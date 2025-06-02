TRIAD¡¦COZUCHI¡¦COMMOSUS¡¡Åê»ñ²È´¶¼Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÎß·×1,000²¯±ßÄ´Ã£µÇ°¡ª2¿Í¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ë²Æ¤ÎÂç´¶¼Õº×¡ª¡×¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒTRIAD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁÒ»ý ÀµÇ·¡¢°Ê²¼¡§TRIAD¡Ë¡¢LAETOLI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÆ£ Ìï¡Ë±¿±Ä¤Î¡ÖCOZUCHI¡Ê¥³¥Å¥Á¡Ë¡×¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSOCIAL COMMON CAPITAL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÈª ¹ÂÀ¡Ë»Ò²ñ¼Ò±¿±Ä¤Î¡ÖCOMMOSUS¡Ê¥³¥â¥µ¥¹¡Ë¡×¤Î»°¼Ò¥°¥ëー¥×¶¦Æ±¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ûÂ¸Åê»ñ²È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖÎß·×1,000²¯±ßÄ´Ã£µÇ°¡ª2¿Í¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ë²Æ¤ÎÂç´¶¼Õº×¡ª¡×¤òËÜÆü¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://100billion.triad.company
COZUCHIµÚ¤ÓCOMMOSUS¤Ï¤É¤Á¤é¤â2019Ç¯¤«¤é¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤«¤éTRIAD¤¬Ä´Ã£¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Û¤Ï¡¢Îß·×1,000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ûÂ¸¤ÎÅê»ñ²È¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾
COZUCHI¡õCOMMOSUSÅê»ñ²È¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢Îß·×1,000²¯±ßÄ´Ã£µÇ°¡ª2¿Í¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ë²Æ¤ÎÂç´¶¼Õº×¡ª
ÂÐ¾Ý¼ÔµÚ¤ÓÂÐ¾Ý¿Í¿ô
°Ê²¼3ÅÀ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç5,000Ì¾ÍÍ¤Ë·ÊÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý¼Ô¤¬1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÁá´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤Ï2¿Í¤Ë1¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡Ë2025Ç¯5·î31Æü»þÅÀ¤Ç¡ÖCOZUCHI¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖCOMMOSUS¡×¤Î²ñ°÷¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡¡
2¡Ë2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¤Ç¡ÖCOZUCHI¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCOMMOSUS¡×¤ÎÎ¾Êý¤Î²ñ°÷¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
3¡Ë2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¤ÇCOZUCHI¤Þ¤¿¤ÏCOMMOSUS¤Ë¤ÆÎß·×Åê»ñ¿½¹þ¶â³Û100Ëü±ß°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅê»ñ¿½¹þ²ó¿ô¤¬10²ó°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê¢¨2¡Ë¡Ê¢¨3¡Ë
¡Ê¢¨1¡Ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²ñ°÷¡×¤ÎÄêµÁ¤Ï´ð½àÆü¡Ê2025Ç¯5·î31Æü¡Ë»þÅÀ¤ÇËÜÅÐÏ¿¤¬´°Î»¤·¡¢Åê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëÊý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖCOZUCHI¡×¤È¡ÖCOMMOSUS¡×¤ÎÎß·×Åê»ñ¿½¹þ¶â³Û¡Ê²ó¿ô¡Ë¤Î¹ç»»¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö½Ð»ñ±þÊç¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼êÂ³¤¤ò»Ø¤·¡¢±þÊç¸å¤ÎÃêÁª·ë²Ì¡ÊÅöÁª¡¦ÍîÁª¡Ë¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£1¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë1¿½¹þ¤¬¡Ö1±þÊç¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨3¡Ë¡ÖÅê»ñ¿½¹þ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î¿½¹þ¼êÂ³¤¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃêÁª·Á¼°¤ÇÊç½¸¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿½¹þ¸å¤ÎÃêÁª·ë²Ì¡ÊÅöÁª¡¦ÍîÁª¡Ë¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ÊÉÊÆâÍÆµÚ¤Ó¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²¼µURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://100billion.triad.company
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒTRIAD
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁÒ»ý ÀµÇ·
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³2ÃúÌÜ26－1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»ö¶È¡¿ÉÔÆ°»º´ÉÍý»ö¶È¡¿ÉÔÆ°»º³«È¯µÚ¤Ó¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¿ÉÔÆ°»º»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾å»ö¶È¡Ê°ì»þÊÝÍ´Þ¤à¡Ë¡¿ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È
URL¡§https://triad.company/
LAETOLI³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÆ£ Ìï
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³ÆóÃúÌÜ5ÈÖ8¹æ ÀÄ»³OM-SQUARE4³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¿ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È
URL¡§https://laetoli.jp/
URL¡§https://cozuchi.com
³ô¼°²ñ¼ÒSOCIAL COMMON CAPITAL
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÈª ¹ÂÀ
»ñËÜ¶â¡§1²¯7,100Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-7-22 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Í»»ñ·¿¡ÊÂßÉÕ·¿¡Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¶âÍ»¤Û¤«¶âÍ»¶ÈÁ´ÈÌ
URL¡§https://scc.inc
¡ÊSCC ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥â¥µ¥¹
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ µÁÎ´
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-7-22 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Í»»ñ·¿¡ÊÂßÉÕ·¿¡Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÊç½¸µÚ¤Ó»äÊç¤Î¼è¤ê°·¤¤¶ÈÌ³¡ÊÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡Ë
ÅÐÏ¿¡¿²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè2973¹æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ
URL¡§https://commosus.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥â¥µ¥¹¥Ð¥ó¥¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ µÁÎ´
»ñËÜ¶â¡§1²¯9,800Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³2-7-22 3F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âß¶â¶È
ÅÐÏ¿¡¿²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÅìµþÅÔÃÎ»ö(2)Âè31876¹æ¡¿ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñÂè006206¹æ