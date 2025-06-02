¡ÚGIGA¥¹¥¯ー¥ëÃ¼Ëö¤Î¥Çー¥¿¾Ãµî¡¢ºÇ¤â°ÂÁ´¤È¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¾Ãµî¤Ï¤ï¤º¤«12.5%¡ÛÁ´¹ñ¶µ°é°Ñ°÷²ñÂÐ¾Ý¡ÖGIGA¥¹¥¯ー¥ëÃ¼Ëö½èÊ¬¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡¡¥Çー¥¿¾ÃµîÊýË¡/½èÊ¬ÈñÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½

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¢¨https://www.ipa.go.jp/security/reports/oversea/nist/about.html
¢¨https://blancco.com/resources/blog-an-introduction-to-the-new-ieee-data-era-standard/
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