹´Û¤Î¸µÂåÉ½¼èÄù
Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö±ÛÁ°¤¢¤ï¤é²¹Àô ¤Ä¤ë¤ä¡×¡¦³ô¼°²ñ¼ÒRevitalizers¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¾®
ÅÄ çÐÇ·É§»á¤È¡¢Æ±Î¹´Û¤Î½÷¾¤Ç¤¢¤ë¾®ÅÄ³¨Î¤¹á»á¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢Zenken¤Î¸ì³Ø¸¦½¤ÉôÌç¡Ö¥ê¥ó¥²
ー¥¸¡× ¤¬±Ñ¸ì¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎZenken¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡Ö¤Ä¤ë¤äÎ¹´Û¡×¤ÎÀÜµÒ»ØÆ³¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢fondi¤¬³«È¯¤·¤¿AI x ¥á¥¿¥Ðー¥¹ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÁ©Åª¥¹¥¥ë¤ÎÄêÃå¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¥É¥ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥ìー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ò½ÐÂê¡£fondi¾å¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁê¼ê¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·¥Õ¥ìー¥º¤òÈ¯ÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¥Õ¥ìー¥º¤ò½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ñ¸ì¾åµé¼Ô¡ÖBuddy¡×¤È¤Î¼ÂÁ©±Ñ²ñÏÃ
200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëfondi¥æー¥¶ー¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡¢±Ñ²ñÏÃÇ½ÎÏ¤È½é¿´¼Ô¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¤¬¹â¤¤³°¹ñ¿Í¡ÖBuddy¡×¤òÀìÂ°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ê²ñÏÃ¤òËèÆü³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥âー¥ë¥Èー¥¯ÎÏ¤òÍÜ¤¤¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¤Î²ñÏÃ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥íー¥ë¥×¥ì¥¤
³°¹ñ¿Í¤òÀÜµÒ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ò¡¢3D¤ÎÆÃÀß¶õ´Ö¾å¤ÇºÆ¸½¤·¡¢ÀÜµÒ¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËË×Æþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥ìー¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢AI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£AI¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯Îý½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ³ÆþÇØ·Ê¤È²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤¬2024Ç¯¤Ë3,600Ëü¿Í¡¢¾ÃÈñ³Û¤Ï8Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡È±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÀÜµÒÂÐ±þ¡É¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖË»¤·¤¯¤Æ³Ø¤Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö±Ñ¸ì¤¬ÉÝ¤¤¡×¡Ö³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢³Ø½¬¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É Ë¬Æü³°µÒ¿ô¡Ê2024Ç¯12·î¤ª¤è¤ÓÇ¯´Ö¿ä·×ÃÍ¡Ë
¢¨2¡§´Ñ¸÷Ä£ 2024Ç¯Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº
fondi¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡¦¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ë¡É¸¦½¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦24»þ´Ö365Æü¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ´é½Ð¤·Ìµ¤·¤Ç±Ñ¸ìÎý½¬¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦³Ø¤ó¤ÀÆâÍÆ¤òÂ¨¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡¢AI¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥ºÎý½¬¤äÀÜµÒ¥íー¥ë¥×¥ì¥¤
¡¦AI¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³°¹ñ¿Í¥Ñー¥È¥Êー¡ÊBuddy¡Ë¤È¤ÎÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤âÍí¤á¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀß·×
¢£ ¸¦½¤¤Î¹½À®¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë³Ø½¬À®²Ì
ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢¡Ö¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡×¡ÖµÒ¼¼°ÆÆâ¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎ¹´Û¶ÈÌ³¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥·ー¥óÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ë¤äÎ¹´Û¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ±ÇÁü¤È¡¢AI¤äBuddy¤È¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¹Ö»Õ¤È¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤¬°ì´Ó¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ï24»þ´Ö¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Êfondi¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ç½ÀÆð¤Ë³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÀÜµÒÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢³Ø½¬¥í¥°¤ÎÃßÀÑ¡¢¼ÂÁ©¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î²Ä»ë²½¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤äÀ®Ä¹¼Â´¶¤âÆÀ¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡ÈÀµ³Î¤Ê¸À¸ì±¿ÍÑ¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁê¼ê¤ÎÊ¸²½ÇØ·Ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤ÈÂÖÅÙ¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¦¥¯¥Á¥³¥ß¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ïº£¸å¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ëÊÔ¡×¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óÊÔ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¶ÈÂÖ¤ËÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î»ÜÀß¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä¡¢¼õ¹Ö¥í¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥ì¥Ýー¥È¡¢³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸þ¤±¤ÎµÕ¸¦½¤¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ±ÛÁ°¤¢¤ï¤é²¹Àô¡¡¤Ä¤ë¤ä¡¡³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ê¡°æ¸©¤¢¤ï¤é»Ô²¹Àô4-601
URL¡§https://awara-turuya.jp/
¢£ Zenken³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ Zenken³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ ½çÇ·Î¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ 1-3-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¿¹JP¥¿¥ïー22F
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡§ 1975Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ50Ç¯¡Ë5·î2Æü
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1978Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ë7·î14Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 438,788Àé±ß¡Ê2024Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡¡¡§ Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7371¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§ https://www.zenken.co.jp/
◼️ ³ô¼°²ñ¼Òfondi ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òfondi
ÂåÉ½¼Ô¡§Ìî¸¶¼ùÅÍ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー27F
ÁÏÎ©Ç¯·î¡§2017Ç¯8·î8Æü
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.fondi.co.jp
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§https://www.fondi.fun/top