¡ÚÌµÎÁ¡Û±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ»ñÎÁ¡¢ÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
ÌµÎÁ¤Î±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¥Æー¥Þ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¡¢°ÂÁ´±ÒÀ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ëー¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢°ÂÁ´±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥µ¥¤¥È¡Ö°ÂÁ´±ÒÀ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(https://annei.online/)¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥È¥é¤¬±¿±Ä¡Ë¡£
°ÂÁ´±ÒÀ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤Î»º¶È°å»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥Õ¥£¥¹¥È»º¶È°å»öÌ³½ê(https://comfist.jp/)¤Î»º¶È°å¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢ÊÝ·ò»Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡¢ÌµÎÁÇÛÉÛ
Ëè·î¤Î±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¥Æー¥Þ(https://annei.online/category/eisei/)¤ò¡¢ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤Ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ÅÐÏ¿¤Ê¤É¤Ï¡¢°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
»ñÎÁ¤Ï°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤¬ºîÀ®
µ¨Àá¤´¤È¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ
´ë¶È¤Ç¤Î¿ä¾©¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âµºÜ
»ñÎÁ¤Ï»º¶È°å¡¢ÊÝ·ò»Õ¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°å³ØÅª¤ËÂÅÅöÀ¤Î¤¢¤ë»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï«´ð½ðÄó½Ð»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤â²òÀâ
¤Þ¤¿±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Î»ñÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÏ«´ð½ðÄó½Ð»ñÎÁ¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²òÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´±ÒÀ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë°ÂÁ´±ÒÀ¸°Ñ°÷²ñ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎµºÜ»öÎã
¾Ü¤·¤¯½ñ¤Êý¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÄó½Ð»ñÎÁ¤ÎµºÜ²òÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
Ï«´ð½ð¤ÎÄó½Ð½ñÎàºîÀ®Âå¹Ô¡Ö¥Êー¥¹¤Ë´ÝÅê¤²¡×¤âÊÂ¹Ô¥ê¥êー¥¹
´ë¶È¤Î·ò¹¯´ÉÍý»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Êー¥¹¤Ë´ÝÅê¤²(https://annei.online/nursenimarunage/)¡×¤Ï
- ·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÈ½Äê
- Ï«´ð½ð¤ÎÄó½Ð½ñÎàºîÀ®
- ÊÝ·ò»ÕÌÌÃÌ¤â
¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡£
´ë¶È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ÎÂçÈ¾¤ò¡¢¥Êー¥¹¤Ë´ÝÅê¤²¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê¿Íºà¥ê¥½ー¥¹¤òËÜ¶È¤ËÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¡¢¿Í¼êÉÔÂ»þÂå¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î°ÂÁ´±ÒÀ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë
»ä¤Ï¥³¥ó¥Õ¥£¥¹¥È»º¶È°å»öÌ³½ê(https://comfist.jp/)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¹¥È¥é(https://mstra.jp/)¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Î»º¶È°å³èÆ°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ï¡¢¿Íºà¤¬µ®½Å¤Êº£¡¢³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤ÏÍø±×¤ò»º¤Þ¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¶ÈÌ³¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë»ö¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ç
- »ñÎÁ¤òºî¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ
- ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦¤Þ¤È¤á¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
- Ï«´ð¤Ø¤Î½ñÎàÄó½Ð¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤
¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤·¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ë»ö¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢¤½¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤òÁ´¤Æ²ò·è¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ÂÁ´±ÒÀ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
ÌµÂÌ¤Ê¡Ö¼ÖÎØ¤ÎºÆÈ¯ÌÀ¡×¤Ï¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î°ÂÁ´±ÒÀ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(https://annei.online/)¤Ç¡£