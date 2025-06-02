¡ÚÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡ÛÌîºÚ¡¢Â¤ê¤Æ¤ë¡©ÌîºÚÀÝ¼èÎÌ½¼ÂÅÙ¿äÄêµ¡´ï¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¬Äê²ñ¡ÖÈÄ¥Ù¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×³«ºÅ
¡¡6·î¤Ï¡¢¿©°é·î´Ö¤Ç¤¹¡£ÈÄ¶¶¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÌîºÚÀÝ¼èÎÌ½¼ÂÅÙ¿äÄêµ¡´ï¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¬Äê²ñ¡ÖÈÄ¥Ù¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¡¢¶èÌò½ê¤ä¶èÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤Ç£¶·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ¡´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÌîºÚ¤ÎÀÝ¼è¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Æü¤´¤í¤Î¿©À¸³è¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶èÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢£¶·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£¶·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ä¥ì¥·¥Ô¤Î¾Ò²ð¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¿©¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ñÀÒ¤ÎÅ¸¼¨Åù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Î¿©À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿©¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±·ò¹¯¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿©°é·î´Ö¤Ï¡¢¹ñ¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¿©°é¿ä¿Ê±¿Æ°¤ò½ÅÅÀÅª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¿©°é¤Î°ìÁØ¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅÆüÄø¡¦²ñ¾ì
ÌîºÚÀÝ¼èÎÌ½¼ÂÅÙ¿äÄêµ¡´ï¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¬Äê²ñ¡ÖÈÄ¥Ù¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¡¡¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Æ±»ö¶È¤ÎºòÇ¯ÅÙ¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ Ìó£·³ä¤ÎÊý¤¬ÌîºÚÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ ¡Ê£±Æü¤¢¤¿¤ê350g¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÌîºÚÀÝ¼èÎÌ½¼ÂÅÙ¿äÄêµ¡´ï¡×¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤·¤Æ30ÉÃ¤Ç´ÊÃ±¤ËÌîºÚ½¼ÂÅÙ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¿ôÃÍ¤ÏÌó£²½µ´Ö¤«¤é£´½µ´ÖÁ°¤Ë¿©¤Ù¤¿ÌîºÚÎÌ¤Î¿äÄêÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡¦Æü»þ£±.¡Û
¡¡²ñ¾ì¡¡ÈÄ¶¶¶èÌò½ê£±³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÈÄ¶¶¶èÈÄ¶¶ÆóÃúÌÜ£¶£¶ÈÖ£±¹æ¡Ë
¡¡Æü»þ¡¡£¶·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë
11¡§00 ¤«¤é 14¡§00¤Þ¤Ç
¡Ú²ñ¾ì¡¦Æü»þ£².¡Û
¡¡²ñ¾ì¡¡ÈÄ¶¶¶èÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û£±³¬¥Ûー¥ë¡ÊÈÄ¶¶¶è¾ïÈ×Âæ»ÍÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ¡ÊÈÄ¶¶¶èÊ¿ÏÂ¸ø±àÆâ¡Ë¡Ë
¡¡Æü»þ¡¡£¶·î20Æü¡Ê¶â¡ËµÚ¤Ó £¶·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
³ÆÆü 10¡§30¤«¤é14¡§30¤Þ¤Ç
¡ÖÈÄ¥Ù¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë :
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shokuiku/1041386/1043119/1052012.html
¿©°éÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¥ì¥·¥Ô¤Î¾Ò²ð¡¢¿©¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ñÀÒ¤ÎÅ¸¼¨Åù¤Î¼Â»Ü¡£
¡¡²ñ¾ì¡¡ÈÄ¶¶¶èÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û£±³¬¥Ûー¥ë¡ÊÈÄ¶¶¶è¾ïÈ×Âæ»ÍÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ¡ÊÈÄ¶¶¶èÊ¿ÏÂ¸ø±àÆâ¡Ë¡Ë
¡¡Æü»þ¡¡£¶·î16Æü¡Ê·î¡Ë ¤«¤é£¶·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
Å¸¼¨»þ´Ö¤Ï¡¢³«´Û»þ´Ö¤Ë¤è¤ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¤À¤·¡¢6·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡¢13¡§00¤«¤é³«»Ï¤Ç¡¢6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢14¡§30¤Ë½ªÎ»¡£
ÈÄ¶¶¶è¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ
¡¡ÈÄ¶¶¶è¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼èÁÈ¤Î¤Û¤«¡¢¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ëPR¡¦·¼È¯»ö¶È¤ä¡¢¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¤ÎÂ·¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦Å¹ÊÞ¤ò¡ÖÈÄ¶¶¶è·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¶¨ÎÏÅ¹¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢¹â·ì°µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¸º±ö¾¦ÉÊ¤ËÌÜ¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÍ»¥ÉÕ¶á¤Ë¸º±ö¤ò·¼È¯¤¹¤ëÉ½¼¨¤ò¹Ô¤¦¼èÁÈ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÄ¶¶¶è·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¶¨ÎÏÅ¹¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è ·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý ±ÉÍÜ¿ä¿Ê·¸
ÅÅÏÃ¡§£°£³-£³£µ£·£¹-£²£³£°£¸