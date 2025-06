¤¯¤¹¤ß¥ì¥¿¥Ã¥Á¡ª¥»¥¶¥ó¥Ì¤«¤é¤¯¤¹¤ßÊäÀµ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡õ¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò³ð¤¨¤ë3¿§Æþ¤ê¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬2025Ç¯8·î¾å½Ü¤Ë¿·È¯Çä¡ª

株式会社セザンヌ化粧品

株式会社セザンヌ化粧品(本部:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁祥)は、くすみを補正し明るい肌印象に仕上げる「セザンヌ トーンフィルターハイライト」と、濃淡の異なる3つの影色をブレンドして、自然な立体感を叶える「セザンヌ ブレンドカラーシェーディング」を8月上旬に新発売いたします。

●新定番!くすみを補正するハイライトが新登場

「セザンヌ トーンフィルターハイライト」は、お肌にフィルターをかけたように、くすみを補正するハイライト。クマに悩む担当者の声がきっかけで開発がスタートしたアイテムで、どんよりとした印象になりやすいくすみや影、気になる毛穴や赤みなどをカバーしてくれます。

サラサラ質感で、お肌に溶け込むような使い心地。皮脂吸着パウダー配合でテカリやすいゾーンにメイク仕上げのハイライトとしてはもちろん、メイク直し用にもお使いいただけます。目元のくすみやクマカバー、くすみやすい口元やほうれい線などに使えばメイクの仕上がりをワンランクアップできるアイテムです。

●自分にぴったりな影色をつくれる!濃淡自在な3色小顔パレット

「セザンヌ ブレンドカラーシェーディング」は、濃淡の異なる3色入りのシェーディングパレット。

鼻筋やフェイスライン、おでこなど、お顔の影を入れたい場所に合わせて、濃淡や色みを簡単に調節できます。毛量を抑えた斜めカットブラシを採用し、フェイスラインはもちろん鼻筋にもフィットする塗りやすさにこだわっています。絶妙な発色で自然な仕上がりです。

■ 「セザンヌ トーンフィルターハイライト」

税込 \693

全1色 01 フィルターベージュ

「セザンヌ トーンフィルターハイライト」は、くすみを補正するハイライト。さっと

塗るだけでお肌にフィルターをかけたように、くすみや影をなかったことに!

気になるお肌の毛穴・赤みなども同時にカバーできます。

<商品特長>

●くすみレタッチ効果

どんよりとした印象になりやすいくすみや影を即レタッチ!

気になるお肌の毛穴・赤みなどもカバーしてくれます。

●溶け込むようなしっとり質感

しっとりなのにサラサラ質感でお肌に溶け込むようにフィット。

●メイクの仕上げにもお直しにも使える

メイクの仕上げのハイライトとしてはもちろんお直しにも◎

皮脂吸着パウダーも配合しているので、テカリやすいTゾーンにもおすすめ!

●山型形状のブラシ付

細かい部分にもしっかりフィットする山型形状で、サイド面はぼかしやすい形状

●美容保湿成分配合

スクワラン・ホホバ種子油・ヒアルロン酸Na・パンテノール・アーモンド油

●無香料・無鉱物油・アルコールフリー・パラベンフリー

How To Use

■ 「セザンヌ ブレンドカラーシェーディング」

税込 \781

全2色 01 ウォームトーン(明るい自然な茶色)

02 クールトーン(落ち着いた深めの茶色)

01 ウォームトーン02 クールトーン

「セザンヌ ブレンドカラーシェーディング」は、自分にぴったりの影色をつくれる、濃淡自在な3色小顔パレット。3色入っているので、入れたい場所に合わせて濃淡・色みを調整できます。

<商品特長>

●全顔対応シェーディング

パレットに3色入っているから、入れたい場所に合わせて濃淡・色みをぴったり調整!

●計算された絶妙発色

塗っていることが分からないくらい自然な仕上がりなのに小顔効果はしっかり感じる絶妙発色

●鼻筋フィットブラシ

斜めカットブラシを採用。フェイスラインはもちろん、鼻筋にもフィット!

●無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー

おすすめの塗り方(ハート)

既存シェーディングもおすすめ♪

■ 「セザンヌ シェーディングペンシル」

面も点も自在。骨格強調シェーディングペンシル。

細かい部分も狙い通りに描きやすい6mmペンシルのシェーディング。

リアルな影色を仕込んで骨格を強調。理想の鼻の形や、スッキリとしたフェイスラインを演出。

■ 「セザンヌ ナチュラルマットシェーディング」

リアルな影カラーで自然に小顔に。

疑似影色を仕込んでバレずに自然な小顔を叶える、パウダータイプのシェーディング。影の色であるグレーを足すことで、ブラウンよりも馴染むのにしっかり陰影&小顔印象に。

セザンヌについて

ずっと安心、ずっとキレイ。

セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。

セザンヌの生まれたきっかけは、高品質でお求めやすい価格の化粧品を日本の女性に提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。

パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。

※1 雑貨を除く ※2 リムーバーを除く。全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社セザンヌ化粧品 https://www.cezanne.co.jp/cgi-bin/inquiry.cgi

TEL:0120-55-8515(月~金 9:00~17:30 祝祭日、年末年始を除く)