¡È°é¤Æ¤ë¥¿¥ª¥ë¡É¤È¡È¥¦¥£¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¸¥ï¥é¡É¤¬½é¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¥³¥é¥Ü¡ª°é¤Æ¤ë¥¿¥ª¥ëÉ½»²Æ»showroom¤Ë¤Æ2025Ç¯6·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê²Ð¡Ë´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP STORE³«ºÅ

パイロットシューズ株式会社

ウィステリアフジワラと育てるタオルによる初のスニーカーコラボレーションが実現。

今回、コラボレーション商品を期間限定POP UP STOREにて発売いたします。

フィッティングコンシェルジュが、足の計測から最適なサイズ選びまで丁寧にサポート、

専門の靴職人が1足1足手作りで仕上げて参ります。

一般的な靴の作り方ではなく「ボロネーゼ製法*」で足を包み込むように作るため、軽く屈曲しやすい。

超軽量のホワイトソール(レディースのみ)なので、靴の重さは約200グラムでリンゴ約1個分。

70種類以上の色と素材(スムース、スエード、エナメルなど)が選べます。

今回のPOP UP STOREでは「育てるタオルコラボ専用の革」を使用して、

育てるタオル「feel」シリーズ 2025年限定カラーのコーラル&フォレストの2色を用意しました。

ぜひこの特別な一足をご体感くださいませ。

ウィステリアフジワラ ブランドサイト :https://wisteriafujiwara.jp/

育てるタオル公式Online Store :https://sodaterutowel.com/

「*ボロネーゼ製法」とは

アッパー(甲革)とライニング(裏革)を袋状に縫い合わせ、足を包み込む構造にすることで、非常に柔らかい。また、一般的な靴にあるインソール(中底)を省略できるため、屈曲性が高まり、軽量化することができる。加えて、製造工程は手作業が多く、高度な技術が必要なため、ラグジュアリーブランドで採用されることが多い。

POP UP STORE Information

期間限定・育てるタオルと初スニーカーコラボPOPUP開催!

開催期間:2025年6月11日(水)~17日(火)

場所:育てるタオル表参道showroom

営業時間:11:00-19:00

住所:東京都港区北青山3-5-38 善光ビル1F

最寄り駅:東京メトロ表参道A2 出口徒歩2分

地図URL: https://sodaterutowel.com/pages/showroom

\ポップアップ期間限定/

期間中、スニーカーをご購入の方にお好きなカラーが選べるミニタオルをプレゼント!タオルが5%OFFで購入可能!

コラボスニーカー詳細

<レディース>

ポップアップ特別価格:41,800円(税込)

通常価格:49,500円(税込)

サイズ:21~26cm(ハーフサイズなしの6サイズ)

幅:レギュラー(Eウィズ)、スリム(Cウィズ)

デザイン:レースアップとスリッポンの2種類

納期:5週間

<メンズ>※父の日を記念して今回、期間限定販売!

ポップアップ特別価格:49,500円(税込)

通常価格:59,400円(税込)

サイズ:25~27(ハーフサイズありの5サイズ)

幅:レギュラー(Eウィズのみ)

デザイン:レースアップの1種類

納期:5週間

ウィステリアフジワラとは

200 種以上の靴型、70 色以上のカラーから作り上げるあなただけの1 足。

あるいは無限のデザインから紡ぎ出される完全オーダーまで、靴に許された可能性の

全てを叶えたいと考えるのが、1950年創業“靴の老舗”が生んだウィステリアフジワラ。

匠の技を持つ職人とともに仕立て上げていく自分だけの1 足は、単に美しい注文靴の領域にとどまらず、足に沿わせるたびに、まるで未来の扉を開け放つような人生の喜びにつながる幸せの体験となるはずです。

サイジングからフィッティング、アジャスティング、そして、アフターサービスまでの手厚いホスピタリティーは、真のラグジュアリーを伝え、併設のカフェや送迎サービスまで用意した靴のオートクチュールサロンでの出会いは、全てが思いがけない至幸の体験となるはず。

歩くことは生きること。だから靴のオーダーは、新しい生き方の発見。

人生を変える1 足に出会いませんか。

公式ライン :https://page.line.me/782bmcfp?openQrModal=true公式Instagram :https://www.instagram.com/wisteriafujiwara/公式Facebook :https://www.facebook.com/people/Wisteria-Fujiwara/100054405901858/

育てるタオル2025年限定カラーについて

触れるたびに育つ肌ごこちと愛着を感じることができる「育てるタオル」。

スタンダードシリーズの「feel」では、毎年その年のテーマを掲げ、限定カラーのタオルを販売。

2025年のテーマは "AFFECTION"海と森が調和し、私たちの暮らしを支えてくれる大切な自然。

その美しさを守り、大切にしていきたいという想いから、海のサンゴを連想させる"コーラル”と、

緑豊かな森を思わせる”フォレスト"の2色「affection コーラル」「 affection フォレスト」をセレクトしました。

ポエトリー

Love’s light reaches the earth,

The sea whispers softly,

The forest begins to dance, Weaving the threads of life.

地球にとどく愛の光、海がささやき、森はおどり、命をつむぐ

<会社概要>

社名:パイロットシューズ株式会社

PILOT SHOES Co., Ltd.

本社:〒111-0025 東京都台東区東浅草 2-22-5

本社工場:〒111-0023 東京都台東区橋場 2-4-2 3F(郵送先)

TEL:03-3874-8121

FAX:03-3874-8126

E-mail:info@pilotshoes.co.jp

URL:www.pilotshoes.co.jp

創立:1950年6月

設立:1975年2月

資本金:2,000 万円