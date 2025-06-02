¡Ú²Æ¤ÎÌ£³Ð¡Û²Æ¤À!!Îä¤¨¤¿¡É¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Óー¥ë¡É¤Ë¹ç¤¦µ¨Àá¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä³«»Ï¡ÚÀéÇ¯¤Î±ã¡¦Ê¡Ê¡²°¡¦·î¤Î±ã¡¦ÃÝ¼è¼òÊª¸ì¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¿Àµ±Çî¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¡ÖÀéÇ¯¤Î±ã¡×¡ÖÊ¡Ê¡²°¡×¡Ö·î¤Î±ã¡×¡ÖÃÝ¼è¼òÊª¸ì¡×¤Çµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃÕ°¾¤ÎÅ·¤×¤é¡Ù¤ä¡ØÌôÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤½¤¦¤á¤ó¡Ù¡¢¡ØÀô½£¿å¤Ê¤¹(R)¡Ù¤ä¡¢¡ØÇòÅí¥Ñ¥Õ¥§¡Ù¤Ê¤É¡¢²Æ¤ÎÌ£³Ð¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤Î¡Ø¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞÅÐÏ¿¡Ù¤Ë¡ÖÀéÇ¯¤Î±ã¡×¡ÖÊ¡Ê¡²°¡×¡Ö·î¤Î±ã¡×¡ÖÃÝ¼è¼òÊª¸ì¡×¤Î¤´ÍøÍÑÍ½ÄêÅ¹ÊÞ¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢µ¨Àá¥á¥Ë¥åー¤Î¡È²Ø»Ò¤Î¾Æ¤¤Ó¤¿¤·¡É¤¬100±ß¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¡¢¸åÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑÍ½Äê¤ÎÅö¼ÒÅ¹ÊÞ¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½¾¶È°÷°ìÆ±¡¢³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÎÌ£³Ð
¡Î´ôÉì¸©»º¡ÏÃÕ°¾¤ÎÅ·¤×¤é～»³Ü¥±öÅº¤¨～¡¡698±ß¡ÊÀÇ¹þ768±ß¡Ë
¡Î´ôÉì¸©»º¡ÏÃÕ°¾¤ÎÅ·¤×¤é～»³Ü¥±öÅº¤¨～
³°¤Ï¥«¥é¥Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é½À¤é¤«¤¯ÍÈ¤²¤¿ÃÕ°¾¤Ï¡¢½é²Æ¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤Ç¾åÉÊ¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¡È»³Ü¥±ö¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ø»Ò¤ÈÆ¦ÉÙ¤Î¥Áー¥ºËãÇÌ¡¡698±ß¡ÊÀÇ¹þ768±ß¡Ë
²Ø»Ò¤ÈÆ¦ÉÙ¤Î¥Áー¥ºËãÇÌ
ÈþÌ£¤·¤¤Æ¦ÉÙ¤È½Ü¤Î²Ø»Ò¤ò»È¤Ã¤¿ËãÇÌ¤Ë¥Áー¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Áー¥º¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËãÇÌ¥½ー¥¹¤¬ÀäÉÊ¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤âËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Àô½£¿å¤Ê¤¹(R)¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Ø»Ò¤Î¾Æ¤¤Ó¤¿¤·¡¡498±ß¡ÊÀÇ¹þ548±ß¡Ë
²Ø»Ò¤Î¾Æ¤¤Ó¤¿¤·
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿½Ü¤Î²Ø»Ò¤ò¡¢Îä¤ä¤·¤¿¤À¤·½Á¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÎÃ¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Àô½£¿å¤Ê¤¹(R)¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ð¡¹¤·¤µ¤È¡¢½À¤é¤«¤µ¤ËÆÈÆÃ¤Î´Å¤ß¤¬ÈþÌ£¤·¤¤Àô½£¿å¤Ê¤¹(R)
¡ÈÀô½£¿å¤Ê¤¹(R)¡É¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ê¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈé¤¬Çö¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¯¡¢Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡È¤®¤å¤Ã¡É¤È¹Ê¤ë¤È¿å¤¬¤·¤¿¤¿¤ë¤Û¤É¿åÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È´ÅÌ£¤Î¤¢¤ë¿ð¡¹¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÎÂçºå¡ÏÀô½£¿å¤Ê¤¹(R)¤ÎÀõÄÒ¤±¡¡498±ß¡ÊÀÇ¹þ548±ß¡Ë
¡ÎÂçºå¡ÏÀô½£¿å¤Ê¤¹(R)¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¡548±ß¡ÊÀÇ¹þ603±ß¡Ë
Åí¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤È ¤È¤í¤±¤ë¿©´¶
²Æ¤ÎìÔÂô!!ÇòÅí¥Ñ¥Õ¥§¡¡748±ß¡ÊÀÇ¹þ823±ß¡Ë
²Æ¤ÎìÔÂô!!ÇòÅí¥Ñ¥Õ¥§
²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎìÔÂô¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Åí¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤È ¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¹¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç²Æ¤Ëºé¤¯²Ö¤ÎÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ð¡¹¤·¤¯Ã¸¤¤¿§¤ò¤·¤¿¡ÉÇòÅí¡É¤È¡¢¡¡½ãÇò¤Î¡É¥¯¥êー¥à¡É¤¬¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÀ¶Á¿¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÎÅí¤ÎºÝÎ©¤Ä´Å¤µ¤È¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤ò¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£¿©¸å¤Î¡È¤´Ë«Èþ¥Ç¥¶ー¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢À§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î1Æü¤«¤é2025Ç¯8·î31Æü¤Þ¤Ç
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î(³ô)¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶¥°¥ëー¥×¡ÖÀéÇ¯¤Î±ã¡×¡ÖÊ¡Ê¡²°¡×¡Ö·î¤Î±ã¡×¡ÖÃÝ¼è¼òÊª¸ì¡×¤Î³ÆÅ¹ÊÞ
¶ÈÂÖ¾ÜºÙ¡§ÀéÇ¯¤Î±ã¡Ëhttps://www.monteroza.co.jp/brand/sen/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÉð¸ËÇ·ÁñÆî¸ý±ØÁ°Å¹¡¢¾ÅÆîÂæÀ¾¸ý±ØÁ°Å¹¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡Ê¡²° / ·î¤Î±ã / ÃÝ¼è¼òÊª¸ì¡Ëhttps://www.monteroza.co.jp/brand_others/
¡¦³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤êÈÎÇäÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤Ï¾åµ°Ê³°¤Ë¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î³Æ¶ÈÂÖ¤Î¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¤ä¿©ºà¡¢´ï¡¦À¹ÉÕ¤±¤¬Â¿¾¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤ªÆÀ¾ðÊó¤Î¤´¾Ò²ð
▶¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞÅÐÏ¿ÆÃÅµ¡ÖÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬100±ß¤Ç¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¡×
¤´ÍøÍÑÍ½Äê¤ÎÅö¼ÒÅ¹ÊÞ¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸åÆü¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤ò100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦³ä°ú¥»ー¥ë¤Ê¤É¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¥¯ー¥Ý¥ó²èÌÌ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¦100±ß¥¯ー¥Ý¥óÂÐ¾Ý°ìÍ÷
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1046/table/642_1_c538c98f5db402efde0a561a9ec82822.jpg ]
¡öÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¤¿¤á¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞÅÐÏ¿ÊýË¡
²¼µURL¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
❒iPhone¥¢¥×¥ê
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179
❒Android¥¢¥×¥ê
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app
¡¦¡ÖiPhone¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google Inc¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Âç¿À µ±Çî
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÇßÎ¤1-21-15
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»±²¼»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý
URL¡§https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes