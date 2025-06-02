ÆüËÜ½é¤ÎÊÝ¸îÆ°ÊªÀìÌçÆ°Êª±à¡Ö¥¿¥±¥¬¥ï¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª±à¡×¤¬¡¢°ÜÅ¾¡¦·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡ª
2019Ç¯»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¤ÎÊÝ¸îÆ°ÊªÀìÌçÆ°Êª±à¡Ö¥¿¥±¥¬¥ï¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª±à(»°½Å¸©¾¾ºä»Ô/ÂåÉ½¡§ÃÝÀîÄ¾¼ù)¡×¡£¤³¤ÎÅÙ6/2(·î)¤«¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¥Õ¥¡¥¤¥äー¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://camp-fire.jp/projects/832341
¥¿¥±¥¬¥ï¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª±à¤È¤Ï¡©
¤¢¤ëÆü¹Ô¤¾ì¤òÌµ¤¯¤·¤¿»Ò¥Ö¥¿¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¯¤·¤¿Æ°Êª¤ò»ô¤¤»Ï¤á¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈÆ°Êª±à¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¡×¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¥¿¥±¥¬¥ï¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª±à¡£¾¾ºä»Ô¤ÇÍ£°ì¡¢¤µ¤é¤ËÊÝ¸îÆ°Êª¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÆ°Êª±à¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÇ¯´Ö35000¿Í¤â¤ÎÊý¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯5·î¡¢¾¾ºå»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¿¥±¥¬¥ïÅÉÁõ¡×¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë³«±à
½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ç±àÆâ¤ÏÂçÆø¤ï¤¤
Æ°Êª¤ËÄ¾¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤ê¥¨¥µ¤ä¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÂç¹¥É¾
Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
X¤Ï¤³¤Á¤é(https://x.com/ttsou53900)
instagram¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.instagram.com/takegawazoo/)
Facebook¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.facebook.com/profile.php?id=100057288915444#)
TikTok¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.tiktok.com/@ttsou)
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ÊÄ½Êó¹ð¤äº£¸å¤Î°ÜÅ¾¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤â¿ï»þ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤â¤À¤ÁÅÐÏ¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤â¤À¤ÁÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://line.me/R/ti/p/@404tgpla?oat_content=qr%23~)
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß60ÄÚ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë40Æ¬°Ê¾å¤â¤ÎÆ°Êª¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¤«¤Ê¤ê¼ê¶¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆ°Êª¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÄ¤À¼¤ä½¤¤¤Ê¤É¶áÎÙ½»Ì±¤Ø¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ°Êª±à¤Î°ÜÅ¾¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ°Êª±à¤Ï¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤±¿±Ä¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê°ÜÅ¾ÈñÍÑ¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
£±.¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL
https://camp-fire.jp/projects/832341
£².»Ù±çÊç½¸´ü´Ö
2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë10:00～1¤«·î´Ö
¢¨¸½»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤Î¤¿¤á¡¢½ªÎ»Æü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.ÌÜÉ¸¶â³Û
300Ëü±ß
£´.»ñ¶â»ÈÅÓ
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ù±ç¶â¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÍÑÅÓ¤òÃæ¿´¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀßÃÖ¡¡
¡¦ Æ°Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¾®²°¤Î·úÀß
¡¦ ¿åÆ»ÀßÈ÷¹©»ö
¡¦ Íè±à¼ÔÍÍÍÑ¤Î¥È¥¤¥ì¤ä¥Ù¥ó¥Á¤ÎÀßÃÖ
°ÜÅ¾ÀèDATA
°ÜÅ¾Àè½»½ê¡¡»°½Å¸©¾¾ºä»Ô°ËÀª»ûÄ®2613-13
³«±à»þ´Ö¡¡10:00～16:00
µÙ±àÆü¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡°ËÀª¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ö¾¾ºäIC¡×¤«¤é¼Ö¤Ç£µÊ¬
URL¡¡ https://takegawafureaizoo.stores.jp/
¥ê¥¿ー¥óÆâÍÆ
¥¿¥±¥¬¥ï¤Õ¤ì¤¢¤¤Æ°Êª±à¤òÄ¾¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÅö±à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Æþ±àÎÁÌµÎÁ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ô°é°÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°Êª±àÆâ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¥¨¥µ¤ä¤ê¤äÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³·¿¥ê¥¿ー¥ó¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¿ー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://camp-fire.jp/projects/832341
¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÆ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°¤Î°ÕµÁ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¤´»Ù±çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£