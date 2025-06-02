¡È»ë³ÐÅª¥Î¥¤¥º¡É¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æÍº»Ö¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥ÎÈ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖD1 MILANO¡Ê¥Ç¥£ー¥ï¥ó¡¦¥ß¥é¥Î¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCRONOGRAFO¡Ê¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥©¡Ë¡×¤ò2025Ç¯6·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖCRONOGRAFO¡×¤Ï¡¢¡È»ë³ÐÅª¥Î¥¤¥º¡É¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¡¢µ¡Ç½Èþ¤Î¾ÝÄ§¡£¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¼çÆ³·¿¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥Ã¥¸¤òÅ»¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£²á¾ê¤ÊÁõ¾þ¤ËÍê¤é¤º¡¢¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤½¤ì¤¬D1 MILANO¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
D1 MILANO CHRONOGRAPH - PRECISION MEETS PRESENCE.
D1 MILANO¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡áÌµµ¡¼Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCRONOGRAFO¡×¤Ç¤Ï¡¢»ëÇ§À¤ò¶Ë¤á¤¿¥¯¥êー¥ó¤Ê¥À¥¤¥ä¥ë¤È¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¥±ー¥¹¤¬Í»¹ç¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤âÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÀºÌ©¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÅëºÜ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤EPSON YM92¥¯¥©ー¥Ä¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òºÎÍÑ¡£¹âÀºÅÙ¤Î¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õµ¡Ç½¤ò¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¹½À®¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SUBTLE POWER. MONOCHROME ATTITUDE.
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¿¥¬¥ó¥á¥¿¥ë¡¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î3¿§Å¸³«¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥á¥¿¥ë»Å¾å¤²¤Î¡ÈEssential Black¡É¥â¥Ç¥ë¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ç»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢½Å¸ü¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¤ä¥×¥Ã¥·¥å¥Ü¥¿¥ó¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¹µ¤¨¤á¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥«¥éー¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ë¸½ÂåÅª¤ÊÂ©¿á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¡¢D1 MILANO¤é¤·¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥©- ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥Û¥ï¥¤¥È - \64,900 (in tax)
¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥©- ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯ - \71,500 (in tax)
¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥©- ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó - \71,500 (in tax)
D1 MILANO¤Î¡ÖCRONOGRAFO¡×¤Ï¡¢»þ·×¤¬¤¿¤À¤ÎÆ»¶ñ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¡Èºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤¿¼çÄ¥¡É¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£Áõ¤¤¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¡ÈÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿¸Ä¿Í¡É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀÅ¤«¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¢§ È¯ÇäÅ¹ÊÞ
¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ëÌ¾Å´É´²ßÅ¹¡¢¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ë¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¢¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢É½»²Æ»¡¢¥¨¥¤¥Á¥¨¥à¥¨¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥¹¥È¥¢²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹
¢§¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ëÌ¾Å´É´²ßÅ¹
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-2-1 Ì¾Å´É´²ßÅ¹¥á¥ó¥º´Û1F
TEL¡§052-541-0051
H¡ëM¡ÇS¡É WatchStore ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.hms-watchstore.com/c/brand/d1milano