Âç¥Ö¥ìー¥¯Ãæ¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë²ÃÆþ!?Å¹ÊÞÊª·ïÃµ¤·¤Î¥Æ¥ó¥Ý¥êー¿·CM¤¬ËÜÆü¤è¤ê¸ø³«
Å¹ÊÞÊª·ïÃµ¤·¤ÎÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡ÖTEMPOLY¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Æ¥ó¥Ý¥êー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¡¦¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£°æ Á±±Ñ¡Ë¤Ï¡¢
2025Ç¯6·î2Æü¤è¤ê¡¢¸½ºßÂç¥Ö¥ìー¥¯Ãæ¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¤µ¤ó¡¢
ÇÐÍ¥¤Î¿¢ÌÚ¾ÍÊ¿¤µ¤ó¤é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢´ë¶È½é¤È¤Ê¤ëCM¤ò¡¢ËÜÆü10¡§00¤è¤ê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚCM¤Ï¤³¤Á¤é¡Û :
https://www.youtube.com/watch?v=0GwTs4d2aIM
ËÜCM¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê TOKYO PRO Market¤Ø¤Î¾å¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢
¼çÎÏ»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»ºÃç²ð»ö¶È¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡ÖTEMPOLY¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://tempoly.jp(https://tempoly.jp) ¡Ë
¾°¡¢¥á¥¤¥óCM¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¡¢
¹ç·×8ËÜ¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¸ø³«¡£
ËÜÆü¤è¤ê¡¢¥¿¥¯¥·ー¼ÖÆâ¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î¡ÖTOKYO PRIME¡ÊÅìµþÅÔ·÷ÆâÌó25,500Âæ¡Ë¡×
µÚ¤Ó¸ø¼°YouTube¡¢³Æ¼ïSNS¹¹ð¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎¥á¥¤¥óCM³µÍ×
¥á¥¤¥óCM¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤¬¡ÖÇº¤á¤ëµÊÃãÅ¹¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÊ±¤·¤Æ¡¢
¿¢ÌÚ¾ÍÊ¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¡£
¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÈÁêÈ¿¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢
º£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÃí¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Ë¿È¤òÅ»¤Ã¤¿¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ç¡¢
¤Ê¤ó¤È¥À¥ó¥¹ & ¥Üー¥«¥ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£
°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëCM¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¥³¥é¥Üver.¤â¸ø³«
º£²ó¤Ï¡¢¥á¥¤¥óCM¤Ë²Ã¤¨¡¢
¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤µ¤ó¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤Î¥³¥é¥ÜCM¤â¸ø³«¡£
¡¦¤ªÅ¹Ãµ¤·¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¥êー¡©4¿Í¥À¥ó¥¹ÊÓ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¿¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=0GwTs4d2aIM(https://www.youtube.com/watch?v=0GwTs4d2aIM)
¡¦¤ªÅ¹Ãµ¤·¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¥êー¡ª4¿Í¥À¥ó¥¹ÊÓ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¿¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=IZXvCE4Q0j0(https://www.youtube.com/watch?v=IZXvCE4Q0j0)
¡¦¤ªÅ¹Ãµ¤·¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¥êー¡ªÊÓ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¿¿¢ÌÚ¾ÍÊ¿¡¿Æ£ÅÄËüÎ¤Æà¡¿ÀÐ°æÎ¤Æà¡¿Î©²ÖÎèÆà¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=Q11tdr9DSDY(https://www.youtube.com/watch?v=Q11tdr9DSDY)
¡¦¤ªÅ¹Ãµ¤·¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¥êー¡©ÊÓ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¿¿¢ÌÚ¾ÍÊ¿¡¿Æ£ÅÄËüÎ¤Æà¡¿ÀÐ°æÎ¤Æà¡¿Î©²ÖÎèÆà¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=Lm3Fk1F6TQg(https://www.youtube.com/watch?v=Lm3Fk1F6TQg)
¡¦°ì½ï¤Ë¤ªÅ¹¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÊÓ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¿Æ£ÅÄËüÎ¤Æà¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=NRKSPEt8El8(https://www.youtube.com/watch?v=NRKSPEt8El8)
¡¦¤ªÅ¹¤ä¤á¤Þ¤¹¡ÄÊÓ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¿Î©²ÖÎèÆà¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=hkhjtGJKIlc(https://www.youtube.com/watch?v=hkhjtGJKIlc)
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹ ¥¨¥¤¥¢¥¤¥«ver. ÊÓ¡Ê¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=sB0U2MeJDqE(https://www.youtube.com/watch?v=sB0U2MeJDqE)
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹ ¥³¥é¥Üver.ÊÓ¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¿¥¨¥¤¥¢¥¤¥«¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=QfwWzYYYaIQ(https://www.youtube.com/watch?v=QfwWzYYYaIQ)
◼︎½Ð±é¼Ô¾ðÊó
¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯
À¸Ç¯·îÆü¡§1987Ç¯7·î7Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©
¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥å¥¦¥¸¥Þ¥ë¤ò2020Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ë¡£¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£2025Ç¯3·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¿å¸ÍÁÒ¤µ¤ó¡×¡ÊBSÆü¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£Íâ·î¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¿¢ÌÚ¾ÍÊ¿
¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥
¥¨¥¤¥¢¥¤¥«
2024Ç¯·ëÀ®¡¢¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë
Æ£ÅÄËüÎ¤Æà
¸µCA¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤«¤é½÷Í¥¶È¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´é¤¬Ì¥ÎÏ
ÀÐ°æÎ¤Æà
Instagram34Ëü¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー
¢§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¦SNSÅù
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://zenland.jp(https://zenland.jp)
¡¦¡ÖTEMPOLY¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://tempoly.jp(https://tempoly.jp)
¡¦YouTube¡§https://x.gd/nuKoS(https://x.gd/nuKoS)
¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tempoly_zenland101(https://www.tiktok.com/@tempoly_zenland101)
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/tempoly_zenland101/(https://www.instagram.com/tempoly_zenland101/)
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¡¦¥é¥ó¥É¤È¤Ï¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¡¦¥é¥ó¥É¤Ï¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¡Ö¾¦¶ÈÍÑÉÔÆ°»ºÃç²ð»ö¶È¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢Áí¹çÉÔÆ°»º¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ·÷¿Ê½Ð°ÊÍèÂçÉý¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯9·î´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÇ¯´Ö25,700Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ±Û¡Ê¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥ÈÌó100ÌÌÊ¬¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÆ©ÌÀ¤Ç¸øÀµ¤Ê¼è°ú¤Î²¼¡¢³èµ¤¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ä¿·¤¿¤Ê³¹Ê¸²½¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¾ì½ê¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¡¦¥é¥ó¥É ¤Î³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥ó¡¦¥é¥ó¥É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ¢©150-0043ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-17-11¥ß¥Ê¥ß¥Ó¥ë9³¬
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡¡¡§ Æ£°æ Á±±Ñ
ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡§ 2012Ç¯10·î1Æü
URL ¡¡ ¡¡ ¡§ https://zenland.jp/