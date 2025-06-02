U25À¤Âå¸þ¤±¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Îº×Åµ¡ØTORYUMON TOKYO 2025 RISE¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ØNext GenAI Summit powered by DeNA¡Ù³«ºÅ·èÄê
¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎU25À¤Âå¸þ¤±¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTORYUMON TOKYO 2025 RISE¡×¤ò2025Ç¯6·î28Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç ¥Ýー¥È¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢6·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¡¡PLATINUM¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤Ë¤è¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lu.ma/h6eflb6i
Next GenAI Summit powered by DeNA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Next GenAI Summit powered by DeNA¤Ï¡¢AI¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼Ê¬Ìî¤ËÄ©Àï¤¹¤ëU25À¤Âå¤Î¼ã¼êµ¯¶È²È¡¦µ¯¶È»ÖË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£´û¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êÁÏ¶È¼Ô¤«¤é¡¢µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¡¢AI¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ã¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸¤¤¡¢µ¯¶È¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖAI ¡ß ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¸òÎ®¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¼ÂÁ©¼ÔÆ±»Î¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¾úÀ®¤¹¤ëÅÐÎµÌç¡ÊTORYUMON¡Ë¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥óÅÐÃÅ¼Ô/¥Ô¥Ã¥Á¿³ºº°÷
½»µÈ À¯°ìÏº »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー
AI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ËÜÉôÄ¹
2012Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤ËÆþ¼Ò¡£¥²ー¥à¤Î¥µー¥Ðー¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢±¿ÍÑ¥²ー¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¿·µ¬¥²ー¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー/¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥ªー¥Êー¡¢¥²ー¥à¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁÈ¿¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢Pococha¡¢IRIAM¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¤ÎËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï AI¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢DeNA¤«¤é¤ÎAI¤Ë´Ø¤ï¤ëÄ¾ÀÜÅê»ñ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥É½Ð»ñ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤äDeNA AI Link¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÁáÀî ¾°¸ã »á
³ô¼°²ñ¼ÒCoefont ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
2020Ç¯¡¢Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢2021Ç¯¡¢¡ÖÀ¼¤ò¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¨¤ë¡×CoeFont¤ò³«È¯¡£Â¹ÀµµÁ°é±ÑºâÃÄ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢AI²»À¼¹çÀ®µ»½Ñ¤Ç¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÓ Î´¹° »á
HEROZ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
£±£¹£¹£¹Ç¯Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡£ ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë¤Ëµ»½Ñ³«È¯¿¦¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢£É£ÔÀïÎ¬Éô¤ä·Ð±Ä´ë²èÉô¤ËºßÀÒ¡£ £²£°£°£¹Ç¯£´·î¤Ë¹â¶¶ÃÎÍµ»á¤È¶¦¤Ë£È£Å£Ò£Ï£ÚÀßÎ©¡£ £²£°£±£¹Ç¯¡¢Âè21²ó´ë¶È²È¾Þ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾Þ¼õ¾Þ¡£
¿¼ÄÅ µ®Ç· »á
³ô¼°²ñ¼ÒTHE GUILD ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£³ô¼°²ñ¼Òtha¤ò·Ð¤Æ¡¢Flash¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç³èÌö¡£ÆÈÎ©°Ê¹ß¤Ï³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÎUIÀß·×¤Ë°Ü¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥ÈTHE GUILD¤òÀßÎ©¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥ànote¤ÎCXO¤È¤·¤Æ¡¢note.com¤Î¥µー¥Ó¥¹Àß·×¤òÌ³¤á¤ë¡£ ¼¹É®¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç¤âÀªÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ) 13:00 ~ 17:00
²ñ¾ì¡§DeNAËÜ¼Ò¡Ê½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢40³¬¡¦WeWork½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Æâ¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«ÆóÃúÌÜ24ÈÖ12¹æ ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 40³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://dena.com/jp/company/access.html
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
13:00 ~ 13:15¡¡³«²ñ°§»¢
13:15 ~ 14:00¡¡¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
14:00 ~ 14:15¡¡µÙ·Æ
14:15 ~ 15:45¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
15:45 ~ 16:00¡¡¥Ô¥Ã¥Á·ë²ÌÈ¯É½
16:00 ~ 16:50¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
16:50 ~ 17:00¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
TORYUMON TOKYO 2025 RISE¡¡PLATINUM¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー
TORYUMON TOKYO 2025 RISE
¥¤¥Ù¥ó¥È¼ñ»Ý
TORYUMON¤Ï¡¢U25À¤Âå¸þ¤±¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£´û¤Ëµ¯¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼êµ¯¶È²È¡¢µ¯¶È½àÈ÷Ãæ¤ÎU25À¤Âå¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¯¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÎTORYUMON TOKYO 2024 IGNITE¤Ç¤Ï²áµîºÇÂç¤ÎÌó800Ì¾¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤«¤éÃå¼Â¤Ëµ¯¶È²È¤òÇÚ½Ð¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ1,000Ëü±ßÁ°¸å¤Î¥·ー¥É¥Þ¥Íー¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î³ØÀ¸µ¯¶È²È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾µ¯¶È²È¤äÅê»ñ²È¡¢À¯¼£²È¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¼Ô¤ÈÌ©¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¡ÖÅÐÎµÌç¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëU25À¤Âå¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
TORYUMON TOKYO 2025 RISE ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯6·î28Æü(ÅÚ) 12:45~19:45
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç ¥Ýー¥È¥Ûー¥ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß£±ÃúÌÜ£·－£± Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç ¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïー1³¬¡Êhttps://maps.app.goo.gl/j9MzjwaLqxgobDu97¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://portcity-hall.tokyo/access/
ÂÐ¾Ý¡§³ØÀ¸ / U25¤ÎÊý
TORYUMON TOKYO 2025 RISE ÅöÆü¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
12:15～12:45¡¡Æþ¾ì³«»Ï
12:45～13:00¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
13:00～14:00¡¡Âè1Éô¡¡¼ã¼êµ¯¶È²È¤«¤é³Ø¤Ö-¥·ー¥É´ü¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬-
14:00～14:30¡¡¸òÎ®²ñ£±.
14:30～15:00¡¡Âè2Éô¡¡VC¥ê¥Ðー¥¹¥Ô¥Ã¥Á
15:00～16:00¡¡¸òÎ®²ñ£².
16:00～17:00¡¡Âè3Éô¡¡U25 TORYUMON¥Ô¥Ã¥Á
17:00～17:30¡¡¸òÎ®²ñ£³.
17:30～18:30¡¡Âè4Éô¡¡Âç·¿Ä´Ã£¤·¤¿µ¯¶È²È¤Ë³Ø¤Ö-Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÁÈ¿¥¤È¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬-
18:30～18:45¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¡¦·ë²ÌÈ¯É½
18:45～19:45¡¡¸òÎ®²ñ£´.
»²²ÃÅÐÏ¿ :
https://lu.ma/u1uh91kq
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
TORYUMON±¿±Ä»öÌ³¶É ¡¡toryumon[at]f-ventures.vc
¢¨ÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬[at]¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£