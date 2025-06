¡È»ë³ÐÅª¥Î¥¤¥º¡É¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)は、イタリア・ミラノ発のプレミアムウォッチブランド「D1 MILANO(ディーワン・ミラノ)」より、新コレクション「CRONOGRAFO(クロノグラフォ)」を2025年6月6日(金)に発売いたします。

「CRONOGRAFO」は、“視覚的ノイズ”を削ぎ落とした、機能美の象徴。ブランド初の“デザイン主導型クロノグラフ”として、現代的なエッジを纏ったミニマリズムを体現します。過剰な装飾に頼らず、構造そのものが語るスタイル。それがD1 MILANOのクロノグラフです。

D1 MILANO CHRONOGRAPH - PRECISION MEETS PRESENCE.



D1 MILANOのデザイン哲学は、「ミニマルであること=無機質」ではないという信念に基づいています。「CRONOGRAFO」では、視認性を極めたクリーンなダイヤルと、無駄のないラインで構成されたサンドブラスト仕上げのステンレススチールケースが融合。細部にまでこだわったプロポーションは、どの角度から見ても無駄がなく、精密かつパワフルな印象を与えます。搭載ムーブメントには、信頼性の高いEPSON YM92クォーツムーブメントを採用。高精度のクロノグラフ機能を、ミニマルな構成で実現しました。

SUBTLE POWER. MONOCHROME ATTITUDE.

ラインナップは、シルバー/ガンメタル/ブラウンの3色展開。中でも注目は、ガンメタル仕上げの“Essential Black”モデル。マットで指紋がつきにくいサンドブラスト加工が施され、重厚で洗練された存在感を放ちます。さらに、インダイヤルやプッシュボタンに加えられた控えめなアクセントカラーが、ミニマルな世界に現代的な息吹を与えています。この絶妙なバランス感覚が、D1 MILANOらしさを象徴しています。

クロノグラフォ- エッセンシャルホワイト - \64,900 (in tax)クロノグラフォ- エッセンシャルブラック - \71,500 (in tax)クロノグラフォ- エッセンシャルブラウン - \71,500 (in tax)



D1 MILANOの「CRONOGRAFO」は、時計がただの道具で終わらない時代にふさわしい、“削ぎ落とされた主張”を持つプロダクトです。装いの一部として、ビジネスにもカジュアルにもシームレスにフィットし、現代を生きる“目の肥えた個人”のライフスタイルを静かに際立たせます。



▼ 発売店舗

ビヨンクール名鉄百貨店、ビヨンクールキャッスル、エイチエムエスウォッチストア表参道、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店



▼お客様お問い合わせ先

ビヨンクール名鉄百貨店

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1 名鉄百貨店メンズ館1F

TEL:052-541-0051

H°M’S” WatchStore 公式オンラインストア

https://www.hms-watchstore.com/c/brand/d1milano