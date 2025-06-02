¥Ñ¥é¥É¥¥À¸ÃÂ25¼þÇ¯µÇ°¡£²Æ¤Î»ØÀè¤Ë¡¢³Ú±à¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¤¤é¤á¤¡£¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¤«¤é¡ÖÌ´¤òºé¤«¤»¤ë²Ö¡¹¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¿§¤òÈ¯Çä¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡×¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥·ー¥º¥ó»È¤¤ÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¡×¤Î²Æ¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ²Æ¿·¿§ ¡ãÁ´4¿§¡ä¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Ñ¥é¥É¥¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ¸ÃÂ¤«¤é25Ç¯ÌÜ¤ÎµÇ°Ç¯¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤ë¡Ö³Ú±à¡×¤ò¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ï¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¸½¼Â¤È¶õÁÛ¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê³Ú±à¡£¤½¤Î¶õ´Ö¤Ëºé¤¸Ø¤ë²Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹―¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê³Ú±à¤Ç°é¤Þ¤ì¤ëÌ´¤òºé¤«¤»¤ë²Ö¡¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¸¸ÁÛÌ´¸«²Ö¡ÊDreamy Garden¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÎø¿´´Å¡¹¡Ê¥á¥í¥á¥í¥¦¡Ë¡×¡ÖìÔÂôµ®Â²¡Ê¥Þ¥Ö¥ê¥Ã¥Á¡Ë¡×¡ÖÆú¿§¹¬±¿¡Ê¥Ï¥Ô¥é¥¡Ë¡×¡ÖÈþÎï¿´¿ì¡Ê¥¯¥é¥¯¥é¥ê¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾¯¤·Ææ¤á¤¤¤¿Ì¾Á°¤ò»ý¤ÄÁ´4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£Â¿¹¬´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿§ºÌ¤äÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤Î¤¤é¤á¤¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤ò»ØÀè¤«¤é¥Ï¥Ã¥Ôー¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯²Æ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¡£°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öº£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÊª¸ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë
¼ïÊÌÌ¾¾Î¡§¥Í¥¤¥ë¥«¥éー¡¡¿§¿ô¡§Á´4¿§¡¡ÍÆÎÌ¡§³Æ4.0ml¡¡²Á³Ê¡§³Æ\385¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡¡¡¡ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê¢¨2¡Ë
À½ÉÊ¾ðÊóURL¡§https://www.parado.jp/lineup/nail/nailcolor_mini.html¡¡
¡Ê¢¨2¡Ë°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ¹¡Û
- ¥ï¥ó¥·ー¥º¥ó»È¤¤ÀÚ¤ê¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡£¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤òµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
- ÄÞ¤Ø¤ÎÌ©ÃåÎÏ¤Î¹â¤¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¿å¤Ë¤è¤ë¤Õ¤ä¤±¤äÄÞ¤Ø¤Î¾×·â¤Ë¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Èþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ä¹¤â¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥à¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Ê¿É®¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
- Â®´¥½èÊý¤òºÎÍÑ¡£ÁÇÁá¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤ÇË»¤·¤¤»þ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Û
2025Ç¯²Æ¤Ï¡Ö¸¸ÁÛÌ´¸«²Ö¡ÊDreamy Garden¡Ë¡×¡£Ì´ºé¤¯³Ú±à¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë²Ö¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Á´4¿§
¿§Ì¾¡§Îø¿´´Å¡¹¡Ê¥á¥í¥á¥í¥¦¡Ë
¿§ÈÖ¹æ¡§RD14
¸¸ÁÛÂ°À¡§¤Û¤ì¤µ¤»²Ö
¿§ÆÃÄ¹¡§Âç¿Í¤Î´é¤·¤ÆÌµ¼Ùµ¤¡£¤½¤ÎÆóÌÌÀ¤ËÃ¯¤â¤¬Îº¤Ë¤Ê¤ë¥·¥¢ー¥ì¥Ã¥É¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãRD14¡ä
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãRD14¡ä¡Ê»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãRD14¡ä¡Ê¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈÎã¡Ë
¿§Ì¾¡§ìÔÂôµ®Â²¡Ê¥Þ¥Ö¥ê¥Ã¥Á¡Ë
¿§ÈÖ¹æ¡§OR07
¸¸ÁÛÂ°À¡§¥»¥ì¥Ö²Ö
¿§ÆÃÄ¹¡§¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¿¤¤¿Í¤Ø¡£4¼ï¤Î¥é¥á¤¬¤Þ¤Ð¤æ¤¤¡ÖìÔÂô¥¸¥å¥¨¥êー¥é¥á¡×Æþ¤ê¤Î¥ê¥Ã¥Á¥ª¥ì¥ó¥¸¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãOR07¡ä
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãOR07¡ä¡Ê»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãOR07¡ä¡Ê¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈÎã¡Ë
¿§Ì¾¡§Æú¿§¹¬±¿¡Ê¥Ï¥Ô¥é¥¡Ë
¿§ÈÖ¹æ¡§PK20
¸¸ÁÛÂ°À¡§¤·¤¢¤ï¤»²Ö
¿§ÆÃÄ¹¡§¥Ö¥ëー¤¬±©¤Ð¤¿¤¯¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÎÀÄ¤¤Ä»¥é¥á¡×¡£Â¿¹¬´¶¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊÐ¸÷¥Ô¥ó¥¯¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPK20¡ä
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPK20¡ä¡Ê»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãPK20¡ä¡Ê¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈÎã¡Ë
¿§Ì¾¡§ÈþÎï¿´¿ì¡Ê¥¯¥é¥¯¥é¥ê¡Ë
¿§ÈÖ¹æ¡§GY07
¸¸ÁÛÂ°À¡§Ì¥ÏÇ²Ö
¿§ÆÃÄ¹¡§Èþ¤·¤¤¥Ö¥ëー¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¡Ö½÷¿À¤ÎÊÐ¸÷¥é¥á¡×¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¡£ÀöÎý¤Î¥âー¥Ö¥°¥ìー¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãGY07¡ä
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãGY07¡ä¡Ê»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë ¡ãGY07¡ä¡Ê¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥ÈÎã¡Ë
¡Ú¸¸ÁÛÌ´¸«²Ö¡ÊDreamy Garden¡Ë ¿Þ´Õ¡Û
¸½¼Â¤È¶õÁÛ¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê³Ú±à¤Ëºé¤¯²Ö¡¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²Ö¡¹¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥ë¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥ß¥Ë¥Í¥¤¥ë¡¡¸¸ÁÛÌ´¸«²Ö¡ÊDreamy Garden¡Ë ¿Þ´Õ
¡Ú¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¥Ó¥åー¥Æ¥£&¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡×
¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é¡¢¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥¥ì¥¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë¥³¥¹¥á¤Ø¡£
¡Ö¤¢¡¢¥Ýー¥Á¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖµÞ¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×
½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Ô¥ó¥Á¡×¤Î»þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¥¹¥á¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ñ¥é¥É¥¥¤Ï¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¡×¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¥¹¥á¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
È©¤Ë¤Î¤»¤¿¤é¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¼«Á³¤Ç¥¥ì¥¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£
²Á³Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡¢¥µ¥¤¥º¤â¾®¤µ¤á¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òLucky¤Ë¡¢»È¤¤Â³¤±¤ë¤Û¤ÉHappy¤Ë¡£
¥Ó¥åー¥Æ¥£&¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥É¥¥¡×¡£
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥Ñ¥é¥É¥¥¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-8-10
TEL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ 0120-335413
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§ http://www.parado.jp
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://twitter.com/ParaDo_
¸ø¼°Instagram¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/parado_official